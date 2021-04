–

April 23, 2021

Compartimos comunidado de las/os trabajadorxs desde Perez Mill谩n.

TRABAJADORXS DE ARREBEEF EXIGIMOS REINCORPORACI脫N EN LA PUERTA DE LA EMPRESA.

LA PATRONAL RESPONDE CON MENTIRAS Y CONFIRMA LOS DESPIDOS.

Desde temprano, un grupo de compa帽eras y compa帽eros trabajadores de Arrebeef, nos encontramos en la puerta de la empresa exigiendo la inmediata reincorporaci贸n a los puestos de trabajo. Informamos que m谩s de 250 trabajadorxs no han podido reingresar a su trabajo, en represalia por haber reclamado y luchado por un salario mejor, unos 60 efectivos y los dem谩s contratados. Denunciamos que las causas judiciales abiertas en la fiscal铆a de San Nicol谩s son puras mentiras para intentar dejarnos afuera con una justificaci贸n que no resiste los hechos. La empresa repite las mismas acusaciones y mentiras que el traidor de Luis Perez y la fiscal铆a. En el d铆a de ayer, luego de realizar una actividad p煤blica denunciando la persecuci贸n judicial que venimos sufriendo, se conoci贸 una presentaci贸n escrita de Luis Perez, agente de la patronal, quien se atreve a hacer una lista de m谩s de 250 compa帽erxs a quienes denuncia por distintos hechos (mentirosos), dando a la patronal todas las justificaciones.Es un esc谩ndalo que un dirigente sindical delate y denuncie a tantas y tantos trabajadores, a los cuales viene traicionando desde hace 30 a帽os. Denunciamos esta persecuci贸n y estos despidos como un intento de imponer el miedo, para que nadie reclame ni se queje, y para que Borrel siga amasando fortunas a costa de nuestro sacrificio y nuestra salud. Llamamos a todos y todas a no dejarse enga帽ar. Nosotros vamos a seguir luchando por que no aceptamos ser esclavos de Borrel. El 煤nico camino para terminar con esta situaci贸n es con la mayor unidad y la lucha hasta que terminar con estos atropellos.

Trabajadores de Arrebeef. 23/4/2021.