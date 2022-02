–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 11, 2022 76 puntos de vista

Luis E. Sabini Fern谩ndez



https://revistafuturos.noblogs.org/

Con el auge del presentismo cultural en que estamos inmersos, a trav茅s de una hipercomunicaci贸n permanente, sobreabundante, que se caracteriza por la reiteraci贸n ad infinitum de algunos hechos culturales (y la consiguiente borratina de muchos otros), las formas del periodismo adocenado no han hecho sino multiplicarse.

En Uruguay da casi verg眉enza ajena tener que invocar a Carlos Vaz Ferreira o a Roberto Ares Pons para manejar conceptos tan b谩sicos como el colonialismo mental o el imperialismo rampante.

Nuestros pol铆ticos debaten ahora, o ni siquiera debaten, el avance de la forestaci贸n en el pa铆s. Dado que Uruguay es un pa铆s de pradera, cuya calidad econ贸mica reconoci贸 Hernando Arias de Saavedra hace 4 siglos, un avance de la forestaci贸n, como en su momento se intent贸 con la miner铆a, son procesos de neocolonizaci贸n, de reasignaci贸n 鈥渄e tareas鈥 en el mercado mundial, definidos desde afuera del territorio. Es decir, colonialismo puro y duro.

El nuevo 鈥渄estino nacional鈥 definido no desde adentro con la estructura, la cultura del pa铆s, sino desde la perspectiva e 鈥渋ntereses globales鈥, desde afuera.



Autores que han pensado estas cuestiones hace ya d茅cadas, nos mostraron lo 鈥渁fortunado鈥 de nuestro destino colonial, comparado con el de aquellos pa铆ses que fueron dise帽ados desde las metr贸polis para su aprovechamiento minero, por ejemplo. El caso tradicional, a lo largo de los siglos coloniales americanos, fue Bolivia; un pa铆s con una extensi贸n enorme y una diversidad de climas como para hacer m谩s insensata todav铆a aquella especializaci贸n minera. Con el auge petrolero a lo largo del siglo XX, otros pa铆ses del continente tuvieron otras deformaciones provocadas por necesidades globales, por ejemplo, Ecuador, M茅xico o Venezuela.

Detr谩s de los conceptos de globalidad y globalizaci贸n se esconden, una vez m谩s, la relaci贸n imperial o colonial. Porque con tales apelaciones se atiende sencillamente las demandas materiales que pa铆ses centrales tienen de material faltante.

Siempre se ha tratado de una globalidad asim茅trica. Por eso, en lugar del uso de semejante denominaci贸n hay que volver a la cuesti贸n imperial o colonial y por eso Frei Betto en su momento, la rebautiz贸 鈥済lobocolonizaci贸n鈥.

La distinci贸n entre una econom铆a perif茅rica que permite cierto alimento o abrigo a quienes la llevan a cabo respecto de una econom铆a perif茅rica que no otorga pr谩cticamente nada a sus operarios para su propia supervivencia, con ser significativa no cambia los rasgos b谩sicos de la explotaci贸n imperial o colonial, y el mantenimiento de dos humanidades, mejor dicho una humanidad protag贸nica o se帽orial y ap茅ndices a su servicio (que a su vez generan, en planos distintos, nuevos estamentos de desigualdad entre los privilegiados y excluidos).

Acentuando nuestra heteronom铆a en momentos de crisis.

Sin embargo, 驴c贸mo es eso posible si navegamos en el mejor y m谩s democr谩tico de los mundos, si todo los poderes y saberes est谩n a la vista, con un rechazo terminante y categ贸rico a todo empe帽o dictatorial?, 驴si nos dedicamos al ejercicio de la 鈥渓ibertad responsable鈥? Vivimos, sobre todo desde 1945 (pese al par茅ntesis comunista), en reg铆menes de libertad, de democracia, de contrato de las partes, de respeto a las instancias decisorias; a partir de la ONU no damos cabida a dictadura alguna.



Nos consta que esta 煤ltima descripci贸n nos resulta francamente panglossiana (*). Aunque siga siendo la argamasa ideol贸gica para el funcionamiento cotidiano.



La clave para este estado de cosas, la da un cierto dominio que ya lleva un siglo, por lo menos, y desnuda nuestra vida pol铆tica.

Veamos primero algunas referencias, m铆nimas.

[鈥 鈥淟a fabricaci贸n de consentimiento es 煤til y necesario para una sociedad con cohesi贸n social porque a menudo, 鈥榣os intereses comunes鈥 de la poblaci贸n no son obvios y exigen un cuidadoso an谩lisis y acumulaci贸n de datos, un ejercicio intelectual cr铆tico que la mayor铆a de la gente no tiene inter茅s en hacer ni est谩 capacitada para ello. Por eso la mayor铆a de la poblaci贸n necesita que los bien provistos de datos sean los que le otorguen los elementos para que esa mayor铆a pueda actuar consecuentemente.鈥



Walter Lippmann (1895-1974),Public Opinion, 1922 (cita cortada extra铆da de wikipedia).

