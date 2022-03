Entrevista a Mónica Riet, corresponsal de Resumen Latinoamericano

El referéndum se gana o se pierde, pero hemos vuelto a encender la llama de la resistencia

Mario Hernandez

-Tenemos al aire a Mónica Riet desde Montevideo, Uruguay. Buenas noches, Mónica. Te imagino con todas las pilas.

-Sí, la verdad es que se ha dinamizado toda la campaña, adquirió otro ritmo, otra aceleración. Realmente estamos en un clima electoral como, yo te diría que ni siquiera en la última elección se había vivido.

-Aclaremos de qué campaña estamos hablando.

-Estamos hablando de un referéndum que fue solicitado por 800.000 firmas que se recogieron durante la pandemia por parte la oposición, del Frente Amplio, del PIT-CNT, de la Federación uruguaya por viviendas mutuas y otros organismos y organizaciones sociales para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que sancionara el gobierno de Lacalle Pou en el 2020. En el primer año de gobierno, con una ley que sorprendió a todo el mundo, porque por ser una ley de urgente consideración debía tratarse y resolverse en 90 días.

Esta Ley tenía en su inicio más de 500 artículos, luego quedaron 475, pero los temas en cuestión son aproximadamente 40. Se habla de docenas de artículos que tuvieron una discusión absolutamente limitada y que podemos decir a ciencia cierta que al día de hoy muchos ciudadanos no conocen.

Antes de hablar contigo, hace apenas una hora, estábamos en la terminal de ómnibus Tres Buses, que muchos argentinos deben conocer, en una de las centenas y centenas de mesas donde se ha desplegado la militancia del SI, los que queremos derogar los 135 artículos con una militancia que se ha reactivado para poder explicarle a la ciudadanía.

Hasta hace tres semanas había encuestas que daban un 28% del electorado que no estaba decidido, y un alto porcentaje de esa gente era porque había un grave problema de desinformación. Evidentemente, es un referéndum muy particular, cuando tenés que explicar temas tan vastos y tan amplios. Y además ha habido una actitud de parte del gobierno que no ha tenido ninguna voluntad, ningún interés, de hacer conocer a la ciudadanía el fondo de la trama. Lo que ha hecho es utilizar a los medios de comunicación para llevar agua para su molino.

-Yo quiero destacar porque me parece que ha habido una fuerte militancia de base.

-Totalmente. Lo que quería mencionarte es que si bien hace pocas semanas todas las encuestas vienen dando que gana el NO. Nosotros que estamos en la calle tenemos la percepción de que eso se está modificando. De que venimos cambiando el partido, desde hace varios días que el SI viene subiendo, producto de la reactivación de la militancia que antes estaba muerta. Podemos decir que este plebiscito, este referéndum, se gana o se pierde el próximo domingo, pero hemos ganado el volver a encender la llama de la resistencia. La mística perdida de la resistencia, de la libertad de la izquierda, de las luchas de David contra Goliat, eso se volvió a prender.

Yo creo que es lo más determinante y creo que la derecha lo está sintiendo. Ha dado una cantidad de pasos, contra todo pronóstico. En los últimos días se realizaron una cantidad de debates televisivos, que la derecha no quería dar, pero que por fuerza de las circunstancias empezaron a entender que se vieron ante esta avalancha y no sabían mucho cómo manejarla.

Entonces se empezaron a dar instancias de debate en distintos medios televisivos, al principio no los querían hacer por televisión abierta y se hacían por otros medios. Terminaron siendo transmitidos por televisión abierta en distintos programas. La gente empezó a conocer más, digamos que por un lado se empezó a generar inquietud, conocimiento y lo veías en la calle en los últimos días.

-¿La militancia puerta a puerta no? Que se recuperó.

-Sí, sí. La puerta a puerta es un decir nomás. La puerta a puerta es válido para determinados barrios más urbanos y probablemente para el interior de la república, que en esta oportunidad no recorrí. Pero resulta ser que en las grandes ciudades, una gran parte se está utilizando, viendo edificios y apartamentos en los que tú no puedes entrar, por mucha reja. Entonces hoy día aquella puerta a puerta tan de pueblo chico al que estamos acostumbrados los uruguayos, en esta oportunidad no fue tan efectivo, porque no se daba ese acceso tan fácil a los vecinos.

