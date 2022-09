Ciudad de M茅xico | Desinform茅monos. El Grupo de Trabajo sobre la Detenci贸n Arbitraria de la ONU llam贸 芦urgentemente禄 a M茅xico a anular la prisi贸n preventiva obligatoria u oficiosa, pues 芦es contraria a las garant铆as internacionales de protecci贸n de derechos humanos禄.

A continuaci贸n el comunicado completo:

El Grupo de Trabajo sobre la Detenci贸n Arbitraria de la ONU exhorta urgentemente a M茅xico a anular la prisi贸n preventiva obligatoria, llamada tambi茅n 鈥減risi贸n preventiva oficiosa鈥 o 鈥渁utom谩tica鈥, consagrada en la Constituci贸n.

鈥淟a prisi贸n preventiva oficiosa es contraria las garant铆as internacionales de protecci贸n de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en m煤ltiples ocasiones鈥 indic贸 Miriam Estrada-Castillo, la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo. La Corte y la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, as铆 como el Comit茅 de Derechos Humanos y el Comit茅 contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares, dijo la experta.

Bajo el art铆culo 19 de la Constituci贸n, el ordenamiento jur铆dico mexicano obliga a los jueces a imponer prisi贸n preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos, lo que ha llevado a m煤ltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunci贸n de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

La prisi贸n preventiva oficiosa es, igualmente, contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jur铆dicamente los motivos de la detenci贸n, dijo la Dra. Estrada-Castillo. Adem谩s, pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garant铆a de no ser v铆ctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de que la prisi贸n preventiva oficiosa sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria.

鈥淯na de las m谩s serias consecuencias de la prisi贸n preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen m谩s de una d茅cada privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto adem谩s contribuye al hacinamiento carcelario,鈥 dijo la Dra. Estrada-Castillo.

Consciente de los desaf铆os que enfrenta el Gobierno en materia de seguridad p煤blica, el Grupo de Trabajo reiter贸 que la prisi贸n preventiva oficiosa pone a M茅xico en franca violaci贸n de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos.

Anular la prisi贸n preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en M茅xico, sino que tambi茅n permitir铆a apaciguar la sobrepoblaci贸n del sistema penitenciario.

El Grupo de Trabajo, desde el 2018, a trav茅s de sus opiniones y comunicaciones, ha insistido a M茅xico sobre la necesidad urgente de solucionar este problema estructural; ofreci茅ndole la asistencia t茅cnica necesaria al Gobierno en repetidas ocasiones.

Actualmente, M茅xico tiene una oportunidad hist贸rica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por a帽os.