De parte de CGT Correos Madrid November 28, 2021 47 puntos de vista

La Inspecci贸n de Trabajo ya ha sancionado y emitido resoluciones desfavorables contra la Direcci贸n de Correos por no realizar las obligatorias evaluaciones de riesgos psicosociales en las USEs. Cuando finalmente la Direcci贸n de Correos se vio obligada a llevar a cabo las evaluaciones de riesgos lo hizo, como siempre, mal y de forma opaca. Los resultados de dichas evaluaciones evidenciaron factores de riesgos laborales elevados que requer铆an de la aplicaci贸n de unas pautas preventivas que la empresa ni aplica, ni tiene inter茅s e intenci贸n en aplicar, salvo que presionemos.

Frente a todos estos abusos y desmanes, l@s trabajador@s de la USE 10 han dicho basta.

Hart@s de las malas condiciones de trabajo imperantes en las USEs, que empeoran

constantemente, han aprobado mayoritariamente impulsar huelgas y movilizaciones.

Sobran las razones: elevada carga de trabajo, objetivos de entregas imposibles de asumir, aumento ilimitado de la manipulaci贸n manual de cargas, ritmos de trabajo intensos, esfuerzos f铆sicos excesivos, etc. El 26 de noviembre empiezan un periodo de paros parciales hasta el 31 de enero. Plantean

reivindicaciones m谩s que justas: que aumente la plantilla, evaluaci贸n de riesgos psicosociales, l铆mites a la carga de trabajo, que no se realicen sanciones por el aumento de la carga de trabajo, etc.

Desde CGT mostramos todo nuestro apoyo a los compa帽eros de la USE 10. Exigimos a la empresa que abandone sus tradicionales actitudes de intransigencia empresarial y se dispongan a negociar de buena fe y a tratar las problem谩ticas crecientes existentes en las USEs. En caso contrario, el conflicto en la USE 10 solo ser谩 el inicio de movilizaciones generalizadas en las USEs. No olvidemos que motivos, sobran.

POR UNAS CONDICIONES LABORALES DIGNAS EN LAS USES

TODO NUESTRO APOYO A LOS COMPA脩EROS DE LA USE 10.