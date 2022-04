–

Profesor em茅rito de la Universidad de Par铆s VII y ex presidente del Colegio Internacional de Filosof铆a, Miguel Abensour pertenece a la generaci贸n de fil贸sofos franceses que se adentr贸 en la reflexi贸n pol铆tica a resultas de la experiencia totalitaria. Fue editor, junto con Pierre Clastres, Cornelius Castoriadis y Claude Lefort, de la revista Libre, que surgi贸 de las cenizas del grupo Socialisme ou Barbarie durante la d茅cada de 1970. La obra de Abensour reflexiona en torno al poder como manifestaci贸n de la pluralidad humana y el conflicto como fuente de libertad y democracia.

Hay un lugar com煤n en nuestro tiempo que denuncia una conexi贸n directa entre la utop铆a y los campos de concentraci贸n o los gulags, entre los proyectos ut贸picos y el totalitarismo. 驴Hay algo de verdad en estas tesis?

Se trata de una estrategia para condenar las propuestas ut贸picas sin argumentos adicionales. S贸lo desde el odio a la utop铆a se puede mantener que est谩 relacionada con el totalitarismo. En realidad, es una tesis a帽eja, que se remonta a la d茅cada de 1830, cuando el movimiento obrero comienza a cobrar fuerza. Tuvo particular importancia durante las revoluciones de 1848, como manifestaci贸n de un profundo sentimiento de rechazo de la burgues铆a hacia la emancipaci贸n obrera. Es ese tipo de odio el que hoy sigue vigente. Por otro lado, en el aspecto hist贸rico, no deber铆amos asimilar el totalitarismo bolchevique con el nazi. El totalitarismo bolchevique es esencialmente dram谩tico, porque conten铆a un proyecto de emancipaci贸n que se convirti贸 en su contrario, un proyecto de dominaci贸n. Si nos fijamos bien, todo lo que se basaba en la utop铆a en el momento de la revoluci贸n 鈥搇a cr铆tica de la familia, las guarder铆as, etc.鈥 fue suprimido en la fase posterior y pas贸 a ser un instrumento de dominaci贸n. En el totalitarismo nazi, por el contrario, no hab铆a ning煤n contenido liberador. La misma idea de una utop铆a nazi es una estupidez. No s贸lo la utop铆a no es la cuna del totalitarismo sino que 茅ste se eleva sobre el cad谩ver de la utop铆a. Lo que est谩 en la base del totalitarismo es el mito, no la utop铆a que, en cambio, desde Tom谩s Moro, siempre ha estado ligada a la idea de emancipaci贸n. Existe, en ese sentido, una se帽alada ambig眉edad en la utop铆a, ya que es cierto que puede dar nacimiento a un mito 鈥揺l de la sociedad reconciliada, perfecta y sin conflictos鈥, pero tambi茅n lo es que los grandes pensadores siempre han tratado de desmentir esa perspectiva.

Afirma usted que la utop铆a no consiste en progresar hacia la realizaci贸n de un mito sino, precisamente, en impedir que acabe convirti茅ndose en mito. Se tratar铆a de un movimiento antes que de la cristalizaci贸n en una idea concreta.

S铆. La defensa de la utop铆a pasa por la cr铆tica de esa imagen m铆tica que la arruina y destruye.

Claude Lefort dec铆a que el lugar del poder deb铆a ser un lugar vac铆o. Algo similar aparece en su concepci贸n de la utop铆a, que tambi茅n preserva el vac铆o en su centro, intentando que no se llene con una narraci贸n concreta.

Pero no creo que Lefort se haya ocupado de la utop铆a. Lefort hizo una cr铆tica del totalitarismo pensando la democracia y la especificidad de la revoluci贸n democr谩tica desde ese vac铆o como punto central. Creo que estamos viviendo un momento de confusi贸n entre la cr铆tica liberal del totalitarismo, que apareci贸 en los a帽os cincuenta del siglo xx, y las cr铆ticas anteriores de la izquierda alemana, que denunciaban el sovietismo como revoluci贸n desde arriba. Esta cr铆tica se ha olvidado hoy y s贸lo se conserva la liberal. Y es algo muy dram谩tico para, por ejemplo, pensadores como Hannah Arendt, a la que se tiende a tachar de cr铆tica liberal del totalitarismo cuando, en realidad, nada tiene que ver con eso. Arendt est谩 mucho m谩s cerca del terreno te贸rico que pisaba la izquierda alemana. Lo mismo ocurre con Lefort, que ataca el totalitarismo desde una perspectiva de izquierdas antiburocr谩tica.

