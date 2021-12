–

La expresi贸n 芦doctrina del shock禄 fue popularizada por el libro de Naomi Kleim y alcanz贸 cierto grado de popularidad en los a帽os noventa. El t茅rmino refiere la manera en que distintos tipos de desastres se usan para generar climas pol铆ticos propicios a la introducci贸n de reformas de pol铆ticas interesadas. Guerras, tsunamis y crisis econ贸micas se habr铆an convertido habitualmente en recursos 煤tiles para imponer pol铆ticas econ贸micas en favor de los intereses de multinacionales y del capital financiero internacional, principalmente en cuanto a la supresi贸n de medidas regulatorias y el desmantelamiento de estados interventores y con vocaci贸n social por todo el mundo.

Hay mucho de esto en la manera en que se ha gestionado la pandemia de la covid-19. El virus se ha convertido en la gran excusa para aprobar medidas pol铆ticas relativamente impopulares o que necesitasen de un gran esfuerzo propagand铆stico para ser defendidas. Podr铆amos hablar entonces de un 芦urbanismo del shock禄, que se ha empezado a entrever durante los dos 煤ltimos a帽os, en el que pr谩cticamente cualquier medida se justifica en el ambiente de conmoci贸n de la coyuntura reciente. En la Andaluc铆a de la nueva normalidad, por un lado, la pandemia ha supuesto un gran impulso pol铆tico a las expectativas de desregularizaci贸n urban铆stica, depositadas en el primer Gobierno declaradamente de centro derecha de la historia de la autonom铆a. Por otro lado, estamos contemplando un nuevo auge del viejo urbanismo del miedo, que de manera planificada o por desidia de la planificaci贸n viene haciendo impracticables los espacios p煤blicos de nuestras ciudades.

POR MIS SANTOS DECRETOS

Empezando por el oportunismo a gran escala, parece indudable que la covid ha venido como ca铆do del cielo a la hora de poder realizar reformas pol茅micas que eran parte del proyecto neoliberal del actual Gobierno andaluz. El estado de emergencia es una excusa inmejorable para gobernar a golpe de decretos. El decreto-ley permite a un gobierno aprobar medidas de urgencia salt谩ndose los tr谩mites parlamentarios y el control de la oposici贸n. Una pol铆tica de hechos consumados que viene justificada por contextos urgentes y catastr贸ficos sobre los que se debe intervenir inmediatamente.

No esper贸 mucho la Junta de Andaluc铆a. En abril de 2020 se apresur贸 a sacar el conocido 芦decretazo禄 dirigido a relajar las normas y controles en materia de urbanismo, turismo y medio ambiente. El decreto afect贸 a un elevado n煤mero de leyes suponiendo la flexibilizaci贸n de horarios comerciales para grandes superficies, la relajaci贸n de los controles para el desarrollo de distintos tipos de proyectos urban铆sticos y la reducci贸n de la protecci贸n de espacios naturales frente al desarrollo de infraestructuras productivas. La relaci贸n de estas medidas con la covid es m谩s bien complicada de hallar. Es evidente para todos que se trata de medidas para nada coyunturales, sacadas del programa liberalizador del Gobierno, siendo la f贸rmula del decreto la herramienta para poder ignorar la oposici贸n de partidos, sindicatos y organizaciones ecologistas o de consumidores.

En verano de 2021 el gobierno andaluz intent贸 repetir la jugada con un nuevo decreto-ley para la renovaci贸n y modernizaci贸n de alojamientos tur铆sticos. El texto original dejaba claro en su pre谩mbulo el car谩cter 芦esencial禄 del turismo para la comunidad. Posteriormente expon铆a la terrible tara que ha supuesto para la econom铆a la ca铆da de las visitas, pernoctaciones y consumo, como justificaci贸n para desarrollar una bater铆a de medidas de dinamizaci贸n econ贸mica del sector. El proyecto propone un incremento en la edificabilidad y ocupaci贸n en los alojamientos tur铆sticos de entre un 15 y un 20%. Esto beneficiar谩 tambi茅n a los inmuebles en situaci贸n fuera de ordenaci贸n, a los que, como es natural, no se deber铆a conceder licencias de obras en condiciones normales. Descartado el decreto, este documento se est谩 tramitando actualmente como proyecto de ley.

El pr贸ximo paso en esta direcci贸n es la reforma de la ley andaluza del suelo. De manera similar a las anteriores normas, la ley se orienta claramente a la desregulaci贸n, favoreciendo los intereses de los promotores inmobiliarios y reduciendo el control sobre los ayuntamientos.

