Este es un texto de Ruth Kinna del 2016, titulado "Utopianism and Prefiguration", compilado en el libro de Chrostowska, S. & Ingram, J. (eds). Political Uses of Utopia: New Marxist, Anarchist, and Radical Democratic Perspectives. New York, NY: Columbia University Press, pp. 198-218. Traducci贸n al espa帽ol por T铆a Akwa.

Para los anarquistas, las utop铆as se tratan de acci贸n. Como sostiene Uri Gordon, las utop铆as est谩n 芦conectadas umbilicalmente a la idea de revoluci贸n social禄[1]. El tipo de acci贸n que describe la utop铆a es un tema de debate. Este ensayo examina c贸mo el pensamiento ut贸pico da forma al pensamiento anarquista y destaca algunos cambios recientes en los usos pol铆ticos de la utop铆a. El utopismo no se trata como un concepto o m茅todo abstracto, ni como un g茅nero o lugar literario, porque no es as铆 como los anarquistas han entendido la idea. La utop铆a, se帽ala Gordon, 鈥渟iempre ha significado algo m谩s que un ejercicio hipot茅tico en el dise帽o de una sociedad perfecta鈥. Como idea revolucionaria, la utop铆a est谩 ligada al principio de prefiguraci贸n.

La prefiguraci贸n ha sido identificada como un concepto central en el pensamiento anarquista contempor谩neo y se invoca cada vez m谩s para resaltar el car谩cter distintivo de las pr谩cticas, acciones y movimientos anarquistas. En 2011, dos meses despu茅s del inicio de Occupy Wall Street, David Graeber identific贸 la pol铆tica prefigurativa como uno de los cuatro principios caracter铆sticamente anarquistas del movimiento, siendo los otros tres la acci贸n directa, el ilegalismo y el rechazo de la jerarqu铆a. Insinuando el utopismo del concepto, describi贸 a Occupy como un intento genuino de 芦crear las instituciones de la nueva sociedad en el caparaz贸n de la vieja禄. Siguiendo la idea, vincul贸 la prefiguraci贸n con la creaci贸n de 芦Asambleas Generales democr谩ticas禄, la toma de decisiones por consenso y una gama de instituciones de ayuda mutua y autoayuda, incluidas 芦cocinas, bibliotecas, cl铆nicas, centros de medios禄[2].El surgimiento espont谩neo de estos cuerpos y pr谩cticas atestigu贸 la viabilidad de las aspiraciones radicales, en formas que podr铆an considerarse contrarias a la idea tradicional de la utop铆a como un reino imaginario de la inexistencia o imposibilidad ideal. Sin embargo, en la medida en que acciones como Occupy exponen la debilidad de los despidos oficiales del cambio social igualitario, capturado en el mantra 鈥渘o hay alternativa鈥, tambi茅n son ut贸picas.

Si bien hay poca disputa sobre la centralidad de la prefiguraci贸n en las literaturas anarquistas, hay una variaci贸n considerable sobre la pol铆tica ut贸pica que la acci贸n prefigurativa fomenta y rechaza de diversas maneras. El ensayo muestra c贸mo el modelo de utopismo (asociado con los socialistas ut贸picos de mediados del siglo XIX) sirve como contraste para el anarquismo contempor谩neo. Tambi茅n toca el conocido encuadre de Abensour de la 芦utop铆a como deseo禄 para ilustrar la uni贸n del utopismo antiutopista con algunas concepciones recientes del utopismo anarquista. Al examinar los debates sobre la interrelaci贸n de estos dos conceptos y, en particular, las continuidades y discontinuidades en la historia del pensamiento anarquista, es posible capturar el espectro de la pr谩ctica pol铆tica ut贸pica que describe la prefiguraci贸n, que se extiende desde un compromiso ut贸pico hasta un encuadre sociol贸gico de alternativas a un abrazo dist贸pico de una psicolog铆a del deseo.