Arendt afirmaba que el totalitarismo desaf铆a toda posibilidad de poder entre los hombres. Usted retoma de modo amplio esa idea: no entiende el poder de un modo positivo, sino como la simple manifestaci贸n de la pluralidad humana.

Lo que creo que es muy importante en Arendt, y se nos olvida a menudo, es que ella piensa el totalitarismo como la destrucci贸n del espacio pol铆tico y de la pol铆tica en cuanto lazo simb贸lico. En cambio, lo habitual es considerar el totalitarismo como un exceso y una excrecencia de la pol铆tica. Y esta idea tiene consecuencias te贸ricas y pr谩cticas, ya que, desde este 煤ltimo punto de vista, el rechazo del totalitarismo conduce a odiar la pol铆tica. Por ejemplo, Simon Leys hizo una buena cr铆tica de la revoluci贸n cultural, pero se confunde en su interpretaci贸n del totalitarismo y termina considerando que la pol铆tica es un perro peligroso que te puede saltar a la garganta. Desde ese momento, la 煤nica opci贸n que queda es la est茅tica鈥 En cambio, si se piensa el totalitarismo como destrucci贸n de la pol铆tica, el primer objetivo debe ser la reconstrucci贸n del espacio pol铆tico.

Su visi贸n de la pol铆tica remite a la idea de lo m煤ltiple, de lo salvaje, de aquello que no puede ser domesticado. Se trata de un poder de fondo que no puede ser sometido a forma alguna.

La pol铆tica tiene que ver fundamentalmente con la pluralidad. Es la visi贸n de Arendt, y tambi茅n la m铆a. Y de La Bo茅tie, quien habla del 芦todos unos禄 como esencia de la pol铆tica, y del 芦todos uno禄 como destrucci贸n de la misma. La fragilidad de la pol铆tica reside en que el 芦todos unos禄 siempre amenaza con coagularse en un 芦todos uno禄, como afirma La Bo茅tie, 芦bajo el encanto del nombre de uno禄. En este sentido, el 芦todos unos禄 tiene algo de salvaje, por eso en un breve panfleto contra Marcel Gauchet ataqu茅 el concepto de 芦pol铆tica normal禄. La pol铆tica, cuando est谩 viva y es aut茅ntica, es decir, cuando es la manifestaci贸n del 芦todos unos禄, nada tiene que ver con la normalidad, sino que est谩 del lado de lo que Arendt llamaba extraordinary politics. Pensar que esta pol铆tica extraordinaria corresponde al acontecimiento, que no forma parte de la pol铆tica normal, es una se帽al de conservadurismo.

En nuestra democracia, el totalitarismo opera a menudo como una suerte de justificaci贸n de lo dado. As铆, se dice que recrearse en la cr铆tica de la democracia liberal o pretender superarla nos lleva de nuevo al totalitarismo. Tambi茅n podr铆amos preguntarnos qu茅 hay de totalitario en esa afirmaci贸n鈥

Estoy completamente de acuerdo, por eso pienso que hay que salir de la oposici贸n binaria democracia liberal/totalitarismo, que se utiliza para tachar de totalitaria toda cr铆tica antiliberal a Thibault, barricada en la Rue Saint Maur, 25 de junio de 1848 la democracia. Necesitamos una tercera categor铆a, a la que podr铆amos denominar autoritarismo o Estado autoritario, que nos permita criticar eso que llamo la degeneraci贸n de la democracia. Esta tarea es muy importante. Y encontramos elementos para realizarla en la teor铆a cr铆tica de la Escuela de Frankfurt, donde aparecen los conceptos de autoritarismo, estado democr谩tico y estado autoritario. Por ejemplo, Franz Neumann considera que el totalitarismo ocurre en un no estado mientras que el autoritarismo se desarrolla en un estado autoritario. Es importante, adem谩s, recuperar la tesis de Vico, que consideraba que las formas libres de pol铆tica, como la rep煤blica, siempre est谩n expuestas a la degeneraci贸n. No necesitamos ir muy lejos para verlo. Francia, con la Quinta Rep煤blica y la Constituci贸n de 1958 es un ejemplo perfecto de autoritarismo. Muchos analistas actuales dicen que vivimos en una especie de monstruo que llaman monarqu铆a republicana.

