.

.

En el campo, como es l贸gico, se percibi贸 mucho antes. Meses, y en algunos lugares incluso a帽os, sin llover como es debido. Cosechas en riesgo o perdidas, animales enflaquecidos, con poca agua y sin comida. Todos sabemos, o deber铆amos saber, que no es un problema s贸lo del campo. La p茅rdida de cosechas y de carne redunda en escasez de alimentos y aumento de precios para todos.

Se podr铆a creer que el Uruguay, instalado sobre dos acu铆feros y con r铆os, arroyos y lagunas por todos lados, no padecer铆a el problema como lo sufren poblaciones de Africa y Asia.

Los eucaliptus 鈥渃hupan鈥 agua en forma asombrosa. Me baso en la experiencia concreta de productores rurales vecinos a las plantaciones. Su testimonio un谩nime es que los dejan sin agua, reducen el flujo de r铆os y arroyos, secan los pozos y los tajamares. Al principio, algunos t茅cnicos lo negaban, dec铆an que no era cierto que los 谩rboles dejaran sin agua a la zona. Claro, muchos t茅cnicos trabajan para UPM o para Montes del Plata. Pero ahora la verdad es tan evidente que se han callado.

Hay muchos millones de eucaliptus plantados en nuestro territorio. Porque desde 1987 la forestaci贸n se volvi贸 una pol铆tica nacional (鈥渘acional鈥 porque se aplica en el pa铆s, no porque haya sido resuelta en nuestro pa铆s).

Un dato m谩s. 驴Saben qui茅n prest贸 el dinero para subvencionar la plantaci贸n de eucaliptus desde 1987, no s贸lo aqu铆 sino en una regi贸n que comprende partes de Brasil, Argentina, Chile y Paraguay?

S铆, leyeron bien. 鈥淎lmacenamiento鈥. Se preguntar谩n qu茅 significa eso. Traducido, de la jerga eufem铆stica de los organismos internacionales al criollo, significa que los gobiernos no cuidan ni administran bien el recurso, por lo que falta en los per铆odos cr铆ticos.

El Banco Mundial no lo dice claramente todav铆a. Pero es obvio que, si yo acuso a quien administra un recurso valioso de administrarlo mal, estoy sugiriendo un cambio de administraci贸n, o al menos que alguien intervenga para supervisar esa administraci贸n, que obviamente no se har谩 en 鈥渁lmacenes鈥 sino mediante el control de las fuentes naturales de agua.

Desde hace mucho tiempo, grandes corporaciones est谩n empe帽adas en hacerse con el control del agua. Por eso no causa sorpresa que el Banco Mundial, invocando la sequ铆a, abra camino para una forma distinta de 鈥渁lmacenar-administrar鈥 el recurso.

Recapitulando: el Banco Mundial promovi贸 y financi贸, al menos en nuestra regi贸n, una pol铆tica forestal claramente re帽ida con la conservaci贸n del agua. Luego se convirti贸 en una especie de tribunal-ni帽era de las empresas forestales, que vienen a recoger al agua contenida en los troncos y a usar la de los r铆os para convertirla en celulosa. Y, por 煤ltimo, pone el grito en el cielo por la falta de 鈥渁lmacenamiento鈥 y cuidado del agua. S贸lo falta que nos diga exactamente c贸mo debemos 鈥渁lmacenarla鈥 y administrarla. Pero ya lo har谩, no lo duden. Muy loco, 驴no?

En suma, nos encontramos ante una disyuntiva clara. No sabemos con exactitud las causas ni la duraci贸n de la sequ铆a. Tampoco podemos controlar esos factores.

Me dir谩n que eso contradice a los contratos firmados con las pasteras. Y es verdad. Esos contratos leoninos e inconstitucionales nunca debieron firmarse. Por eso se firmaron en secreto.

Hoy, reci茅n, vemos con claridad que no pueden cumplirse sin sacrificar cosas absolutamente valiosas, como nuestra salud, nuestra riqueza y nuestra soberan铆a.

Me perdonar谩n que les recuerde, una vez m谩s, que la reforma constitucional 鈥淯ruguay Soberano鈥 dispone precisamente la nulidad de esa clase de contratos. Firmar para que se apruebe es nuestra decisi贸n.

.

Las floraciones tienen consecuencias t贸xicas para los seres humanos e impiden el uso recreativo de gran parte de las playas de Uruguay, excluyendo a los usuarios de estos espacios e impactando en la industria del turismo. Dicha exclusi贸n es claramente selectiva y afecta fundamentalmente a los sectores de menores recursos, que no pueden costear alternativas y deben renunciar al uso de esos espacios tradicionales de disfrute y encuentro o exponerse sistem谩ticamente a riesgos sanitarios. En este sentido, existen casos confirmados y registrados de intoxicaciones agudas por recreaci贸n en Uruguay, emblem谩ticos a nivel internacional. Considerando el efecto de las floraciones, se encienden varias alarmas sobre el estado de nuestros cuerpos de agua.

Como sociedad, no podemos darnos el lujo de perder un bien tan valioso e imprescindible como el agua y debemos incluir en los balances los impactos positivos y negativos de las actividades que se desarrollan.

Estas 鈥渟equ铆as鈥 son fruto de un modelo de desarrollo que genera numerosos impactos a los ecosistemas y, por lo tanto, a la salud humana. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en la toma de decisiones sobre su futuro, de manera informada y vinculante. Las soluciones que se plantean para mejorar el escenario del abastecimiento de agua potable apelan al uso de tecnolog铆as y a la elecci贸n de fuentes de agua alternativas, que se propagandean como inagotables, pero que a nuestro modo de ver nos adentran a煤n m谩s en un callej贸n sin salida. En particular, se plantean emprendimientos en zonas del estuario del R铆o de la Plata donde los problemas de floraciones son recurrentes (como la zona de Arazat铆), catalogadas como de baja concentraci贸n de ox铆geno (hipoxia) y cuya expansi贸n podr铆a llevar a la generaci贸n de 鈥渮onas muertas鈥. Adem谩s, se registran en esa zona aumentos estivales de salinidad (principalmente en verano) que dificultan o imposibilitan la potabilizaci贸n y que requieren grandes cantidades de energ铆a.

En este escenario queremos recordar que conocemos alternativas que se basan en una l贸gica diferente, no extractivista, no predatoria, que minimizan los impactos ambientales y que permiten un desarrollo justo y equitativo, aportando adem谩s a la soberan铆a alimentaria. Debemos plantearnos si otras formas de producci贸n son posibles, preguntarnos qui茅nes son los beneficiados con las formas actuales, cu谩nto perduran en el tiempo las pr谩cticas productivas y cu谩les son sus consecuencias. Como sociedad, no podemos darnos el lujo de perder un bien tan valioso e imprescindible como el agua y debemos incluir en los balances los impactos positivos y negativos de las actividades que se desarrollan. Recuperar el funcionamiento natural y un estado generalizado de calidad del agua saludable en Uruguay es posible y deber铆a ser un faro gu铆a com煤n.