Prefiguraci贸n

Para Benjamin Franks, la prefiguraci贸n es el principio que utilizan los anarquistas para evaluar la legitimidad de las acciones y define el concepto en t茅rminos de una relaci贸n entre fines y medios. Un compromiso anarquista fundamental, argumenta, es que 鈥渓os medios tienen que prefigurar los fines鈥[3]. En la teor铆a pol铆tica normativa, el compromiso con la prefiguraci贸n lleva a los anarquistas a rechazar tanto el consecuencialismo, la idea de que los resultados de las acciones son las medidas adecuadas de rectitud, como la deontolog铆a que, en cambio, considera la justicia de las acciones en t茅rminos de deber o conformidad con normas o leyes establecidas[4]. La prefiguraci贸n, argumenta Franks, lleva a los anarquistas hacia la 茅tica de la virtud, una posici贸n que fundamenta la moralidad en el car谩cter o comportamiento y las intenciones de los actores. Adem谩s, Franks asocia la prefiguraci贸n con lo que 茅l denomina 芦茅tica pragm谩tica禄. Esto significa que los anarquistas rechazan el instrumentalismo, o el principio de que 鈥渆l 茅xito de un plan est谩 determinado por su eficacia en la consecuci贸n de los objetivos鈥[5]. Franks asocia el instrumentalismo con Max Weber. Sin embargo, su elisi贸n del instrumentalismo con el consecuencialismo lo lleva a identificar un abanico de exponentes, desde J. S. Mill hasta Lenin, e incluso a aplicarlo a doctrinas que buscan desvincular la evaluaci贸n de la acci贸n de las consideraciones de rectitud por la sustituci贸n de la mera 芦necesidad禄. El maquiavelismo y el nequevismo son ejemplos. En contraste con este amplio cuerpo de pensamiento, la prefiguraci贸n anarquista colapsa la distinci贸n entre medios y fines. En t茅rminos que recuerdan el precepto de tintes anarquistas de Gandhi de ser el cambio que deseas ver, Franks sostiene que las acciones 芦encarnan las formas de relaci贸n social que los actores desean ver desarrollarse禄[6]. Las implicaciones pol铆ticas son que los comportamientos cotidianos son fundamentales para la pr谩ctica anarquista y que las decisiones que toman los individuos en la conducci贸n de sus vidas proporcionan un lugar principal para las acciones anarquistas. Cindy Milstein se hace eco de esta comprensi贸n. La prefiguraci贸n, argumenta, es

鈥渓a idea de que debe haber una relaci贸n 茅ticamente coherente entre los medios y los fines. Los medios y los fines no son lo mismo, pero los anarquistas utilizan medios que apuntan en la direcci贸n de sus fines. Eligen acciones o proyectos en funci贸n de c贸mo encajan en objetivos a m谩s largo plazo. Los anarquistas participan en el presente de la forma en que les gustar铆a participar, mucho m谩s plenamente y con mucha m谩s autodeterminaci贸n, en el futuro, y animan a otros a hacerlo tambi茅n. La pol铆tica prefigurativa alinea los valores de uno con las pr谩cticas de uno鈥︹[7]

La prioridad asignada a la intenci贸n como una norma de rectitud no es nueva en el pensamiento anarquista. El anarquista del siglo XIX Kropotkin defendi贸 a los asesinos de Alejandro II en 1881, precisamente en estos t茅rminos[8]. Del mismo modo, el anarquismo ha sido durante mucho tiempo asociado con el rechazo del instrumentalismo: Weber enmarca su cr铆tica de Tolstoi, en t茅rminos de la prioridad asignada por los anarquistas a la 鈥溍﹖ica de los fines 煤ltimos鈥 sobre la 鈥溍﹖ica de la responsabilidad鈥[9]. Sin embargo, el t茅rmino 鈥減refiguraci贸n鈥 no aparece en los discursos anarquistas del siglo XIX, al menos no habitualmente. Para algunos autores contempor谩neos esta ausencia es significativa y su aparici贸n en las 煤ltimas dos d茅cadas, o bien, captura el hecho de que ha habido un cambio en el pensamiento, o tal vez en el 茅nfasis, en el pensamiento anarquista contempor谩neo en el per铆odo posterior a la II Guerra mundial[10]. De hecho, algunos vinculan el concepto fuertemente al activismo reciente. La fuerte asociaci贸n a veces entre la organizaci贸n del trabajo y el anarquismo hist贸rico, por una parte, y la dicotom铆a entre el anarquismo social y de estilo de vida, por el otro, ha animado este punto de vista (aunque los defensores de la prefiguraci贸n rechazan rotundamente la cr铆tica del anarquismo de estilo de vida que Murray Bookchin avanz贸 cuando se consolid贸 esta distinci贸n)[11]. Para dar un ejemplo, en 鈥淭ratar de ocupar Harvard鈥 notas Philip Cartelli:

