De parte de Arrezafe March 25, 2021 186 puntos de vista

En

este vídeo os hablamos del reciente escándalo de la BBC en China,

tras haber sido denunciada por utilizar un supuesto filtro que altera

el aspecto de las imágenes grabadas en el país, dándoles un tono

más propio del inframundo, del tercer mundo o de una distopía.

Hacía ya tiempo que muchos líderes, periodistas e internautas

chinos venían llamando la atención sobre las fake news y las

prácticas de distorsión de la realidad y manipulación de la

información llevadas a cabo por medios extranjeros como este. Sin

embargo, esta vez la indignación ha sido todavía mayor al

descubrirse el diferente tratamiento de las imágenes para la

audiencia china y la extranjera. No obstante, lo que algunos han

denominado “filtro Wuhan”, por el reportaje grabado por el canal

de noticias BBC en la zona cero del covid, no es un filtro sino un

modo de grabación que nosotros también utilizamos. Es por eso que

creemos que podemos intentar explicar un poco mejor lo ocurrido para

saber hasta qué punto podemos hablar de manipulación. Fuera como

fuese, no son buenos tiempos para BBC China, ya que a este

episodio hay que sumar la pérdida de su licencia para emitir en

China, medida que se ha dado como respuesta al cierre del canal chino

CGNT por parte del Reino Unido el pasado 4 de febrero.