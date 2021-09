Terminar con este nocivo organismo internacional para la privatizaci贸n de las semillas, que cumple 60 a帽os en diciembre

Organizaciones internacionales y continentales de Asia, 脕frica y Am茅rica Latina lanzaron este mes un llamado a organizar una semana de acciones contra la UPOV (Uni贸n internacional para la Protecci贸n de las Obtenciones Vegetales) con la demanda central de terminar con este nocivo organismo internacional que cumple 60 a帽os en diciembre (https://tinyurl.com/jfdawh3w).

La UPOV tiene como meta principal la privatizaci贸n de las semillas y en consecuencia, la criminalizaci贸n de quienes las intercambien o usen libremente.Comenz贸 en 1961 con seis pa铆ses europeos como miembros, para instaurar algo parecido a las patentes aplicado a plantas y que tuviera validez internacional. Le llamaron certificados de obtentor, ya que se refieren al desarrollo de plantas como obtenciones vegetales. Ese certificado les permite alegar que una variedad vegetal desarrollada en un laboratorio est谩 protegida e impedir que otros la usen o para obligar a pagarle regal铆as.

Esto es un concepto enfermo, porque todas las variedades vegetales que usamos o consumimos, son un desarrollo previo de muchas otras personas, no individualmente, sino en colectivo, en pueblos y comunidades. Por tanto, el trabajo que investigadores y agr贸nomos puedan hacer por algunos a帽os en laboratorio, siempre se basa en ese trabajo colectivo anterior construido durante milenios.

Sin semillas y sin campesinado no ser铆a posible la agricultura. Desde que comenzaron la agricultura y la crianza de animales, campesinas, campesinos y agricultores, han desarrollado, compartido y conservado cuidadosa y libremente millones de variedades de cultivos diferentes, adaptadas a nuevas y diferentes condiciones sociales y ambientales.

Hoy la gente del campo se enfrenta a amenazas extremas por la privatizaci贸n de sus semillas mediante leyes que proh铆ben las variedades locales y originarias que no se ajustan al modelo industrial, restringiendo el acceso y la circulaci贸n, explican las organizaciones que convocan a la semana de acci贸n contra la UPOV, entre ellas La V铆a Campesina, las organizaciones Alianza por la Biodiversidad en Am茅rica Latina, las africanas COPAGEN y African Center for Biodiversity, las redes Stop Golden Rice y APBREBES de Asia, adem谩s de internacionales como Grain, Amigos de la Tierra y Grupo ETC.

El llamado destaca el papel fundamental de las mujeres en el origen, cuidado, selecci贸n y adaptaci贸n de semillas a much铆simos usos alimentarios, medicinales, para abrigo, construcci贸n, forrajes. No es algo pasado, es un proceso continuo y actual, base de la subsistencia en todo el mundo. En esos sistemas colectivos, compartir conocimientos, intercambiar semillas y aumentar su diversidad todo el tiempo es como el aire que respiramos, la base de la vida. Esos procesos son los que la UPOV ataca, criminaliz谩ndolos.

Este organismo ha sido muy 煤til para las empresas, sobre todo las corporaciones trasnacionales que dominan el sector semillero, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y Basf. En 2020, seis empresas 鈥搃ncluyendo las nombradas鈥 concentraron 78 por ciento del mercado global de semillas comerciales y un porcentaje a煤n mayor del mercado de agrot贸xicos. La mayor铆a de los derechos de obtentor registrados en todo el mundo son a favor de empresas trasnacionales con sede en Estados Unidos o la Uni贸n Europea.

La UPOV tiene actualmente 77 estados miembros y se rige por un convenio que ha tenido actualizaciones en 1978 y 1991. La 煤ltima coincide con el agresivo proceso de las trasnacionales de agrot贸xicos para engullir a las semilleras nacionales y lograr marcos cada vez m谩s restrictivos que consoliden la propiedad intelectual de las empresas sobre las semillas, que castiguen a quien no cumpla y penalicen los intercambios no controlados por ellas, incluso para investigaci贸n.

Paralelamente a la UPOV, las empresas cabildearon normativas de propiedad intelectual sobre plantas y seres vivos en la Organizaci贸n Mundial de Comercio y en los tratados de libre comercio regionales y bilaterales, todo lo cual se refuerza mutuamente. Por ejemplo, tratados como el T-MEC, el Transpac铆fico (ATP) y con la Uni贸n Europea (TLCUE), exigen a M茅xico cambiar sus leyes de semillas para que cumplan con el acta 1991 de la UPOV. Esas cl谩usulas contra el campesinado, la soberan铆a alimentaria y en favor de las trasnacionales las retom贸 el diputado Eraclio Rodr铆guez de Morena, con una iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, que est谩 pendiente y ha sido rechazada por muchas organizaciones, entre ellas la Red en Defensa del Ma铆z (https://tinyurl.com/5ep9f3ut).

En muchos otros pa铆ses hay iniciativas casi iguales, porque todas provienen del mismo centro de inter茅s: las trasnancionales de semillas y agrot贸xicos globales, que se basan en el marco de la UPOV.

Esas normativas nunca debieron existir, porque las semillas son la base de la alimentaci贸n de todas y todos, y como bien estableci贸 La Via Campesina, son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Cualquier forma de privatizarlas es por tanto un robo, por ello no se trata de reformar sino de desmantelar la UPOV.

Para conocer con detalle el tema y sus implicaciones, recomiendo leer un excelente resumen de Grain y la Alianza Biodiversidad en Am茅rica Latina, que tambi茅n ofrece un breve video did谩ctico (https://tinyurl.com/c8pxy57k).

La Jornada