鈥淟a manipulaci贸n consciente e inteligente de los h谩bitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democr谩tica. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro pa铆s.鈥



Edward Bernays (1891-1995), Propaganda, 1928.

鈥溍塻te es el secreto de la propaganda: a quien la propaganda quiere capturar, lo empapa de sus ideas, sin darse cuenta de que es imbuido de ella (鈥) Si los otros ej茅rcitos organizan y forman m谩s de sus tropas, entonces nuestro deseo es movilizar al ej茅rcito de la opini贸n p煤blica, el ej茅rcito de unificaci贸n espiritual, porque seremos realmente el punto de inflexi贸n de la historia.鈥



Joseph Goebbels (1897-1945). Ministro para la Ilustraci贸n P煤blica y Propaganda del Tercer Reich (extra铆do de Wikipedia sin poder verificar su origen).

Estas tres citas, textuales, escritas en orden cronol贸gico, 1922, 1928 y la de Goebbels sin duda a principios de la d茅cada de 鈥30, nos dan varias pistas:

1. Que la manipulaci贸n de nuestras mentes a la usanza moderna (sin terror abierto, sin espejismos m铆sticos colectivos) tiene, por lo menos, un siglo. Que en Occidente se puede rastrear su origen en EE.UU. Tanto Bernays como Lippmann son estadounidenses (Bernays, nacido en Austria, como ni帽o emigr贸 con sus padres a EE.UU. en la primera d茅cada del s. XX.).

2. A la vista de los problem谩ticos aportes de Bernays y Lippman, podemos ver que Goebbels no era sino un alumno, aventajado, por cierto, de esa escuela de configuraci贸n de las conciencias.

3. Que con la derrota del nazismo haya habido quienes le han achacado poco menos que el monopolio de la manipulaci贸n de las conciencias nos revela cu谩n opaco resulta el conocimiento y cu谩nto rinde en t茅rminos (atrozmente) culturales la apuesta de los Bernays y Lippmann. Y todo el esfuerzo exigible para aproximarnos a una verdad, o, al menos, ir desalojando mentiras.

M谩s all谩 de Bernays, Lippmann o Goebbels, el quid es que estamos, como dir铆a el inolvidable documentalista (tambi茅n estadounidense) John Cassavetes 鈥渂ajo la influencia鈥.

Y de este modo, siguiendo los m茅todos de Bernays, Lippmann y Goebbels (los dos primeros jud铆os y el tercero, el alumno; nazi: vaya curiosa ilaci贸n), vemos que nuestro pa铆s (o lo que queda de 茅l) fue introducido en una nueva econom铆a, la forestal, bastante ajena, por cierto al ondulado pa铆s que fuera habitado por charr煤as y toda la ristra sucesiva.

Los m谩s a帽osos podr谩n recordar las campa帽as sesentistas, tan New Age, de 鈥減lante un 谩rbol, escriba un libro, tenga un hijo鈥.

Tres frutos, cada uno mejor que el otro. Tal vez el de un libro fuera el m谩s esquivo y menos universal, pero lo del 谩rbol y el hijo, nos enamoraba a todos鈥



Lo que no sab铆amos es que detr谩s de ese 谩rbol se escond铆a, como nos recordaba el inolvidable Ricardo Carrere, un ej茅rcito de millones de 谩rboles perfectamente alineados.

Est谩bamos en un estado de agraciada ignorancia. O desgraciada, m谩s bien. Cuando uno no sabe, puede cometer grandes sandeces, pero siempre 鈥榗on las mejores intenciones鈥.

鈥楽i el pa铆s fue durante siglos ganadero, 驴por qu茅 no puede ahora ser minero? Cambiar una estructura econ贸mica, material, cultural, como si fuera una camisa. (Tuvimos suerte porque el mercado minero internacional no acompa帽贸 ese salto al vac铆o.)



Pero luego vinieron otros.

驴Por qu茅 no podemos ser un pa铆s forestal?

El primer problema que tenemos es que los sectores pol铆ticos, din谩micos y pioneros, y los saberes t茅cnicos, se solapan con los inversores.

Con lo cual ya no sabemos si una apuesta econ贸mica ayudar谩 al pa铆s o al inversor. Y la 鈥渁yuda鈥 empresarial, en el caso de la segunda opci贸n, podr铆a ser nefasta para el pa铆s.