鈥淒esde el comienzo de Occupy Wall Street, se ha hablado mucho de su pol铆tica prefigurativa, un modo cada vez m谩s popular de organizaci贸n y pr谩ctica pol铆tica entre los movimientos de base de la izquierda durante el 煤ltimo medio siglo que modela el tipo de sociedad democr谩tica en la que aspiran a vivir. Sin embargo, en mi experiencia, es m谩s probable que tales pol铆ticas radicales de estilo de vida atraigan a activistas fuera de los grupos pol铆ticos tradicionales, como los sindicatos o las organizaciones orientadas a temas espec铆ficos y pol铆ticas.鈥[12]

Marianne Maeckelbergh ofrece un relato similar, rastreando la prefiguraci贸n a trav茅s del feminismo de posguerra, 鈥渓os movimientos antinucleares y por la paz, los movimientos de justicia racial en los EE. UU., los movimientos anticolonialistas y antidesarrollistas en el Sur global, y m谩s tarde los movimientos de h谩galo usted mismo y por el medio ambiente, todos los cuales alimentaron el movimiento de alterglobalizaci贸n que desafi贸 el derecho de las organizaciones multilaterales (OMC / BM / FMI / G8) a gobernar el mundo鈥[13]. En este contexto, la prefiguraci贸n es una expresi贸n de la pol铆tica contracultural que desapareci贸 a finales de los a帽os 60 para resurgir en las recientes campa帽as anticapitalistas. Y en lugar de apegarse al 芦anarquismo禄 como tal, una doctrina que sugiere un compromiso ideol贸gico denso y una pr谩ctica definida, la prefiguraci贸n est谩 vinculada a las pr谩cticas, libre de contenido espec铆fico. Maeckelbergh encuentra el contraste en la pol铆tica program谩tica a la antigua.

Las pr谩cticas de hoy encuentran sus predecesoras en los movimientos de la d茅cada de 1960, cuando los activistas cuestionaron a gran escala la necesidad de un programa pol铆tico unitario de cambio revolucionario (en otras palabras, la necesidad de determinar de antemano para qu茅 es 鈥榩ara鈥 el movimiento) ). Estas ideas a menudo adoptaron la forma de practicar la 芦democracia participativa禄 y construir relaciones sociales 芦aut贸nomas禄[14].

Las suposiciones estrictamente obreristas sobre el car谩cter y la composici贸n del movimiento hist贸rico son discutibles. Adem谩s, la identificaci贸n de la pol铆tica prefigurativa con determinadas olas de actividad o formas de pr谩ctica revela una tendencia al historicismo que es dif铆cil de reconciliar con los tipos de agencia que la prefiguraci贸n destaca. La importancia de la din谩mica de medios-fines en la pol铆tica prefigurativa no es que mapee las acciones a un conjunto prescrito de formas aprobadas, sino que gobierna contra juicios basados 鈥嬧媏n la consideraci贸n de resultados o, al menos, resultados determinados por cualquier otra persona que no sea 芦agente local禄[15]. De manera similar, el peso que se atribuye a las decisiones que toman los activistas cuando se involucran en la acci贸n no es que la prefiguraci贸n d茅 como resultado un consenso moral o uniformidad pol铆tica, sino solo que respalda la acci贸n directa: el poder de transformaci贸n se coloca en manos de los individuos, actuando por s铆 mismos y/o en colaboraci贸n con otros.

