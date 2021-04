–

Capitulo extra铆do del

libro “M谩s patriotas que nadie” (2004), de Michael

Parenti.

Apoyar a nuestras

tropas (recortar sus prestaciones)

Siendo tan superpatriotas

como son, los plut贸cratas equiparan el servicio militar con el

verdadero patriotismo. Pero mientras colman de alabanzas a quienes

“sirven a su pa铆s”, ellos mismos raramente se alistan. Los

hombres y mujeres que s铆 lo hacen proceden en su mayor铆a de

familias de clase media y baja. A menudo son j贸venes que tienen

problemas para encontrar trabajo o no pueden acceder a la educaci贸n

superior. Los graduados de Yale, Harvard y Princeton raramente se

alistan en los marines. Van a la escuela de leyes, a Wall Street, a

los negocios familiares o a su diversi贸n favorita. Corno ejemplos

significativos tenemos a los halcones-gallina, denominaci贸n

que se aplica a los l铆deres privilegiados que pregonan con

virulencia la guerra, pero que se evaden tenazmente del servicio

militar.



En lo alto de la lista de

los halcones-gallina est谩 el presidente George W. Bush. En su

juventud consigui贸 el ingreso en la Universidad de Yale, m谩s por su

familia que por sus calificaciones. M谩s tarde, intentando evadirse

del reclutamiento, fue admitido en la Guardia Nacional A茅rea de

Texas, a pesar de sus bajos resultados en la prueba de aptitud para

piloto. Como 茅l mismo explic贸 sin 谩nimo apolog茅tico: “No

estaba preparado para que una bomba me perforara un t铆mpano y as铆

obtener una pr贸rroga. Ni tampoco quer铆a ir a Canad谩. As铆 que

decid铆 que lo mejor para m铆 era aprender a pilotar aviones”.[1]

Bush fue aceptado en la

Guardia Nacional por encima de cientos de otros solicitantes que

esperaban turno para librarse de Vietnam. Su unidad, el 147掳 Grupo de

Combate, era conocido con el mote de “Unidad Champagne” por

estar formada por tantos hijos de familias privilegiadas de Texas.

C贸mo salt贸 hasta la cabeza de esa lista es toda una historia en s铆

misma. Un rico hombre de negocios de Houston y viejo amigo de la

familia Bush contact贸 con Ben Barnes, por entonces portavoz de la

Casa de Texas, y le pidi贸 que ayudara a George W a entrar en la

Guardia Nacional. S贸lo cuando se le pregunt贸 bajo juramento, Barnes

admiti贸 que hab铆a hablado con la Guardia Nacional A茅rea de Texas

en favor de Bush.[2]

Los informes de n贸mina

de Bush muestran que dej贸 de cumplir su deber entre mayo de 1972 y

mayo de 1973. No se present贸 a un examen f铆sico obligatorio para

volar en 1972 y por tanto fue suspendido para hacerlo, una acci贸n

que deber铆a haber estado sujeta a alguna investigaci贸n, pero que no

lo estuvo. En febrero de 2004 la Casa Blanca liber贸 algunos

documentos que supon铆an la prueba de que Bush hab铆a destacado por

cumplir su deber en 1972 con el 187潞 Grupo de Combate de Alabama (al

cual fue transferido para poder trabajar en una campa帽a pol铆tica).

Pero los funcionarios de la Casa Blanca no supieron decir qu茅 deber

hab铆a cumplido (ni tampoco Bush) y nadie del 187潞 recordaba haber

estado con 茅l. Sus jefes dijeron que no apareci贸 en las bases de

Texas y Alabama donde hab铆a sido asignado durante ese per铆odo de

1972-73.[3]

En vez de ser perseguido

por desertor, Bush fue recompensado con una licencia con honores ocho

meses antes de lo previsto para poder asistir a la Escuela de

Negocios de Harvard. Los archivos militares de Bush deber铆an haber

contenido documentos que explicaran por qu茅 se le hab铆a permitido

marchar antes de que terminara su plazo de alistamiento, pero no se

dio ninguna explicaci贸n al respecto. Parece que el superpatriota

presidencial recibi贸 trato de favor para entrar en la Guardia

Nacional y volvi贸 a recibirlo para salir de ella.

