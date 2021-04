–

La celebraci贸n del aniversario de la proclamaci贸n de la Segunda Rep煤blica por algunas personalidades y fuerzas pol铆ticas ha servido para mostrar hasta qu茅 punto acontecimientos pasados que a煤n conservan cierto barniz de legitimidad son utilizados falaz y oportunistamente. Una pr谩ctica analizada exhaustivamente por el gran helenista Moses I. Finley en su ya can贸nico Uso y abuso de la historia. En ese ensayo, el sabio norteamericano alertaba de la encrucijada epistemol贸gica que se abre entre la conservaci贸n de <<la memoria de lo que sido narrado por la generaciones m谩s viejas>> y el acendrado <<inter茅s por el pret茅rito>>. La escenificaci贸n del pasado 14 de abril como si los noventa a帽os que median entre la Espa帽a de 1931 y la de 2021 fuera banal, parece evidenciar que sus glosadores han estado m谩s motivados por rentabilizar la efem茅ride que por homenajearla. Quien m谩s quien menos ha intentado colgarse las medallas conmemorativas del 14-A, viniera o no a cuento. Incluso aunque el VAR de aquel tiempo superado indicara la impostura de sus pintorescos pronunciamientos.

Sobre todo porque todos los que se han postulado legatarios de aquella tradici贸n concilian cofrad铆a ideol贸gica y partidista con las tribus que comulgaron con la transici贸n para inventar el R茅gimen del 78. Un pacto con el tardofranquismo basado en la consagraci贸n de la monarqu铆a, en la persona del nieto del 煤ltimo rey <<derogado>> por los seguidores del Himno de Riego. Hasta un nivel de compromiso y claudicaci贸n cortesana que conllevaba vetar la comparecencia de los partidos republicanos a las primeras elecciones de aquella democracia otorgada. Tal es el caso del PSOE, de la mano de su secretario general y presidente de gobierno, y de los grupos que se organizan tras las siglas del PCE y la simbolog铆a de la hoz y el martillo.

En primer tiempo de saludo al legado republicano, Pedro S谩nchez dej贸 su impronta en twitter resaltando la importancia de la cita, con tanta vehemencia militante que rubricaba su mensaje con un sonoro y colorista 隆Salud y Rep煤blica! Un a modo de presentaci贸n y despedida que se populariz贸 en los a帽os treinta del siglo pasado como met谩fora de un nuevo mundo laico que se pretend铆a superador de viejos esquemas de camarader铆a nimbados de referencias religiosas. Un 隆Salud y Rep煤blica! que desplazaba en el trato al <<adi贸s>> tradicional como buscando el efecto taumat煤rgico que los hombres de la monta帽a en 1789 anhelaban al renombrar las estaciones. Andando los a帽os, y cuando la Segunda Rep煤blica embarranc贸 en el conflicto b茅lico, el t茅rmino, acompa帽ado del pu帽o en alto, pas贸 a ser una se帽a de identidad de las huestes comunistas. Una militancia avalada por el prestigio que en medio mundo alcanzaba la URSS, patria com煤n de todos los que se reconoc铆an en las gestas de la revoluci贸n de octubre.

Pero el 14 de abril 1931, hoy oscuro objeto de deseo de sobrevenidos replicadores, el PCE no era ni la sombra de lo que llegar铆a a ser. Su capital pol铆tico en las elecciones municipales que provocaron el vuelco de r茅gimen se limitaba a un 煤nico alcalde, Luis Cicu茅ndez, elegido edil en la localidad toledana de Villa de Don Fadrique, y el partido cuyas ideas representaba no contaba con m谩s de 9.000 militantes. Tendr铆an que pasar dos a帽os para que el grupo pol铆tico liderado por Jos茅 D铆az lograra posicionar un diputado en el Congreso de los Diputados tras los comicios de diciembre de 1933. La entrada por primera vez en nuestro pa铆s de un miembro de la Tercera Internacional en el sancta sanctorum de la burgues铆a liberal correspondi贸 a Cayetano Bol铆var Escribano, elegido para la circunscripci贸n de M谩laga por voluntad expresa de 28.898 ciudadanos. De ah铆 que usar el espejo retrovisor de aquel 14 de abril para sacar pecho casi un siglo despu茅s resulte como poco extravagante, am茅n de una apropiaci贸n indebida.