En el discurso actual, la prefiguraci贸n se utiliza para describir el poder creativo de las luchas colectivas[16], el proyecto de construcci贸n de un mundo nuevo en el coraz贸n del viejo, ya sea en el sentido ordinario de la palabra, como presagio[17], o para describir las formas en que se expresan los deseos revolucionarios con respecto a la 铆ntima relaci贸n entre transformaci贸n social y acci贸n en el presente[18]. Como Franks, David Graeber sit煤a el compromiso con la acci贸n directa en la vida cotidiana en el centro de los discursos prefigurativos[19]. La prefiguraci贸n est谩 vinculada a la creatividad, la subversi贸n, la alegr铆a y al desarrollo de relaciones y formas de vida alternativas. La pol铆tica prefigurativa, afirman Federico Campagna y Emanuele Campiglio, 鈥渧an de la mano con el deseo de una imaginaci贸n a largo plazo y de amplio horizonte鈥; la prefiguraci贸n se trata de 鈥渆l ejercicio continuo de contrastar los paisajes imaginarios con las necesidades y los flujos subterr谩neos de la vida cotidiana鈥[20].

En todos estos sentidos, la prefiguraci贸n cuestiona la asociaci贸n frecuente e irreflexiva del anarquismo con la destrucci贸n y, en cambio, enfatiza las caracter铆sticas experimentales, productivas e innovadoras de las pr谩cticas anarquistas que desaf铆an y buscan reemplazar o desafiar las formas sociales jer谩rquicas y opresivas. Como sostiene Franks, la pol铆tica prefigurativa describe el rechazo del vanguardismo y las certezas 鈥渃ient铆ficas鈥 sobre las que se ha construido el elitismo revolucionario y el repudio de las variedades de socialismo que han producido las estrategias de vanguardia: dictaduras sin clases pero altamente centralizadas e industrializadas[21]. As铆 como rechaza la imposici贸n de medios dictatoriales, incluso fugaces y temporales, la prefiguraci贸n abarca acciones que no logran m谩s que ganancias transitorias y moment谩neas en la autonom铆a. Las acciones locales y directas que aportan estos beneficios fomentan comportamientos transformadores. En resumen, la prefiguraci贸n descarta ciertos enfoques del cambio social, pero deja la especificaci贸n de comportamientos abierta a los activistas. A este respecto, y en el contexto de los debates sobre las continuidades y discontinuidades de los movimientos anarquistas hist贸ricos y modernos, el enfoque de Franks sobre la prefiguraci贸n parece maleable tanto para la pol铆tica del siglo XIX como para las campa帽as posteriores a la segunda guerra y las formas contempor谩neas de activismo. Sin embargo, como revela la relaci贸n entre utopismo y prefiguraci贸n, el utopismo del movimiento hist贸rico parece fallar en contra de esta aplicaci贸n. En t茅rminos de Franks, la sospecha es que estas formas de utopismo admiten una brecha entre medios y fines, comprometiendo la prefiguraci贸n al dirigir la acci贸n hacia la realizaci贸n de objetivos predeterminados.

