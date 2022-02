–

A las murgas, el gobierno de Rocha les dice que no canten. 鈥淎 las murgas se les va a pagar para el desfile, no para la actuaci贸n. La intendencia no va a hacer tablados oficiales鈥, dijo el Director de Cultura Carlos Machado del gobierno departamental, en conversaci贸n con Difusora Rochense. Por Eduardo Briganti, para Red Eco Alternativo.

En 1909, con el surgimiento de 鈥淟a Gaditana que se va鈥 en Uruguay, qued贸 consolidado un movimiento popular denominado murga, que si bien ha tenido transformaciones, mantiene el sentido de cr铆tica y s谩tira a aconteceres nacionales e internacionales. A diferencia de la murga argentina, su fuerte est谩 en el canto que imprimen sus dieciocho integrantes.

Si bien el movimiento es m谩s fuerte en Montevideo, tambi茅n en el interior del pa铆s (especialmente en departamentos m谩s tur铆sticos) concita gran inter茅s.

Pero los cambios pol铆ticos hacen a los ideol贸gicos, y por eso en el Departamento de Rocha, desde el gobierno de derecha dirigido por el intendente Alejo Umpi茅rrez, han surgido ideas para coartar la libre expresi贸n. El Director de Cultura Carlos Machado en conversaci贸n con Difusora Rochense declar贸: 鈥淎 las murgas se les va a pagar para el desfile, no para la actuaci贸n. La intendencia no va a hacer tablados oficiales鈥. Esto implica que las murgas ser谩n calificadas para un premio cuyo rubro principal no es el canto.

Inmediatamente surgi贸 la solidaridad de murguistas hist贸ricos como el Flaco Lamolle, de La Gran Siete, quien compar贸 evaluar a las murgas por c贸mo desfilan con un concurso de poes铆a donde se le diera a cada poeta un reel y una ca帽a y se les dijera 鈥渧ayan a pescar y el que pesca el pescado m谩s grande es el mejor poeta de Rocha鈥.

Desde el conjunto Agarrate Catalina, Yamand煤 Cardozo mand贸 芦un abrazo enorme禄 a los 芦compas禄 de las murgas rochenses, acompa帽ado de su 鈥渟olidaridad y compa帽铆a鈥.

Otro que estuvo en desacuerdo fue el murguista Diego Berardi, quien manifest贸 su apoyo 鈥渁 todos los murguistas y carnavaleros de Rocha que est谩n pasando por un momento complicado鈥. El murguista 脕lvaro 鈥淐onejo鈥 Pintos expres贸: 鈥淨ue el perro mueva la cola pero que no ladre. Que los bufones del rey solamente hagan macacadas. Que el poder aplaste al arte. Eso es lo que quiere el Gobierno de Rocha con las murgas del departamento鈥, al tiempo que a帽adi贸 que es 鈥渦na verg眉enza cultural, una verg眉enza nacional鈥.

El 鈥淔laco鈥 Castro (el popular 鈥淭intabrava鈥) cant贸 lo siguiente: 芦Y dice: El municipio de Rocha, derrochando su cultura, ha tratado a sus murgueros peor que la dictadura. Les paga por desfilar y para hacer macacadas, pero nada de cantar las verdades esperadas禄.

El director de murga Rafael Antognazza cuestion贸: 鈥溌緼 qu茅 le tienen miedo? 驴A la libertad de expresi贸n, a la diversidad? 驴Le tienen miedo a la democracia?鈥 Acto seguido, se帽al贸 que 鈥渃apaz que nos estamos sacando la caretita鈥.

El expresidente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 脕lvaro Garc铆a, destacado letrista de murga, sostuvo que 芦no est谩 muy clara la definici贸n de murga鈥. Por este motivo cit贸 un verso escrito por 茅l en 1990 para la murga Contrafarsa: 鈥淟a murga forma parte del arte y del trabajo, pintura de denuncia y alegr铆a, su voz sin atadura, cultura desde abajo, cantando sin renuncia por la vida. Es forma no acabada, buscada en cada a帽o, nutrida con maestr铆a desde siempre. La murga es aut茅ntica expresi贸n, es tangible cosa viva, es medio de comunicaci贸n, es cultura alternativa. La murga es cultura, el carnaval es pueblo禄.