Despu茅s est谩 el

vicepresidente Dick Cheney, que explic贸 por qu茅 no sirvi贸 en el

ej茅rcito durante la guerra de Vietnam: “Ten铆a otras

prioridades durante los a帽os 60 antes que el servicio militar”.

Cheney obtuvo pr贸rrogas como estudiante. Despu茅s de graduarse evit贸

el reclutamiento cas谩ndose. Pero en 1964 el gobierno anunci贸 que

los hombres casados tambi茅n ser铆an alistados, a menos que fueran

padres. Nueve meses y dos d铆as despu茅s de ese anuncio, en un acto

de planificaci贸n soberbio, los Cheney ten铆an su primer hijo.

Otros superpatriotas de

alto rango de la administraci贸n Bush que evitaron el reclutamiento

son Karl Rove, Richard Perle, Paul Wolfowitz, John Ashcroft, Elliot

Abrams John Bolton, Douglas Feith y Andrew Card, as铆 como los

l铆deres republicanos del Congreso Trent Lott, Dennis Hastert, Dick

Armey y Tom DeLay, y no debemos olvidar a los halcones de derechas de

los medios como George Hill, William Bristol y Rush Limbaugh.[4]

DeLay supuestamente dijo que se hubiera alistado, pero que todos los

puestos de reclutamiento de su 谩rea estaban copados por negros. Y

Limbaugh. el reaccionario rabioso de los medios obtuvo una pr贸rroga

m茅dica a causa de su “fistula anal”, una dolencia que

normalmente responde al tratamiento, pero que demostr贸 ser incurable

durante toda la duraci贸n de la guerra de Vietnam.

A nadie se le pide haber

servido en el ej茅rcito para poder desarrollar la pol铆tica

gubernamental. Ciertamente, el principio civil est谩 por encima del

militar en nuestra Constituci贸n. Lo que es censurable respecto a los

halcones-gallina superpatriotas no es su carencia de

experiencia de combate como tal, sino la disparidad hip贸crita entre

su patriotera defensa de la guerra y su tenaz forma de evitar el

reclutamiento. Defienden las guerras con el coraz贸n y la mente, pero

no con el cuerpo. Escapan al reclutamiento por medio de pr贸rrogas,

informes m茅dicos dudosos e influencias familiares.

A帽os despu茅s de

Vietnam, ahora ocupando cargos p煤blicos prominentes, estos mismos

halcones-gallina surgen de nuevo pidiendo sangre, esta vez

teniendo como objetivo lraq. Una vez m谩s est谩n dispuestos a enviar

a los hijos de otras familias al combate, pero no a los suyos.

Equiparan el militarismo con el patriotismo y piden sacrificio y

devoci贸n a la bandera. Sin embargo, su 煤nico sacrificio consiste en

llevar una insignia con la bandera de los Estados Unidos en la solapa

de su chaqueta.

Si el patriotismo

significa apoyar a nuestras tropas, nadie es menos patriota que la

plutocracia dirigente. En 2003-2004 cientos de soldados americanos

que hab铆an sido heridos en lraq fueron depositados durante meses en

lugares como Fort Stewart, Georgia, en unos barracones sucios y

abarrotados en espera de tratamiento m茅dico. Ten铆an que arrastrarse

por la arena para usar el cuarto de ba帽o y pagar por su papel

higi茅nico. S贸lo despu茅s de las protestas del Senado la Casa Blanca

dej贸 de cobrar a los soldados heridos 8,10 d贸lares diarios por su

comida en el hospital.[5]