A ojos legos salta de inmediato, como problema, el insumo agua en la forestaci贸n. No es lo mismo regar una zanahoria o proveer de agua a un conejo que a un eucalipto. El salto en el empleo de agua es abismal.

La cuesti贸n de agua es de vieja data en el pa铆s. Uno de los territorios mejor regados del mundo entero.

La explicaci贸n del porqu茅 del acierto de Hernandarias.

Ya en pleno siglo XX, con la potabilizaci贸n en pleno auge, la calidad del agua de OSE, fue emblema de un 鈥渆stado de bienestar鈥 (bien que m谩s aparente que real). La potabilizaci贸n con ca帽er铆a de plomo revel贸 su insensatez sanitaria cuando, sin transici贸n, se expandi贸 el uso de plomo para ca帽os transportando agua caliente. Socializaci贸n de la plombemia.

Al d铆a de hoy, eso que fuera otrora orgullo tenemos que darlo por perdido. Mediante la aplicaci贸n de agrot贸xicos hemos ido perdiendo calidad de agua no entubada.



Y con la forestaci贸n, ya no nacional, uruguaya sino regional, hemos ido perdiendo tambi茅n cantidad de agua; llueve menos.

La implantaci贸n forestal, es decir la decisi贸n de papeleras y celuloseras de usar nuestra escasa superficie para generar celulosa llevando a cabo sistemas industriales contaminantes, se ha ido constituyendo en una nueva 鈥渇uente鈥 de deterioro creciente de nuestras aguas (e incluso la compartida con vecinos, como es el caso con Argentina sobre el r铆o Uruguay).

La decisi贸n, la pol铆tica de los consorcios papeleros tanto los n贸rdicos (Botnia, UPM) como el hispano-chileno (Arauco, en Conchillas) de producir pasta de papel en base a cloro es contaminante (hay una opci贸n todav铆a m谩s contaminante, que se usa en muchas plantas papeleras antiguas, como en su momento la de Juan Lacaze, aunque 茅sta era de muy poca producci贸n). Producir celulosa sin recurrir al cloro exige agua oxigenada y circuitos de enfriamiento cerrados, lo cual es sencillamente m谩s costoso. Por eso la ecuaci贸n agua y tierra ajena m谩s cloro le cuesta menos鈥 a la empresa, claro.

Tenemos as铆 dos problemas (aunque tan interrelacionados); p茅rdida de calidad y de cantidad de nuestras aguas.

Veamos apenas algunas cifras de uso del agua por una planta de celulosa, lo previsto para UPM en el r铆o Negro y la 鈥渄evoluci贸n鈥 de la planta de un efluente con mucha malicia se podr铆a llamar agua.

Se estima que UPM necesitar谩 unos 136 millones de litros anuales (casi medio mill贸n de litros diarios), para refrigerar y licuar ingredientes generalmente t贸xicos de la fabricaci贸n de celulosa. La planta habr谩 de devolver en el mismo plazo, anual, unos 106 millones de efluentes, que dif铆cilmente puedan llamarse agua por salir 鈥渃argados鈥, como salen. Observe el paciente lector que adem谩s en el per铆odo se esfuman unos 30 millones de litros del agua del r铆o, la friolera de unos ochenta mil litros diarios鈥. 1

El car谩cter expoliador que plasma en el Uruguay forestal, como no pod铆a ser de otro modo, se manifiesta 鈥減or todos los poros鈥. Tomemos un 煤nico ejemplo; la racha de incendios del verano que estamos teniendo. Sin muertos humanos, falta instrumental para saber la cantidad de, por ejemplo, animales sacrificados (y c贸mo ha afectado a la flora). Pero ya se sabe que estos incendios han sido r茅cord en Uruguay.

Nada para extra帽arse. Todos los veranos se producen, o se provocan, incendios. Los m谩s inocentes por descuido, los m谩s atroces para 鈥渃onvertir鈥 un campo a otra producci贸n. En algunos veranos, los m谩s c谩lidos, hemos visto kil贸metros de ruta con huellas de incendios.

Pero hasta ahora, se trataba de pinos plantados para 鈥渇ijar m茅danos鈥, por ejemplo, o para proveerse de alguna madera. Eran 谩rboles bastante aislados que el calor y el fuego tomaba, de cualquier manera. Y que a veces, se extend铆a a galpones鈥

Los incendios, este a帽o, se han instalado en plantaciones forestales de tipo industrial, troncos casi pegados, con lo cual el incendio, una vez tomado, es mucho mayor, m谩s intenso y m谩s devastador. Como pocas veces, algunos poblados estuvieron a punto de ser tragados por el fuego.