Sin embargo, fuimos buscando los lugares. Fuimos buscando las ferias, la playa, las plazas, como te digo ahora, las terminales de ómnibus. En fin, se multiplicaron las ideas de en dónde concentrarse para hablar de tú a tú con el vecino. Es lo que hemos estado haciendo desde hace varias semanas, pero con una constancia y una marea que crece cada día.

Hoy estábamos en la terminal de Tres Cruces, en principio habíamos ido tres compañeros y cuando quisimos ver, éramos seis. Se nos sumaron tres personas, que vinieron y dijeron ‘por favor, queremos ayudar, queremos colaborar. ¿Podemos repartir material con ustedes?’. Me detuve a escuchar lo que decían, y a la gente le decían, ‘¿Tiene alguna duda sobre la LUC? ¿Quiere informarse sobre alguno de los 135 artículos?’. Habían venido para hacer ese trabajo de base tan indispensable, que te decía que se había perdido y que nos falta a los uruguayos. Porque fue algo que caracterizó a nuestra experiencia de izquierda y que se había borrado del mapa. Por eso esto es un aprendizaje de cómo hacer política, de cómo generar conciencia a nivel popular.

Después del domingo tenemos planteada la lucha contra la reforma de la seguridad social

-Más allá del resultado del domingo, quiero preguntarte qué sensación te deja esta actividad, esta militancia a una compañera de muchos años de lucha.

-A mí me deja la sensación de que ya hemos ganado mucho. Hemos ganado lo principal, que es volver a tener el alma en el cuerpo, volver a sentir la sangre, volver a sentir la pasión de la política, de la lucha, el volver a creer en nosotros. Me parece que son cosas mucho más determinantes que ganar o perder. Que de por sí es importante, demás está decir que si ganamos el referéndum, cosa que quiero dejar claro qué es dificilísimo, nos va a dar más aire en la camiseta y nos va a permitir dar con mayor fuerza y con mayor amplitud las batallas siguientes.

No bien termine la batalla del domingo, tenemos planteada la lucha contra la reforma de la seguridad social, lo que Macri también quiso hacer en Argentina, la LUC incluye eso también, aunque no es parte de los artículos que se quieren derogar el domingo. De manera que esa batalla es la próxima.

Acá se está construyendo desde un sindicato de base, el Sindicato de los trabajadores de la seguridad social, una alternativa a la reforma presentada por la derecha, por el gobierno. Incluso te diría que es una alternativa a la propuesta que tiene el Frente Amplio, y es una propuesta que probablemente sea una de las más avanzadas en toda Latinoamérica. Se basa verdaderamente en la solidaridad, en hacer pagar al capital y en algo que Argentina ya logró. Que fue hacer desaparecer las AFJP, pero acá el último gobierno del Frente Amplio las defendió, a pesar de que antes las combatió, defendió las AFJP privadas.

Es un nuevo desafío enorme que tenemos, pero que sin duda alguna, lo que está pasando y lo que ya ha pasado con este referéndum por la LUC, nos ha preparado de la mejor forma para la siguiente batalla, que probablemente sea más dura que esta.

-¿Dónde se hubiera ubicado el “tambero” Zabalza?

– El Tambero Zabalza ya estaba ubicado, estaba ubicado con nosotros. Nosotros somos un gran colectivo, que no está muy definido, una serie de organizaciones sociales, sectores de sindicatos, de estudiantes, también del Frente Amplio, que estuvimos militando y juntando firmas para derogar toda la LUC. Por enfrentar de lleno a la Ley de Urgente Consideración, por enfrentar el proyecto oligárquico y negarlo de lleno. Eso estuvimos haciendo y Zabalza estuvo participando y participó en nuestras reuniones y todo lo que fue ese proceso.

En esa primera parte de la juntada de firmas nosotros perdimos. La mayoría, quienes lograron juntar las firmas fueron los que querían derogar solamente 135 artículos. Veíamos cómo se habían desplegado y cómo se habían posicionado las organizaciones sociales y políticas en esa discusión interna, estuvimos juntando por las dos alternativas, porque queríamos que alguna de las dos saliera. O un referéndum para derogar toda la LUC o un referéndum para derogar 135 artículos, igualmente nos parecía que eso ya era mucho por todos los argumentos que hemos desplegado anteriormente y Jorge Zabalza se ubicó en ese lugar.

