Por Ricardo Pose

1ro de Julio del 2022

La denuncia presentada entre otros por ex directivos del club y a la cual el Ministerio de Educaci贸n y Cultura dio lugar interviniendo el club, tiene un objetivo mas preocupante (y ser铆a de esperar que el Ministro Da Silveira no lleve a cabo) que es inhabilitar a los directivos del club cuestionados a presentarse en elecciones.

Si tom谩ramos por valedero las razones por las cuales se intervino el club (que ameritar铆a una intervenci贸n por incumplimientos de plazos estatutarios en convocatoria a asambleas y elecciones en la mayor铆a ya no de clubes deportivos sino de m煤ltiples asociaciones) es de esperar que un plazo no muy lejano se convoque a elecciones cumpliendo con las disposiciones estatutarias. En abril del 2021 un vocero en nombre de los denunciantes expres贸 a El Pa铆s que la idea de la denuncia era que el club fuera intervenido y se inhabilitara a los directivos denunciados de pertenecer al club. Y en el f煤tbol, los intereses que est谩n en juego mas all谩 de los resultados deportivos, se disputa por Derecho y por Hecho. En el 煤ltimo partido que jug贸 Villa algunos de los denunciantes aparecieron con una 鈥渂arra鈥 de veinte individuos para apretar a algunos de los actuales directivos y jugadores.

Caminos de 茅ste tipo ya se han recorrido con tr谩gicos saldos; no hace mucho un resultado electoral ungido en las urnas en el Club Atl茅tico Cerro, fue cambiado por una invasi贸n de los integrantes de la lista opositora a la sede y a las pi帽as. Cuando el Ministerio decidi贸 intervenir no tom贸 en cuenta (驴 o si?) que despejaba la cancha para quienes pretender hacerse de la conducci贸n del club a cualquier precio.

El secretario general de Villa Espa帽ola Omar Cazarr茅 cont贸 a Caras y Caretas que en el 2016 plantearon la creaci贸n de la Comisi贸n de Cultura y la revitalizaci贸n de la cantina con actividades culturales donde la directiva presidida por Fabi谩n Umpi茅rrez (uno de los actuales denunciantes) no se involucr贸 pero dej贸 hacer. Esa directiva entre fines de 2017 y principios de 2018 se va, una directiva que como ha pasado otras veces no hab铆a cumplido con los plazos estatutarios de llamado a elecciones, convocando en cinco a帽os que estuvo a una o dos elecciones y una asamblea decidi贸 extender su mandato estatutario porque como pasa en muchos clubes, a la gente que est谩 trabajando se le extiende el mandato para que no decaiga la actividad.