La sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe帽os (Celac) volvi贸 a reunir a las jefas y jefes de Estado de la regi贸n en M茅xico, con la meta de convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones los pa铆ses de la regi贸n, pero que sirvi贸 para mostrar la ofensiva de varios mandatarios que, siguiendo los intereses de Estados Unidos, trataron de poner palos a la rueda integracionista.

Por Gerardo Villagr谩n del Corral.

El reto de consolidar la Celac con respeto a la diversidad y sin exclusiones por las diferencias pol铆ticas entre los gobiernos fue el eje de las propuestas de Bolivia, Per煤, Venezuela, M茅xico y Cuba durante la cumbre, las que fueron bombardeadas por Uruguay y Paraguay, sumados a las ausencias de Brasil y Colombia, los gobiernos visiblemente alineados a las pol铆ticas de Washington.

La ausencia de Brasil fue criticada tras la decisi贸n del mandatario brasile帽o de retirarse del organismo latinoamericano. 鈥淢uy lamentable que el presidente Jair Bolsonaro, en una visi贸n negacionista y divisionista, haya retirado a Brasil de esta comunidad que tanto necesita a Brasil鈥, lament贸 el anfitri贸n, el presidente mexicano Andr茅s Manuel L贸pez Obrador.

Tambi茅n Colombia se autoexcluy贸. La vicepresidenta Marta Luc铆a Ram铆rez hab铆a confirmado su asistencia, pero la que arrib贸 a M茅xico fue la viceministra de Transporte, quien al final ni siquiera particip贸. En lugar de eso, la canciller铆a colombiana emiti贸 un comunicado en el que rechaza la participaci贸n del presidente Maduro en la cumbre de la Celac y recuerda que Colombia 鈥渘o reconoce a ese gobierno de facto鈥.

En una jornada donde se abordaron los objetivos urgentes del subcontinente para concretar medidas efectivas para las crisis de la pandemia, los desastres provocados por el calentamiento global y las agravadas condiciones de pobreza y desigualdad, no faltaron los momentos de fricci贸n.

La discusi贸n sobre el futuro de la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA) en el seno de la 煤nica instituci贸n regional en donde no participan Estados Unidos y Canad谩 apenas se esboz贸 ante el clima hostil de algunos presidentes, pero, seg煤n declar贸 el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en su momento se presentar谩 un documento sobre el tema.

S贸lo el uruguayo Luis Lacalle, se atrevi贸 a defender a la OEA y asegur贸 que participar en este espacio, que cumple este a帽o su primera d茅cada de vida, no hace caer en desuso la participaci贸n de los mismos estados en la instituci贸n interamericana, que tiene 73 a帽os de creada.

Ajeno a la polarizaci贸n, el nuevo presidente de Per煤, Pedro Castillo, se帽al贸 que tra铆a 鈥渆l saludo de los hermanos quechuas, los aymaras, los awaj煤n, los conibos, los shipibos, los hombres y mujeres que nunca han tenido voz en mi patria鈥 y manifest贸 su esperanza de ver de una vez por todas que la Celac logre atender las necesidades de los millones de personas que est谩n esperando que algo salga de esto, m谩s all谩 de los grandes discursos.

鈥淟a necesidad de integraci贸n latinoamericana y el Caribe no es un tema coyuntural, sino, de verdad, es una gran necesidad. Es el sue帽o de Bol铆var, San Mart铆n y T煤pac Amaru. Pero tambi茅n de Juan Carlos Mari谩tegui鈥, a帽adi贸.

Pandemia

La pandemia de covid-19 fue uno de los temas principales de la cumbre en la ciudad de M茅xico. En esta l铆nea, el presidente boliviano Luis Arce reiter贸 que 鈥渟i no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnolog铆a, no llegaremos a la inmunizaci贸n en tiempo oportuno y la pandemia terminar谩 por llevarse m谩s vidas, colapsar nuestras econom铆as y trastocar nuestra sociedad y el 谩mbito pol铆tico鈥.

Los pa铆ses de la Celac aprobaron de manera un谩nime la adopci贸n de las medidas propuestas por la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe (Cepal) en el Plan de Autosuficiencia Sanitaria para la regi贸n presentado por la secretaria ejecutiva, la mexicana Alicia B谩rcena, para quien . 鈥淟a motivaci贸n principal del plan es el desigual acceso a la vacunaci贸n鈥.

B谩rcena adem谩s present贸 un documento en el que detalla las capacidades de los pa铆ses en la lucha contra la covid-19 as铆 como un detallado an谩lisis de la industria farmac茅utica.

Fricciones

En su intervenci贸n, Mario Abdo Ben铆tez dijo que la participaci贸n de Paraguay en el encuentro no implicaba necesariamente un reconocimiento al Ejecutivo de Venezuela. 鈥淣o hay ning煤n cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente鈥, declar贸.

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, se sum贸 a las cr铆ticas de su hom贸logo paraguayo al manifestar su preocupaci贸n por la situaci贸n de Venezuela. 鈥淣osotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupaci贸n que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela鈥, afirm贸 el presidente de Uruguay.

El presidente de Venezuela, Nicol谩s Maduro, desafi贸 a ambos mandatarios a organizar un debate regional para discutir la democracia. 鈥淣osotros creemos profundamente en el di谩logo de diversos, y yo le digo al presidente de Paraguay: ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela y en Am茅rica Latina. Estamos listos para darlo, ponga usted el lugar (鈥) De cara a los pueblos, en transmisi贸n en vivo y en directo, en privado, como ustedes quieran鈥.