Prefiguraci贸n y utopismo

Es com煤n encontrar que los anarquistas contempor谩neos describen la prefiguraci贸n como una pol铆tica ut贸pica. En Anarquismo y sus aspiraciones, Cindy Milstein sostiene que imaginar un mundo 芦m谩s all谩 de la jerarqu铆a禄 es 芦parte de la prefiguraci贸n禄. E insinuando la continuidad del pensamiento anarquista, sugiere que al adoptar una pol铆tica prefigurativa, el anarquismo contempor谩neo 鈥渃onserva un impulso ut贸pico鈥[22]. En su defensa del utopismo anarquista, Milstein sugiere de forma expl铆cita como un rechazo de otros dos tipos. La utop铆a, sostiene, no es ni 鈥渦n experimento mental, ni tampoco se trata de un proyecto o plan r铆gido鈥. Franks hace un punto similar. Prefiguraci贸n, argumenta, es compatible con el utopismo, pero califica las formas en que esto es as铆; y comparte la preocupaci贸n de Milstein de que las utop铆as por lo general caen en una de dos tipos principales: ideal abstracto o el modelo. El primero va en contra de prefiguraci贸n por extracci贸n de acci贸n de contenido pr谩ctico y el segundo mediante la aplicaci贸n de una disposici贸n social ideal que hace del compromiso prefigurativo imposible. Volviendo a la din谩mica de la relaci贸n medios-fines, Franks sostiene que el papel del pensamiento ut贸pico no puede ser para delinear el 鈥渇in鈥 o la finalidad de la acci贸n, porque esto estimula tanto el consecuencialismo y el pensamiento estatista: tanto la idea de que la perspectiva de que los fines mitigan los da帽os de los medios empleados para su realizaci贸n y, en primer lugar, que el objetivo puede ser predeterminado.

La concepci贸n del utopismo del que Franks y Milstein est谩n m谩s preocupados por resistir es la pintada por los liberales antiut贸picos, que vincula el utopismo con la planificaci贸n social r铆gida, el perfeccionismo moral y la determinaci贸n totalitaria del bienestar individual. En estos esquemas, los ut贸picos aparecen a menudo como peligrosos fantasiosos, completamente desconectados de la realidad y ciegos a los costos sociales de sus ideales. En la literatura cr铆tica sobre el anarquismo, este tipo de utopismo se inscribe t铆picamente en los retratos de Bakunin[23]. La respuesta de Milstein es tratar la utop铆a como un m茅todo vinculado a la pr谩ctica m谩s que como un descriptor de una condici贸n social. El utopismo anarquista 芦imagina formas de encarnar su 茅tica y luego trata de implementarlas禄[24]. La parecon, el modelo de econom铆a participativa de Michael Albert, podr铆a considerarse un ejemplo de este enfoque, aunque no es un ejemplo que ella cita[25]. Franks sigue una t谩ctica similar. En la pol铆tica prefigurativa, sostiene, la utop铆a puede ilustrar los principios anarquistas, modelar su funcionamiento pr谩ctico, inspirar acciones o proporcionar un trampol铆n para el desarrollo de nuevos discursos cr铆ticos, siempre que no sirva como el fin en s铆 mismo.

Adem谩s, Franks a帽ade una psicolog铆a de la acci贸n. El utopismo anarquista, argumenta, podr铆a considerarse como un mito, comparable al mito de la violencia de Sorel. Al igual que el mito soreliano, el utopismo anarquista no se ve afectado por el fracaso de su logro[26]: tomando prestada la prolija formulaci贸n de Milstein, 鈥渓os anarquistas est谩n acostumbrados a perder[27]鈥. De esta forma, el mito indica una voluntad eterna de soportar la imposibilidad del 茅xito como condici贸n de lucha. Adem谩s, el utopismo anarquista comparte las cualidades irracionales del mito de Sorel, que Franks captura en la noci贸n de deseo. A la luz de la cr铆tica liberal antiutopista, la invocaci贸n de Sorel parece extra帽a; como sostiene Mark Antliff, tanto la naturaleza con rostro de Jano del pensamiento de Sorel como la apelaci贸n a la violencia anestesiada son profundamente problem谩ticas. Sin embargo, el an谩lisis cuidadoso de Antliff de Sorel tambi茅n ayuda a explicar por qu茅 el mito sigue siendo atractivo para los activistas contempor谩neos como 芦un catalizador de inspiraci贸n revolucionaria禄. Para Sorel, se帽ala Antliff, 鈥渓os mitos presentaban al p煤blico un ideal visionario cuyo marcado contraste con la realidad actual agitar铆a a las masas鈥. Su invocaci贸n del mito fue un indicador del papel que atribu铆a a la emoci贸n y la intuici贸n en la acci贸n social. Tambi茅n fue una se帽al de su rechazo a la 鈥減lanificaci贸n racional鈥 y, m谩s concretamente, a la idea, que asoci贸 con el reformismo socialista, de utilizar modelos sociales para delinear pol铆ticas de acci贸n incremental[28].