Muchos malheridos dijeron

que hab铆an visto su paga y sus beneficios sanitarios severamente

reducidos ahora que ya no pod铆an prestar servicio activo. M谩s de

200.000 veteranos de guerras anteriores tuvieron que esperar seis

meses o m谩s para pasar a la Administraci贸n de Veteranos. Miles de

ellos hab铆an esperado incluso a帽os para obtener una plaza en los

hospitales abarrotados y recibir asistencia a su discapacidad, a

menudo siendo incapaces de pagar sus propios gastos de subsistencia

en la vida civil.[6] No es sorprendente que una gran proporci贸n de

las personas sin hogar sean veteranos de guerras pasadas, algunos con

enfermedades mentales y f铆sicas sin tratar.

En febrero de 2002. al

mismo tiempo que se estaban enviando miles de soldados a luchar en

Afganist谩n, Bush hijo propuso triplicar el precio de las medicinas a

los veteranos necesitados. En 2003 su administraci贸n anunci贸 que

cortaba el acceso al sistema de atenci贸n sanitaria aproximadamente a

164.000 veteranos, reduciendo el fondo militar para ayudas sanitarias

y de vivienda en l.500 millones de d贸lares. Tambi茅n en 2003,

mientras colmaba de alabanzas a los hombres y mujeres que hac铆an el

servicio militar, Bush rechaz贸 una petici贸n relativamente modesta

del Congreso de 275 millones de d贸lares para cubrir las necesidades

sanitarias de los veteranos. En su presupuesto para 2004 redujo en

2.000 millones los fondos ya insuficientes para los veteranos. La

administraci贸n Bush incluso orden贸 a los funcionarios que dejaran

de hacer publicidad sobre los beneficios disponibles para los

veteranos. Mientras alababa a la Guardia Nacional y a los reservistas

por servir en Iraq, Bush se opuso a permitirles el acceso al sistema

sanitario del Pent谩gono. Su administraci贸n tambi茅n anunci贸 su

plan para reducir las primas mensuales de peligrosidad (de 225 a 150

d贸lares) y las primas por separaci贸n de la familia (de 250 a 100) a

las tropas estacionadas en las zonas de combate.[7]

Hay otras formas extra帽as

con las que la plutocracia apoya a nuestras tropas. Con prop贸sitos

experimentales el gobierno ha expuesto repetidamente a personal

militar a sustancias t贸xicas peligrosas. De 1962 a 1973 el Pent谩gono

utiliz贸 agentes qu铆micos y biol贸gicos potencialmente da帽inos en

cincuenta pruebas secretas en las que estaban envueltos miles de

soldados inconscientes del hecho, algo que no se conoci贸 hasta

2002.[8] Adem谩s miles de soldados ”conejillos de indias”

estuvieron sujetos a pruebas at贸micas despu茅s de la Segunda Guerra

Mundial, decenas de miles fueron expuestos al Agente Naranja durante

la Guerra de Vietnam y muchos m谩s contaminados con uranio

empobrecido (DU) durante la Guerra del Golfo en 1991. El Pent谩gono

nunca avis贸 a las tropas sobre el DU y durante a帽os los

funcionarios negaron que existiera ese problema. Unos 183.000

veteranos del Golfo padecieron enfermedades y desarreglos, quej谩ndose

de dolor de articulaciones, problemas de memoria, n谩useas, etc. Casi

10.000 han muerto prematuramente. Muchos miembros de sus familias

tambi茅n han enfermado y un n煤mero desproporcionado de hijos de

veteranos del Golfo han nacido con defectos de nacimiento.

Las poblaciones de

Indochina, Yugoslavia, Iraq, Colombia y otros lugares que han sido

expuestos al DU, al Agente Naranja o a otras sustancias t贸xicas, han

sufrido sus efectos en n煤meros superiores a los del personal militar

americano, pero esos extranjeros no entran en la ecuaci贸n del

superpatriotismo, excepto como objetivos indefensos.

