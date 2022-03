–

Ayer por la noche se conocieron los resultados del refer茅ndum por el Si o el No a la derogaci贸n de un paquete de medidas de corte neoliberal contempladas en los 135 art铆culos de la Ley de Urgente Consideraci贸n. La LUC que impulsa cambios clave en seguridad, justicia, educaci贸n y trabajo fue presentada al inicio del mandato del presidente Luis Lacalle Pou. Finalmente con el 99% de votos escrutados, el 鈥淣o鈥 obtuvo el 49,84% de los votos y de 茅sta manera los art铆culos en disputa contin煤an vigentes. Por ANRed

El refer茅ndum hab铆a sido solicitado por 800.000 firmas que fueron recogidas durante la pandemia por parte la oposici贸n: del Frente Amplio, del PIT-CNT, de la Federaci贸n uruguaya por viviendas mutuas y otros organismos y organizaciones sociales para derogar 135 art铆culos de la Ley de Urgente Consideraci贸n (LUC) que sancionara el gobierno de Lacalle Pou en el 2020.

芦Esta Ley ten铆a en su inicio m谩s de 500 art铆culos, luego quedaron 475, pero los temas en cuesti贸n son aproximadamente 40. Se habla de docenas de art铆culos que tuvieron una discusi贸n absolutamente limitada y que podemos decir a ciencia cierta que al d铆a de hoy muchos ciudadanos no conocen禄 explic贸 M贸nica Riet, corresponsal de Resumen Latinoamericano entrevistada por Mario Hern谩ndez en FM La Boca.

En un marco de desinformaci贸n donde los principales medios masivos estaban a favor del gobierno Riet coment贸 芦hasta hace tres semanas hab铆a encuestas que daban un 28% del electorado que no estaba decidido, y un alto porcentaje de esa gente era porque hab铆a un grave problema de desinformaci贸n. Evidentemente, fue un refer茅ndum muy particular, cuando ten茅s que explicar temas tan vastos y tan amplios. Y adem谩s ha habido una actitud de parte del gobierno que no ha tenido ninguna voluntad, ning煤n inter茅s, de hacer conocer a la ciudadan铆a el fondo de la trama. Lo que ha hecho es utilizar a los medios de comunicaci贸n para llevar agua para su molino禄.

Sin embargo el escaso margen de votos que le permite al gobierno mantener vigente los art铆culos de la LUC contrapesa que casi la mitad de los uruguayos y uruguayas est谩n en contra.

芦Podemos decir que este plebiscito, este refer茅ndum, se gana o se pierde, pero hemos ganado el volver a encender la llama de la resistencia. La m铆stica perdida de la resistencia, de la libertad de la izquierda, de las luchas de David contra Goliat, eso se volvi贸 a prender. Yo creo que es lo m谩s determinante y creo que la derecha lo est谩 sintiendo. Ha dado una cantidad de pasos, contra todo pron贸stico. En los 煤ltimos d铆as se realizaron una cantidad de debates televisivos, que la derecha no quer铆a dar, pero que por fuerza de las circunstancias empezaron a entender que se vieron ante esta avalancha y no sab铆an mucho c贸mo manejarla禄 agreg贸 Riet.

Agreg贸 芦hemos ganado lo principal, que es volver a tener el alma en el cuerpo, volver a sentir la sangre, volver a sentir la pasi贸n de la pol铆tica, de la lucha, el volver a creer en nosotros. Me parece que son cosas mucho m谩s determinantes que ganar o perder. Tenemos planteada la lucha contra la reforma de la seguridad social, lo que Macri tambi茅n quiso hacer en Argentina, la LUC incluye eso tambi茅n, aunque no es parte de los art铆culos que se quisieron derogar el domingo. De manera que esa batalla es la pr贸xima禄.

芦Ac谩 se est谩 construyendo desde un sindicato de base, el Sindicato de los trabajadores de la seguridad social, una alternativa a la reforma presentada por la derecha, por el gobierno. Incluso te dir铆a que es una alternativa a la propuesta que tiene el Frente Amplio, y es una propuesta que probablemente sea una de las m谩s avanzadas en toda Latinoam茅rica. Se basa verdaderamente en la solidaridad, en hacer pagar al capital y en algo que Argentina ya logr贸. Que fue hacer desaparecer las AFJP, pero ac谩 el 煤ltimo gobierno del Frente Amplio las defendi贸, a pesar de que antes las combati贸, defendi贸 las AFJP privadas. Es un nuevo desaf铆o enorme que tenemos, pero que sin duda alguna, lo que est谩 pasando y lo que ya ha pasado con este refer茅ndum por la LUC, nos ha preparado de la mejor forma para la siguiente batalla, que probablemente sea m谩s dura que esta禄.