Una fuerte tradici贸n de pensamiento anarquista cr铆tico, que se remonta al rechazo de Proudhon de todos los sistemas, da fe del antiutopismo que describen Franks y Milstein. Rudolf Rocker reafirm贸 convincentemente el antiutopismo del anarquismo[29]. Sin embargo, la asociaci贸n del anarquismo con la abstracci贸n y el modelo del utopismo infunde mucho del pensamiento anarquista contempor谩neo. El t铆tulo del prefacio de Christian Marazzi a Por qu茅 estamos luchando, 鈥溍墄odo sin tierra prometida鈥, insin煤a la persuasi贸n de la autocr铆tica anarquista[30]. M谩s concretamente, Uri Gordon, Simon Tormey y Saul Newman han avanzado la cr铆tica y han buscado distanciar el anarquismo contempor谩neo de las doctrinas dominantes del siglo XIX. A menudo se identifica a Kropotkin como un exponente del tipo equivocado de utopismo: una forma inflexible, centrada en el destino m谩s que en el viaje y arraigada en concepciones abstractas y esencialistas de la naturaleza y el florecimiento humano. En el trabajo reciente de Newman, la distinci贸n relevante es entre 鈥渆l 芦utopismo cient铆fico禄, en el que una futura sociedad anarquista se fundamenta en principios cient铆ficos y racionales y ser谩 el resultado inevitable de una revoluci贸n contra el Estado; y otro que podr铆a denominarse 芦utopismo del aqu铆 y ahora禄, en el que la atenci贸n se centra menos en lo que sucede despu茅s de la revoluci贸n y m谩s en una transformaci贸n de las relaciones sociales en el presente鈥[31].

La discusi贸n de Franks sobre la teor铆a pol铆tica ut贸pica del siglo XX ayuda a descubrir la raz贸n por la que las tradiciones anarquistas hist贸ricas se han identificado persistentemente con el modelo del utopismo. Su opini贸n de que los anarquistas est谩n m谩s abiertos a comprometerse con el posmodernismo que otros tipos de socialistas (espec铆ficamente leninistas), debido a las concepciones fluidas de la utop铆a que apoya el posmodernismo, apunta a desarrollos te贸ricos en el campo de los estudios ut贸picos. El trabajo acad茅mico de Miguel Abensour ha sido muy influyente aqu铆. En una discusi贸n reciente, que recomienda Newman, Abensour define el utopismo como una idea de 鈥渄evenir鈥, t茅rmino que utiliza para describir una condici贸n ontol贸gica ligada a la creatividad, individualidad e inventiva del deseo. Hay un sentido amplio en el que el utopismo captura un deseo particular, pero no es uno al que se le pueda dar contenido. Las utop铆as persistentes, a diferencia de las 芦formas eternas禄, designan 芦un impulso obstinado hacia la libertad y la justicia, el fin de la dominaci贸n, de las relaciones de servidumbre y de las relaciones de explotaci贸n禄. Este impulso es una 鈥渙rientaci贸n hacia lo diferente, el deseo de la llegada de una alteridad radical aqu铆 y ahora鈥[32].

