Las c煤pulas de los sindicatos principales han renunciado a la lucha contra el capital

Un funcionario policial es un trabajador con uniforme. No es clase obrera porque no produce plusval铆a para el patr贸n estatal: pero integra el sector de trabajadores de servicios, lo mismo que un oficinista o un enfermero. Bajo el capitalismo, el polic铆a cumple dos funciones: por un lado garantiza el funcionamiento de la sociedad, impidiendo la prepotencia y el abuso no estatales; por otro lado, reprime a los oprimidos y garantiza el orden injusto que emana de la propiedad privada de los grandes medios de producci贸n.

Como trabajador, el polic铆a tiene el mismo derecho a sindicalizarse que un obrero de la industria militar o el de una empresa qu铆mica que produce gases lacrim贸genos. En estos dos 煤ltimos casos, la naturaleza represiva del producto que elaboran no es su responsabilidad directa, pues simplemente venden su fuerza de trabajo. Pero en determinadas coyunturas, el simpe hecho de mantener la producci贸n puede ser un problema 茅tico. Para el trabajador 鈥 polic铆a, el conflicto 茅tico se plantea mucho m谩s frecuentemente.

La lucha ya tricentenaria de los trabajadores asalariados nos ense帽a a diferenciar entre un sindicato y una mera organizaci贸n de ayuda mutua y asesor铆a laboral. Desde un punto de vista clasista, un sindicato debe asumir claras definiciones de pol铆ticas p煤blicas (no pol铆ticas partidistas, pero s铆 pol铆ticas p煤blicas) en defensa de sus integrantes y de sus hermanos de clase. Un sindicato debe asumir una actitud solidaria con los dem谩s trabajadores, pues no hay avances duraderos en sus conquistas sin la unificaci贸n de las luchas.

Pensemos en un sindicato policial clasista. 驴Qu茅 debe decir sobre las ocupaciones de f谩brica en defensa de la fuente de trabajo? 驴Qu茅 debe decir cuando se da la orden de desalojo de familias pobres? 驴Qu茅 debe hacer cuando se reprime una manifestaci贸n pac铆fica o hay un caso de abuso de la fuerza?

Desde un punto de vista de clase, los polic铆as tienen derecho a formar un sindicato, pero bajo el capitalismo, si es un sindicato policial consecuente, parece poco probable que no termine siendo clandestino.

Esto se vuelve m谩s complejo en las peculiares condiciones de nuestro pa铆s, donde las c煤pulas de los sindicatos principales han renunciado a la lucha contra el capital, y s贸lo aspiran a 鈥渕ejorar鈥 un poco el capitalismo. Estas c煤pulas imponen una lucha parcial contra la Ley de Urgente Consideraci贸n renunciando a cuestionarla en aspectos b谩sicos, pues no desean tocar al gran capital y sus privilegios. Por la misma raz贸n, frente a una Reforma de la Seguridad Social altamente regresiva, tampoco desean enfrentar el falso argumento del Banco Mundial de que a mayor longevidad, m谩s recortes; porque cuestionar esta tesis exigir铆a tocar los privilegios del capital trasnacional que nos oprime.

Al desdibujarse as铆 la esencia clasista de las c煤pulas sindicales, al renunciar a su confrontaci贸n de clase, muchas m谩s organizaciones pueden llamarse sindicatos.

Bienvenida toda forma organizada de proteger a los trabajadores, aunque sea s贸lo una caja de ahorro, una cooperativa o una asesor铆a laboral; pero el sindicato es otra cosa. Un sindicato se juega por principios mucho m谩s trascendentes.

Mucho m谩s complejo a煤n es conformar un sindicato de soldados, y supongo que debe ser mucho m谩s herm茅tico en su reserva para no ser disuelto.

En cuanto a los sindicatos policiales, la vida dir谩 hasta d贸nde podr谩n ir, pero eso tambi茅n depender谩 de muchos otros factores de la lucha social que nos espera.

CALPU