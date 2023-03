Dijous 30 de mar莽 a Ronda Universitat 22 b 19 hores.

Mentre continuen manifestant-se a Fran莽a en contra de la reforma de les pensions, mentre continuen convergint per aturar les megaconques, ens veiem en suport als 2 manifestants en coma, els ferits de Sainte-Soline i el moviment de pensions, per la fi de la viol猫ncia policial, per la dissoluci贸 de la BRAV-m i la prohibici贸 de les granades GM2L.

Perqu猫 el govern 茅s triple culpable: llan莽ar granades letals, premeditar-lo i despr茅s obstruir l鈥檃rribada d鈥檃juda. Demostrem-los massivament que no els deixarem sufocar l鈥檈speran莽a amb granades. Que som aqu铆. Sempre.

Comunicat dels pares de SERGE:

El nostre fill Serge est脿 actualment hospitalitzat amb un 芦pron貌stic vital禄, despr茅s de la lesi贸 causada per una granada GM2L, durant la manifestaci贸 del 25 de mar莽 del 2023 organitzada a Sainte-Soline (79) contra els projectes de conques de regadiu.

Vam presentar una den煤ncia per intent d鈥檃ssassinat, obstrucci贸 dolosa de l鈥檃rribada d鈥檃juda; i per incompliment del secret professional en el marc d鈥檜na investigaci贸 policial, i apropiaci贸 indeguda d鈥檌nformaci贸 continguda en un fitxer de la seva finalitat.

Seguint els diversos articles publicats a la premsa, molts dels quals s贸n inexactes o falsos, volem fer saber que:

鈥 S铆, Serge est脿 registrat 芦S禄 鈥 com milers d鈥檃ctivistes a la Fran莽a actual.

鈥 S铆, Serge ha tingut problemes legals 鈥 com la majoria de les persones que lluiten contra l鈥檕rdre establert.

S铆, Serge ha participat en molts m铆tings anticapitalistes 鈥揷om milions de joves de tot el m贸n que pensen que una bona revoluci贸 no seria massa, i com els milions de treballadors que actualment lluiten contra la reforma de les pensions a Fran莽a.

Considerem que no es tracta de cap manera d鈥檃ctes delictius que malmetrien el nostre fill, sin贸 que aquests actes s贸n contraris al seu cr猫dit.

Els pares d鈥檈n Serge (dimecres, mar莽 29, 2023).