Una de las cosas de la

guerra que les gusta a los plut贸cratas es su elevado coste

financiero. Cuanto m谩s dinero se gasta de los ciudadanos que pagan

impuestos en contratos de guerra, m谩s grandes son los beneficios.

Muchos suministros y servicios, incluidos los relativos a la comida y

al albergue, que tradicionalmente prestaban los soldados, se han

entregado en manos de contratistas privados tales como Kellogg Brown

y Root, una subsidiaria de Halliburton. El resultado es que las

tropas estadounidenses en Iraq soportaron meses de condiciones pobres

de alojamiento, de comida imposible de digerir y de equipamiento de

baja calidad. Algunos de los contratistas privados han fallado

incluso en presentarse a causa de los peligros que representaba la

resistencia armada iraqu铆.[9]

En 2003, un informe de la

Oficina de Presupuestos del Congreso revel贸 que s贸lo unos 2.500

millones de d贸lares de los 4.000 millones de gasto mensual en la

Guerra de Iraq pod铆an ser contabilizados por el Pent谩gono. Mientras

tanto el Pent谩gono elimin贸 a las compa帽铆as francesas, alemanas y

rusas para poder competir en los multimillonarios contratos para la

reconstrucci贸n de Iraq. Toda esa reconstrucci贸n, as铆 como el

negocio de la extracci贸n de petr贸leo se le dio a Halliburton,

Bechtel y otras setenta firmas americanas, generalmente a precios

nada competitivos fijados por ellas mismas.[10]

En 2003, la

administraci贸n Bush impidi贸 a un grupo de veteranos americanos 鈥搎ue

hab铆an sido torturados en las prisiones iraqu铆es durante la Guerra

del Golfo de 1991鈥 beneficiarse de una parte de los cientos de

millones de d贸lares en dep贸sitos iraqu铆es retenidos que un

tribunal federal les hab铆a adjudicado. Los abogados de la

administraci贸n argumentaron que esos dep贸sitos tendr铆an un destino

mejor en los contratos de reconstrucci贸n de Iraq. “No hay

dinero que realmente pueda recompensar el sufrimiento que

padecieron”, dijo un portavoz de la Casa Blanca.[11] Y por eso

no se les asign贸 dinero alguno.

Cuando las bajas

americanas empezaron a hacerse numerosas en lraq, el presidente Bush

se encogi贸 de hombros ante sus afligidas familias. Por primera vez

en la historia de los Estados Unidos los americanos muertos fueron

tra铆dos a casa en secreto. Bush no asisti贸 a sus funerales

militares o actos en su memoria como hab铆an hecho los presidentes

previos. El Pent谩gono notific贸 a todos los medios de noticias que

no se permitir铆a ninguna cobertura televisiva o fotogr谩fica de los

ata煤des volviendo a la base de la fuerza a茅rea de Dover. El mando

militar explic贸 que eso era para 鈥渞espetar la privacidad de las

familias”. Realmente, sin fotograf铆as de los ata煤des envueltos

en banderas la gente estaba menos predispuesta a pensar en ellos.

Incluso el t茅rmino “envoltorios de cuerpos” se dej贸 de

usar. Los finos artistas del Pent谩gono ahora se refer铆an a los

pl谩sticos que envolv铆an los cad谩veres de los soldados llam谩ndoles

“tubos de transporte”.

As铆 volvemos a la

cuesti贸n planteada en el cap铆tulo anterior: 驴Son patriotas

nuestros dirigentes plut贸cratas; Bien, s铆, lo son, pero s贸lo

cuando sirve a sus prop贸sitos y cuando a ellos no les cuesta nada.

Son patriotas en el sentido hueco y abstracto de la palabra, un

patriotismo vac铆o de contenido, un patriotismo de muestras

ostentosas y palabras, palabras, palabras. Puede que amen a su pa铆s,

pero no a la gente que vive en 茅l, no a los que pagan impuestos, no

a los votantes, y ciertamente no a los desgraciados que env铆an a

luchar en sus guerras.