No solo se ubicó sino que de alguna manera lideró a todo este grupo junto con otros compañeros. Así que bueno, el legado de él está claro, en ese sentido es el de siempre estar generando una alternativa real y abandonar esas posiciones medio pinta de oposición responsable, de te quito parte de todo el planteo neoliberal y te dejo el resto. La posición de él siempre fue muy clara y creo que hay muchísimos compañeros que seguimos en esa misma tesitura.

-¿Querés agregar algo más respecto de este tema?

-Hoy (22/3) fue la cadena del SI. Hay otra cosa que quisiera resaltar, en Argentina se ha logrado algo que pocos países tienen pero que me parece de una enorme justicia, que es que en los procesos electorales se les da un tiempo similar a cada fuerza política. O por lo menos un tiempo gratuito similar a las dos posturas que tienen pugna, para presentar su postura. Eso acá no existe. Lo que siempre existió fue una cadena. La posibilidad de una cadena de radio y televisión con determinados minutos para ambas posturas.

Pero este gobierno actual es tan brutal en sus posiciones avasallantes que no respetó ni siquiera eso. Hoy tuvimos la cadena del SI por la derogación, que duró siete minutos. Pero ellos decidieron a posteriori hacer una conferencia de prensa y poner al frente al presidente de la república. Con todo el peso político, a pesar de la política económica que, te voy a decir que es el factor que ha predominado también aparte de todos los temas que está provocando la LUC, toda la crisis económica que está generando la política de este gobierno ha pesado mucho también en ir cambiando la aguja en cuanto al apoyo al NO del gobierno.

A pesar de todo eso el presidente Lacalle sigue teniendo un nivel de aceptación bastante enorme diría yo, para la sensación térmica que muchas veces uno tiene de lo que él representa, y cómo se presenta. Usa ese caudal político, que muchos han cuestionado porque siendo el presidente de la república no debería ponerse de esa manera al frente de la campaña, dentro de esa oposición responsable, parece que todo se acepta y el hombre va a hablar mañana en conferencia de prensa.

¿Y por qué en conferencia de prensa? Porque este gobierno las ha utilizado mucho y obviamente esas conferencias de prensa se alargan, no duran necesariamente siete minutos, generalmente son mucho más largas. Además de los periodistas que participan. Primero ha habido una enorme depuración de periodistas, por lo tanto, son la mayoría, por no decir todos, afines al gobierno. Y se la pasan levantando centros para que el hombre se floree, que pueda hacer todo el desarrollo de su pensamiento. Así que la conferencia de prensa va a ser un espacio mucho más grande y muy desequilibrado con respecto a las posibilidades de presentar los argumentos de por qué votar una cosa u otra.

-Bien, Mónica, por lo menos desde FM La Boca, estamos con el SI, esperemos que el domingo el pueblo uruguayo nos dé otra satisfacción respecto de la derogación de estos 135 artículos de la LUC.

-Te agradezco Mario, agradezco mucho. Que esto sea un puente de combatividad entre los dos pueblos, que estamos luchando juntos contra un modelo que no terminamos de sacárnoslo de encima.

Y para terminar quería mencionarte simplemente que hubo orientales, charrúas, que tuvieron la idea de subirse 20 metros por una de las chimeneas de la refinería de ANCAP, por la propia chimenea donde está prendida la llama de la refinería de ANCAP. Y a 20 metros de altura, en la oscuridad de la noche y en la clandestinidad digamos, se subieron para hacer un operativo sumamente riesgoso y colocar unas lonas y unos carteles que llamaban a votar por el SI. A posteriori con uno de estos aparatitos que vuelan y van filmando, los drones, estuvieron filmando toda la refinería y toda la vista de la ciudad con esos carteles gigantescos colocados allá arriba con el fondo de la canción “A redoblar”, que ha sido el símbolo de la resistencia a la dictadura.

-Yo te iba a despedir con “Crece desde el pie”.

-Bien, muy bien. Y en este momento están como locos buscando a quién sancionar, van a sancionar funcionarios o no sé si no los van a echar. Pero bueno, hay un gran operativo, el sindicato ha deslindado su responsabilidad porque obviamente es una cuestión ilegal si se quiere, pero la cuestión es que no lo han podido sacar. Hace dos días que está el cartel y no lo han podido sacar.

-Vamos por el SI.

-Vamos por el SI.

-A los uruguayos en la Argentina, vamos por el SI.