Usted ha utilizado un nuevo concepto, la compacit茅, para hablar de un cuerpo social totalmente compacto, al margen del cual no existe m谩s que un otro mal茅fico. Esta es una idea tambi茅n muy presente en nuestro tiempo, donde siempre aparece un enemigo que amenaza a la sociedad, antes los comunistas, hoy los terroristas isl谩micos. Un enemigo que sirve para reforzar la cohesi贸n de esa sociedad.

Es un proceso que forma parte de las tendencias totalitarias de los estados democr谩ticos. El enemigo extranjero es el resorte id贸neo para pasar de la democracia al autoritarismo, no hay nada m谩s 煤til para pasar de un r茅gimen a otro. As铆, estos estados autoritarios retoman pr谩cticas totalitarias sin que, sin embargo, den lugar a un estado verdaderamente totalitario.



William Kilburn, gran manifestaci贸n sindical en Kennington Common, 10 de abril de 1848

Desde su punto de vista, lo propio de la democracia salvaje consistir铆a en abrir el espacio a una acci贸n continua, a un movimiento irrefrenable que no puede reducirse a la unidad de la organizaci贸n. Pero algunos te贸ricos de la democracia ven este mismo movimiento que no se deja ahormar como un problema serio, en la medida en que, dicen, no es m谩s que una suerte de deseo imposible de satisfacer y, por tanto, potencialmente destructivo.

La 芦democracia salvaje禄 [sonr铆e] es un concepto que invent贸 Claude Lefort, no yo. Marcel Gauchet me acus贸 de tener una teor铆a de la democracia salvaje, pero fue probablemente una manera perversa de ajustar cuentas con Lefort. En todo caso, lo que he intentado demostrar a trav茅s de un an谩lisis del texto de Marx sobre las revoluciones de 1848 es que la democracia, tal y como se manifiesta en sus expresiones hist贸ricas, equivale a la desaparici贸n del estado pol铆tico, es decir, que hay un antagonismo de principio entre la democracia y el estado. Utilizando el l茅xico de La Boetie, podr铆amos decir que la democracia est谩 del lado del 芦todos unos禄 y el estado del lado del 芦todos uno禄. Si se analiza con detalle el texto de Marx, se perciben elementos que apuntan en este sentido: la democracia est谩 siempre jugando en contra del estado. Me parece importante subrayar esto porque ha habido una mistificaci贸n de la idea de la 芦sociedad civil禄 y del antagonismo entre la sociedad y el estado. La expresi贸n 芦sociedad civil禄 ha perdido su sentido pol铆tico desde Hegel. El conflicto no se da entre la sociedad civil y el estado, sino entre la pol铆tica y el estado, entre una comunidad pol铆tica que siempre est谩 haci茅ndose y un estado que ya est谩 hecho y quiere confinarla en sus l铆mites. Desde esta perspectiva es bien evidente que esa tensi贸n permanente entre la democracia y el estado no debe resolverse desde una especie de aceptaci贸n de la disputa o el di谩logo. Es mucho m谩s importante que se plantee la posibilidad de una democracia no participativa sino activa, que incluso podr铆a pasar sin el estado.



Andr茅 Adolphe Eug猫ne Disderi, derribo de la Columna Vend么me, mayo de 1871

As铆 que usted entiende que ese Marx de 1848 se帽ala que la verdadera democracia es la que dedica todas sus fuerzas a la desaparici贸n del estado, que es la forma de dominaci贸n presente. Pero si entendemos la pluralidad y el poder que surge de ella desde el lado de la emancipaci贸n y el estado desde el lado de la dominaci贸n, 驴d贸nde colocamos a los actores supraestatales plurales 鈥揷omo los especuladores financieros鈥 que est谩n del lado de la dominaci贸n? 驴D贸nde quedan las formas de dominaci贸n no estatales?