Ciertamente, el <<inter茅s pret茅rito>> de nuestros memorialistas va m谩s lejos en el tiempo. El centenar largo de militantes comunistas que este 煤ltimo 14 de abril marchaban marcialmente por la Gran V铆a madrile帽a portando grandes estandartes con las efigies de Dimitrov, Stalin, Lenin y Marx, predicaba otros m茅ritos. Su puesta en valor se remit铆a a la etapa en que el Partido por antonomasia lleg贸 a tener tres ministros en el Gobierno del Frente Popular, y sobre todo a la fama atesorada en la guerra civil por el ascendente del Quinto Regimiento o su influencia en las Brigadas Internacionales. Aureola que la direcci贸n del PCE potenci贸 estrat茅gicamente para exorcizar las noticias filtradas desde la cuna del socialismo real que hablaban del clima de terror desatado por el estalinismo. La misma pureza antifascista con la que el movimiento comunista digiri贸 el hecho de que pocos meses despu茅s de finalizar la contienda espa帽ola, Stalin y Hitler sellaran un Pacto de No Agresi贸n que daba paso a la Segunda Guerra Mundial (SGM). La alianza nazi-sovi茅tica inclu铆a un protocolo secreto por el que ambas potencias decid铆an repartirse territorialmente el este europeo.

Fran莽ois Furet, prestigioso historiador de las ideas y destacado ex dirigente comunista franc茅s, analiza as铆 la extra帽a <<anomal铆a>> de que los aliados de septiembre de 1939 a junio de 1941 se convirtieran en enemigos encarnizados desde junio de 1941 a mayo de 1945: <<La memoria selectiva de los pueblos las m谩s de las veces no ha retenido del interminable conflicto m谩s que el segundo periodo, al que la victoria extendi贸 su certificado de autenticidad. Pero la historia tambi茅n debe dar la raz贸n al primero, a menos que desee condenarse a s铆 misma a no ser m谩s que la versi贸n de los vencedores>> (El pasado de una ilusi贸n. P谩g. 360). La autorizada opini贸n del intelectual adquiere rango de categor铆a al constatarse que durante la entente entre los dos bandos totalitarios, Stalin utiliz贸 los buenos oficios de Hitler para deshacerse de numerosos cuadros de comunistas alemanes heterodoxos. Entre otros casos, destaca el del matrimonio formado por Heinz Neumann y Margarete Buber, veteranos activistas del Komintern. Margarete, cuyo marido hab铆a sido ejecutado en el curso de las purgas estalinistas, fue entregada en 1940 a la Gestapo 鈥渃omo esposa de un enemigo del pueblo鈥, siendo confinada por los nazis en el campo de concentraci贸n de Ravensbr眉ck.

En cuanto a la postura de Pedro S谩nchez, baste decir, como timbre de discordia, que es el l铆der del partido que (junto al PCE) renunci贸 al legado republicano para abrazar un consenso que supon铆a una ley de punto final de los cr铆menes de la dictadura. Y que es el presidente de un gobierno de coalici贸n de izquierdas en una monarqu铆a parlamentaria que tiene al frente del Estado y de las Fuerzas Armadas a Felipe de Borb贸n, leg铆timo heredero del trono del monarca que fue desalojado del poder por los genuinos republicanos.

Se usa y se abusa de la historia, pero esta ni se para ni tropieza. Salvo que Marx tenga raz贸n y las clonaciones se presenten siempre como farsa.

Rafael Cid