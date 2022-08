–

De parte de Periódico El Roble August 20, 2022

Difundimos la gacetilla de prensa.

La policía y el poder Judicial siguen violando la Consititución y el Acuerdo de Escazú.

Esta mañana fueron detenidas cuatro personas en la zona del Río Yuspe, están prisioneras en la Comisaría de Cosquín. En estos momentos la población se está concentrando frente a la comisaría, Obispo Bustos y San Martín, esquina de la Plaza del Folclore.

Denunciamos también que la policía está llevando adelante un operativo ilegal bloqueando el acceso a la zona de la juntura, para que no se filme la destrucción de sitios arqueológicos. No dejan a otros vecinos registrar el daño que están causando ni acompañar al equipo de arqueólogos. Los efectivos policiales no se identifican ni muestran sus órdenes.

Solicitamos difusión

Contacto de prensa:

3512 085574

3513 64-4334

Asambleas de Punilla