No hay que confundir las cosas. La lucha de los especuladores financieros contra el estado es la lucha de una mafia, no de una comunidad pol铆tica. Esto me recuerda algo que ocurri贸 en la universidad francesa hace unos a帽os, cuando se plante贸 la idea de que los estudiantes deb铆an poner notas a los profesores. Cuando la comunidad educativa se opuso, quienes la promov铆an afirmaron no entender la negativa, m谩xime cuando proven铆a de quienes hab铆an participado en el 68. 芦Pero si esta es una idea sesenta y ochista鈥β, dec铆an. Eso es una confusi贸n total porque en el 68 hubo un ataque a la separaci贸n entre quienes detentaban el saber y quienes no lo ten铆an, entre unos profesores que pensaban que sab铆an y unos alumnos que deb铆an ser ense帽ados porque no sab铆an. Esta propuesta, en cambio, proven铆a de EE UU y se basaba en el presupuesto de que los profesores deben ofrecer un servicio a los estudiantes y que estos, como clientes, tienen derecho a juzgarles. Lo mismo ocurre con los actores supraestatales. No creo que los grupos financieros que intentan destruir o hacer da帽o a los estados pertenezcan a tradiciones anarquistas鈥

Para usted, el papel de la filosof铆a pol铆tica consiste en la denuncia de las formas de dominaci贸n autoritaria que persisten en los reg铆menes pol铆ticos libres y en la reconstrucci贸n de los movimientos sociales que hacen de la libertad el verdadero n煤cleo de sus proyectos. Pero ambas tareas, la cr铆tica y la articulaci贸n de los movimientos sociales, parecen estar viviendo un momento de declive hoy.

Quiz谩 porque para criticar las formas de dominaci贸n autoritaria primero hay que aceptar que existen. Conozco a muchos intelectuales que niegan la existencia de formas de dominaci贸n autoritaria, e incluso la relaci贸n dominado-dominador, como si la democracia hubiera hecho desaparecer la dominaci贸n del mundo por arte de magia. Un primer trabajo a realizar, pues, consistir铆a en dar a conocer la existencia de estas formas de dominaci贸n. Ah铆 hay mucho trabajo por hacer鈥 En cuanto a la construcci贸n de movimientos sociales, entramos en un terreno peligroso pero muy importante, como es la cr铆tica de la representaci贸n. Tendr铆amos que llegar a preguntarnos si los partidos pol铆ticos son una forma que conviene al ejercicio real de la libertad. Habr铆a que recordar que, a principios del siglo xx, se publicaron bastantes obras que trataron de demostrar que los partidos pol铆ticos iban en contra de la l贸gica de la democracia, ya que constitu铆an oligarqu铆as elitistas y dominantes. Es cierto que se trata de un problema complejo, porque a menudo han sido la derecha y la extrema derecha las que han criticado a los partidos pol铆ticos. Pero, por decirlo con Arendt, hay una tradici贸n oculta de la cr铆tica de los partidos pol铆ticos, una cr铆tica emancipadora, que aparece, por ejemplo, en algunos textos de Simone Weil. Desde este punto de vista, Arendt es una pensadora que nos puede ayudar mucho.

Patrulla de la Revoluci贸n de Octubre, 1917

Otro de los obst谩culos a la cr铆tica de la dominaci贸n autoritaria es la reducci贸n de la democracia a la pluralidad. Una tesis que se plantea en diferentes campos de nuestra sociedad, desde el informativo hasta el acad茅mico pasando por el pol铆tico: la democracia correcta parece aquella en la que est谩n representados partidos de diferentes posiciones pol铆ticas.

S铆, pero todos estos partidos funcionan de la misma manera鈥 Trotsky dec铆a que la causa de la burocratizaci贸n era que en el partido hab铆a m谩s funcionarios que militantes. Pero se le olvidaba una cosa, que los militantes son tambi茅n funcionarios鈥

Lissitzky, La f谩brica os espera, 1919

Para terminar, quer铆a preguntarle acerca del hero铆smo en la pol铆tica. 驴Es necesario reivindicarlo, como hac铆a Arendt? Usted ha hablado de ese tipo de h茅roe que no se coloca por encima de la ciudad, sino que acepta su lugar en ella. Recuerda, en ese sentido, las revoluciones de 1848 y 1871, protagonizadas por h茅roes sin nombre, gentes que se levantan, luchan y regresan despu茅s al anonimato.

La pol铆tica no puede pasar sin hero铆smo, sin un m铆nimo de valent铆a. Al mismo tiempo, soy consciente de que el hero铆smo puede destruir la pol铆tica. Es una apor铆a constitutiva de la pol铆tica. Esto es lo que he intentado se帽alar respecto del hero铆smo jacobino. Por eso retomo la idea del hero铆smo an贸nimo, de esa persona que se alza, que se manifiesta y que acepta estar entre los dem谩s y no por encima de los dem谩s.