L贸pez Obrador medi贸 y propuso convocar un debate regional sobre 鈥渄emocracia, libertades, resistencia, revoluci贸n, o de lo que haya que debatir, de neoliberalismo鈥.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, llam贸 al fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) y se帽al贸 que organismos como la Organizaci贸n de Estados Americaos (OEA) result贸 鈥渙bsoleta e ineficaz鈥 para los fines que fue creada. 鈥淓n vez de actuar bajo los mandatos de la Carta Democr谩tica act煤a en contra de los principios de la democracia. Su creciente injerencia en los asuntos de los estados no contribuye a la soluci贸n pac铆fica de controversias, sino que los genera鈥.

鈥淣o responde a las necesidades de nuestros Estados ni a los principios del multilateralismo. Ante ello es clara la necesidad de fortalecer la Celac鈥, a帽adi贸.

Maduro se帽al贸 que hay una contradicci贸n fundamental entre la OEA y la Celac. Es la misma contradicci贸n que existe entre el monroismo y el bolivarismo. Y recomend贸 que se eval煤e con la cabeza fr铆a el papel que actualmente est谩 jugando en la instituci贸n su secretario general Luis Almagro.

Por su parte, el presidente cubano Miguel D铆az-Canel refrend贸 la postura de su pa铆s en defensa del modelo socialista 鈥搎ue le ha permitido ser el 煤nico de la regi贸n en desarrollar sus propias vacunas contra el Covid鈥 y en contra del bloqueo econ贸mico de Estados Unidos contra la isla, reforzado de manera oportunista en plena pandemia.

Sin mencionar las protestas y disturbios de julio pasado en distintas ciudades de Cuba, D铆az-Canel reconoci贸 a los gobiernos y pueblos que nos han expresado su apoyo y comprendieron de inmediato la naturaleza de la oportunista campa帽a de descr茅dito, financiada con fondos estadounidenses.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue quien habl贸 de la p茅rdida de legitimidad de la OEA y record贸 que la Celac fue creada en 2010 precisamente en ese escenario generado por varios factores, entre otros la injerencia de Estados Unidos, a trav茅s de la OEA, en las democracias latinoamericanas.

Hoy, a帽adi贸, es claro que la situaci贸n no ha cambiado; la OEA en vez de actuar bajo los mandatos de la Carta Democr谩tica, act煤a en contra; no soluciona controversias, sino que las genera. Es un organismo obsoleto e ineficaz.

Sin sucesi贸n

Lo que qued贸 pendiente fue la definici贸n de la candidatura para la pr贸xima presidencia pro tempore de la Celac, que deb铆a presentar el presidente de Argentina, Alberto Fern谩ndez, quien no particip贸 del c贸nclave debido a la crisis interna de su gobierno. Tampoco particip贸 el hasta entonces canciller, Felipe Sol谩, quien habp铆a viajado a M茅xico donde se entr贸 que hab铆a sido removido.

Quien particip贸 fue el subsecretario para Am茅rica Latina de la canciller铆a, Juan Valle, quien expres贸 el inter茅s de su pa铆s para la pr贸xima presidencia pro tempore para 2022 y de la candidatura de un representante del Caribe para 2023.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, se pronunci贸 por el no respaldo, el no voto a favor de Argentina y asegur贸 que el gobierno de Alberto Fern谩ndez se convirti贸 鈥渆n un instrumento del imperialismo norteamericano para vulnerar la soberan铆a de Nicaragua鈥.

Por 煤ltimo, en la plenaria se present贸 el mensaje grabado que envi贸 el presidente de China, Xi Jinping, en el que se recordaron los siete a帽os de cooperaci贸n del mecanismo China-Celac firmado en 2014, espacio relevante para reforzar los lazos chinos con la regi贸n. Hoy, dijo el mandatario, esta relaci贸n ha entrado en una nueva era de mayor cooperaci贸n y beneficio mutuo.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, finaliz贸 la cumbre destacando los 44 acuerdos logrados en el encuentro regional: creaci贸n de un Fondo Integrado para hacer frente a los efectos del cambio clim谩tico (ya se han recaudado entre los pa铆ses de la regi贸n 15 millones de d贸lares), el apoyo de vacunas para Latinoam茅rica 芦para que nunca m谩s tengamos una situaci贸n como la que pasamos en 2020 y 2021禄, y el apoyo a la Argentina en la causa Malvinas.

Pese a todo, y la buscadas fricciones, se logr贸 realizar la cumbre anual despu茅s de dos fallidos intentos en 2018 y 2019, con la mayor asistencia de los 煤ltimos tiempos: 33 pa铆ses, 16 de ellos a nivel de presidentes y primeros ministros.

La mayor parte de los asistentes hicieron votos por la consolidaci贸n de este instrumento, en particular los caribe帽os, que ven en la opci贸n de la Celac una oportunidad 煤nica de acceder al env铆o de vacunas anti-Covid. Otros, siguieron la l铆nea trazada en Washington para destruir los instrumentos de integraci贸n y cooperaci贸n latinoamericano-caribe帽os.

Gerardo Villagr谩n del Corral es antrop贸logo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la).