驴Qui茅n tuvo que hacer frente a los incendios? La poblaci贸n local y dispersa de las distintas regiones donde se desataron los incendios.

驴Pero es que acaso las plantas celuloseras, las que m谩s disponen de las plantaciones forestales, no ten铆an ning煤n plan de contingencia para incendio? Por lo visto, no. La cuesti贸n de tales empresas no es cuidar o asistir a las sociedades locales sino en todo caso, cubrirse, protegerse econ贸micamente, contra p茅rdida, robo, incendio. Entonces para la empresa, los seguros son m谩s importantes que los camiones cisternas, los equipos cortafuego, etc茅tera.

Para la empresa, transnacional, ajena, son m谩s relevantes sus ahorros financieros que su compromiso con la sociedad da帽ada por los incendios de sus plantaciones.



Por si todav铆a hac铆a falta un dato para ver a qu茅 han venido a poner el pie en esta tierra.

Volvamos a los ide贸logos del principio.

鈥淓l desarrollo forestal鈥 viene con muy buena prensa. No solo eso, porque lamentablemente sabemos de un periodismo, llamado de especialistas, cada vez m谩s digitado como usinas medi谩ticas de los titulares del poder. Pero adem谩s, viene con pretensiones tecnocient铆ficas y pedag贸gicas. Como para persuadirnos que no vienen a llevarse algo sino a dejarnos algo; otorgarnos, brindarnos鈥 oportunidades, calificaciones, un despliegue para nuestras vidas鈥

Alma Bol贸n, docente e investigadora, se ha dedicado a analizar el comportamiento 鈥渃ultural鈥 de la Fundaci贸n UPM. Fundaci贸n, porque toda empresa transnacional tiene su alter ego, una fundaci贸n que es presentada 鈥渟in fines de lucro鈥, como si la sucursal cultural, deportiva o est茅tica de una empresa se sustrajera al motivo principal de la raz贸n de ser empresaria; como si las 鈥渁ctividades sin fines de lucro鈥 de una empresa cualquiera fueran realmente independientes de la empresa gestora.

Bol贸n registra, por ejemplo, la terminolog铆a: se habla, 鈥渟in pudor鈥, dice ella, de 鈥渓a zona de influencia de UPM鈥, adue帽谩ndose de nuestro territorio. Y en verdad, no es peque帽a (abarca Paysand煤, R铆o Negro, Soriano, Durazno, Tacuaremb贸, Cerro Largo y Florida).

驴A qu茅 se dedican estos 鈥渆ducadores鈥? Bol贸n rese帽a: a 鈥渕anejar y difundir los conceptos empresariales de 鈥檒iderazgo鈥, 鈥榠nnovaci贸n鈥 鈥榞esti贸n鈥. Resulta pr铆stino el 鈥渙lor empresarial鈥. La investigadora 2 nos informa que el respaldo 鈥渢e贸rico鈥 de tales supuestos pedag贸gicos proviene de la fundaci贸n Sunny Varkey, el nombre de quien es un billionaire nacido en la India, que define como 鈥渃omerciante en instituciones escolares鈥, pieza clave de todo proyecto de 鈥渕odernizaci贸n鈥 (l茅ase globocolonizaci贸n).

Sin entrar en esta nota al an谩lisis de estas incursiones pedag贸gicas que con tino denuncia Bol贸n, queda claro, que nuestro estado no s贸lo ha cedido tierra a transnacionales interesadas en exprimirlas sino que tambi茅n est谩 cediendo cerebros, j贸venes, virginales, para que 鈥減lanes tecnopedag贸gicos鈥 nos vayan configurando no s贸lo el territorio sino las cabecitas de los habitantes donde estas empresas han establecido sus reales. Para configurar la mano de obra que les ser谩 de mayor utilidad unida a la fuente de trabajo, y para expandir el modelo social del cual estas empresas transnacionales son expresi贸n.

La forestaci贸n celul贸sica nos desconstruye y reconstruye desde afuera de acuerdo con las necesidades 鈥済lobales鈥.

Pero este tipo de empresas no son sino un factor heter贸nomo de los varios que inciden en nuestra sociedad, en nuestro destino. Queden para pr贸ximos abordajes.

notas:

1 La parte cuantitativa est谩 recogida de la recopilaci贸n elaborada por V. Bacchetta, G. Melazzi y W. Yohai. La entrega. El proyecto Uruguay-UPM, editado por MOVUS, Montevideo, 2019.

2 鈥淟aicidad en retirada del estado uruguayo鈥, en El pacto colonial, MOVUS, 2021, V. Bacchetta (comp.).

(*) nota de los editores

panglosiano: Que se caracteriza por un optimismo desmesurado e ingenuo.





Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordp…