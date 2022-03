La UE y EEUU est谩n adoptando o valorando medidas sancionadoras contra Rusia y se habla mucho de reducir o suspender la compra de gas y petr贸leo para que nuestra energ铆a no dependa de Putin. En este panorama, el lobby nuclear parece querer venderse como alternativa, pero 驴acaso la energ铆a nuclear ofrece 鈥榮oberan铆a鈥 energ茅tica?

Importamos de Rusia alrededor del 40% del concentrado de uranio

La energ铆a nuclear no es una soluci贸n viable si se tiene en cuenta que esta tecnolog铆a requiere de un mineral poco disponible y que seguir谩 uniendo a Espa帽a y la Uni贸n Europea con Rusia: el uranio. Los datos de ENUSA (Empresa Nacional de Uranio) sit煤an la dependencia de Espa帽a de las importaciones de concentrados de uranio desde Rusia en el 38,7% para el a帽o 2020. Otras fuentes indican que en 2018 esa dependencia era de un sonoro 53%. A la dependencia directa de Rusia hay que a帽adir otro factor geoestrat茅gico: otro 13% m谩s del concentrado de uranio viene de dos pa铆ses en la 贸rbita del Kremlin: Uzbekist谩n y Kazajist谩n.

A nivel comunitario las cosas no son mucho mejores: de Rusia depende la producci贸n de entre el 15 y el 20% de los concentrados de uranio (U3O8) que, despu茅s de ser enriquecido, usan las centrales nucleares europeas en sus reactores. Los concentrados de uranio no se pueden usar en las centrales nucleares. Ha de ser enriquecido previamente, aumentando la concentraci贸n del is贸topo de uranio que sirve para la reacci贸n nuclear.

Hay muy pocos pa铆ses en el mundo que pueden hacer este proceso de enriquecimiento, ya que con las mismas m谩quinas se puede producir uranio con calidad suficiente para las armas at贸micas. Muy peligroso.

Casi un 30% del uranio enriquecido de la UE depende de Rusia

En el mundo hay solo ocho pa铆ses que pueden producir uranio enriquecido a nivel comercial: EE. UU., Rusia, China, Holanda, el Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil y Jap贸n. La UE enriquece internamente alrededor del 70% del uranio que usa, independientemente de d贸nde haya sido extra铆do, pero para un 28% restante sigue dependiendo de Rusia. Es decir que la dependencia de la UE de la industria nuclear rusa es mayor a la que indican meramente los datos de importaci贸n de uranio.

No es de sorprender, por tanto, que las sanciones a Rusia aprobadas ayer por la Uni贸n Europea no apunten con seriedad a detener las importaciones de gas, petr贸leo, carb贸n ni mucho menos de uranio a trav茅s de las cuales Putin est谩 financiando su guerra. Las 煤ltimas sanciones de la UE al sector energ茅tico ruso cubren empresas como Rosneft, Transneft y Gazprom Neft, pero no a Lukoil ni Novatek o Rosatom. Esta 煤ltima es la empresa estatal rusa de energ铆a at贸mica de la que tanto depende el abastecimiento de las centrales nucleares en la UE y en Espa帽a.

Es hora de acelerar un cambio de modelo energ茅tico hacia un sistema eficiente, inteligente, 100% renovable y democr谩tico. Es la 煤nica manera de poder detener de verdad el flujo de dinero que alimenta la guerra y hacer frente a la crisis ambiental.