Todas estas normativas siguen el mismo patr贸n: reducir la intervenci贸n y el control del gobierno sobre los procesos de desarrollo urbano y productivo. Esto parece ignorar por completo lo que ha sucedido en Andaluc铆a en el 煤ltimo medio siglo en cuanto a desarrollo urbano y tur铆stico. La ausencia de leyes e instrumentos de ordenaci贸n del territorio y urbano, o la desobediencia a los mismos, han sido causa hist贸rica de graves p茅rdidas en el patrimonio cultural y de una terrible depredaci贸n del territorio. La actual pol铆tica de la Junta de Andaluc铆a pareciera querer retornar al desarrollismo o m谩s atr谩s, prescindiendo de los criterios ambientales y sociales que se han ido introduciendo en la legislaci贸n. Lo m谩s grave es que las medidas de emergencia frente a la pandemia de la covid se dirigen a apuntalar el modelo econ贸mico que nos ha conducido a la actual situaci贸n de extrema vulnerabilidad frente a crisis de este tipo. Ya lo vivimos en 2008 y lo volvemos a ver ahora. Apostar todo a una econom铆a rentista e hiperespeculativa cimentada en el ladrillo y el turismo ya nos ha derribado dos veces en apenas 10 a帽os y vamos corriendo a buscar una tercera ocasi贸n.

URBANISMO TALEGUERO

La idea de urbanismo del shock parece todav铆a m谩s adecuada para el empuj贸n que se le ha dado a la destrucci贸n del espacio p煤blico en las grandes ciudades andaluzas a ra铆z de la covid-19. Probablemente la pandemia ha puesto en valor lo p煤blico en muchos sentidos, especialmente en la medida en que son instituciones pol铆ticas colectivas las 煤nicas que pueden afrontar una situaci贸n de estas caracter铆sticas. Sin embargo, tampoco cabe duda de que una parte de los dispositivos urbanos p煤blicos se han visto negativamente afectados por la situaci贸n. Aunque los colegios han sobrevivido, otro pilar de las dotaciones p煤blicas, como son los centros m茅dicos, pr谩cticamente han sido inutilizados a ra铆z de la pandemia. La manera en que se ha sacrificado al sistema sanitario de proximidad para salvar al sistema sanitario de proximidad merecer铆a una reflexi贸n m谩s profunda. Muy visible ha sido tambi茅n la forma en que el periodo pand茅mico se ha aprovechado para continuar con la patibulizaci贸n de los espacios p煤blicos, en relaci贸n con la multiplicaci贸n de cerramientos, c谩maras de seguridad, y eliminaci贸n de todo tipo de equipamiento del espacio p煤blico, ya fuesen bancos o juegos infantiles.

Hay un elemento clave ah铆 en la manera en que el encuentro y la convivencia, base de la sociedad, han pasado a convertirse en enemigos de la supervivencia. Por mucho que el aislamiento estuviera justificado, hay algo patol贸gico en la manera en que se ha perseguido el uso de los espacios p煤blicos, o el ninguneo que han sufrido durante la pandemia determinados colectivos que necesitan especialmente hacer uso de 茅l, como son los ni帽os y los adolescentes. La necesidad de socializar de estos 煤ltimos se ha convertido en motivo de escarnio y de censura por parte del conjunto de la sociedad, objeto de las frustraciones que buscan culpables no microsc贸picos al desbarajuste generado por el virus. A decir verdad, nada de esto es realmente nuevo en nuestras ciudades. El tratamiento carcelario del espacio p煤blico lleva consolid谩ndose ya varias d茅cadas, con la apuesta por los bloques en manzana cerrada y el desd茅n o la agresividad hacia plazas y espacios peatonales con la mala fortuna de encontrarse fuera de las zonas tur铆sticas de la ciudad. El p谩nico a los adolescentes sentados en el banco estaba escasamente justificado en el pasado. Con la pandemia, esta tendencia paranoica ha encontrado su justificaci贸n perfecta y la poca oposici贸n que podr铆a encontrar el comportamiento vand谩lico de los ayuntamientos o de los vecinos hacia su propio espacio p煤blico, ha desaparecido por completo. Lo que no se hab铆a vallado todav铆a, se ha vallado con la pandemia, y el banco que quedaba en el barrio, se saca para evitar que nadie est茅 demasiado tiempo parado en un lugar que no sea su casa, mientras la persecuci贸n policial a los grupos de adolescentes se intensifica.

Nada indica que esta agorafobia, potenciada sin duda por el virus, vaya a amainar con la nueva normalidad, pues tiene causas estructurales que trascienden a la misma. En una sociedad que construye su espacio cada vez m谩s en servicio de lo privado y cada vez m谩s desconfiada hacia el encuentro fortuito, la manera en que pueda revertirse esto parece lejana. Habr铆a que hacerse al menos m谩s consciente de este problema, diagnosticarlo y buscar la forma de combatirlo. Por lo pronto el urbanismo del shock tiene mucho de revanchismo neoliberal tard铆o, pero tambi茅n va un paso m谩s all谩 de eso. Tiene mucho de intereses especulativos, pero tambi茅n de desd茅n popular hacia lo colectivo