–

De parte de Anarquia.info September 13, 2021 49 puntos de vista

Al Partido Comunista y la Confederación Nacional del Trabajo. Tengo conocimiento que en su propaganda y sus carteles hacen figurar mi nombre reclamando mi libertad.

Como anarquista me dirijo a vosotros: declaro que no quiero ser instrumento de propaganda de ningún partido político, inclusive del Partido Comunista cuya adhesión a la política del gobierno ruso es absoluta.



En nombre de los anarquistas presos en las cárceles y en Siberia Soviética, en nombre de las agrupaciones anarquistas destruidas y cuya propaganda ha sido prohibida en Rusia, en nombre de los camaradas fusilados en Cronstadt, en nombre de nuestro camarada Petrini que fue entregado por el gobierno soviético al fascismo italiano, en nombre de la Federación Obrera Regional Argentina y la Federación Obrera Regional del Uruguay y en nombre de nuestros camaradas muertos en la cárceles por el gobierno bolchevique y como protesta por las calumnias y difamaciones de nuestros camaradas Kropotkin, Malatesta, Rocker, Fabbri, Makhno, etc., etc., declaro que como anarquista rechazo todo vuestro apoyo que representa una indigna explotación que hacen los jefes bolcheviques del partido y la CGT del generoso sentimiento de solidaridad que me presta la clase trabajadora.

Simón Radowitzky, Montevideo.