Estos desarrollos innovadores en los estudios ut贸picos tienden a historizar formas de antiutopismo ut贸pico, en gran parte en la cr铆tica de las tradiciones marxistas vulgares, de la misma manera que los activistas contempor谩neos historizan la pol铆tica prefigurativa. Sin embargo, la divergencia de las tradiciones hist贸ricas anarquista y marxista rara vez se nota y el resultado es que la convergencia del utopismo anarquista y el antiutopismo ut贸pico contempor谩neo no se trata, como sostiene Franks, como un cambio en el pensamiento ut贸pico, sino como una revisi贸n del anarquismo. As铆, para Newman, el acoplamiento informa el rechazo de dos corrientes: una que asocia las tradiciones socialistas del siglo XIX con el obrero y una segunda que trata al socialismo como una filosof铆a de la ilustraci贸n que coloca autom谩ticamente las visiones ut贸picas en un recuadro marcado como abstracci贸n o plano. Sin embargo, otra lectura de la historia es posible y la apertura del utopismo anarquista contempor谩neo 芦aqu铆 y ahora禄 a formas de pensamiento posmoderno que Newman y otros vinculan con modificaciones paralelas en el anarquismo hist贸rico se puede explicar igualmente por la distancia cr铆tica entre el pensamiento ut贸pico anarquista y otros formas de utopismo socialista. Como ha argumentado David Leopold, la vestimenta convencional 鈥渦t贸pica鈥 y 鈥渁ntiut贸pica鈥 del socialismo del siglo XIX oculta diferencias significativas en la estructura del pensamiento pol铆tico revolucionario[33].

En el siglo XIX, los argumentos sobre el utopismo se ensayaron a menudo en el contexto de un extenso debate sobre el papel de las herramientas represivas del estado como instrumentos de transformaci贸n revolucionaria. Las divisiones sobre este tema se convirtieron en marcadores de compromiso ideol贸gico. Los anarquistas y otros antiautoritarios rechazaron firmemente la idea de que los poderes del estado pudieran usarse de esta manera y argumentaron que la posici贸n contraria asum铆a un modelo de cambio que era elitista y, por lo tanto, contraproducente. Babeuf y Blanqui fueron identificados como los progenitores de esta estrategia. Las estrategias que los anarquistas propusieron en respuesta fueron ut贸picas, pero no en el sentido en que los autoritarios sol铆an pintar tradiciones ut贸picas, por lo general refiri茅ndose a planos fant谩sticos y sin sentido. El indicador importante del utopismo como alternativa al elitismo del socialismo autoritario fue la expresi贸n de los ideales anarquistas a trav茅s de acciones directas que trazaron medios consistentemente para los fines de la lucha. Por ejemplo, en los modelos de cambio insurreccionales bakuninistas, la destrucci贸n de los derechos de propiedad individual, registrados en los registros de la propiedad, a menudo se identificaba como un medio de cambio revolucionario y se asignaba a un fin particular: la abolici贸n de la propiedad privada. La destrucci贸n de los registros fue un acto simb贸lico mediante el cual los sin tierra se deshicieron de las protecciones legales formales que respaldaban los derechos de propiedad y el sistema de explotaci贸n y opresi贸n rural que sancionaban. La idea de la huelga general sigui贸 una l贸gica similar, pero en lugar de quemar los registros de propiedad, los trabajadores tomaron el control inmediato y directo de la tierra y las f谩bricas y abandonaron la producci贸n con fines de lucro. El modelo tolstoyano era bastante diferente, involucrando m煤ltiples actos individuales de rechazo, adem谩s de acciones colectivas, en particular para participar en sistemas de reclutamiento y reg铆menes de castigo. Aqu铆, la acci贸n se dirigi贸 hacia la realizaci贸n de la coexistencia pac铆fica y la no violencia es el medio requerido. Para Kropotkin, la revoluci贸n ten铆a un aspecto insurreccional pero se sustentaba en un principio de retirada colectiva. Los fines fueron capturados en el principio de ayuda mutua. El medio apropiado fue la construcci贸n de redes pol铆ticas, sociales y econ贸micas, organizadas fuera del alcance del Estado, que aseguraran tanto que los activistas tuvieran acceso a las necesidades b谩sicas en per铆odos de violenta represi贸n e intensos combates, como que las relaciones sociales capaces de sostener las pr谩cticas anarquistas fueron creadas antes del colapso del estado[34].

Al igual que los anarquistas acusaron a los autoritarios de centrarse en cuestiones de eficiencia o necesidad en el desarrollo de la estrategia revolucionaria 鈥搇a misma cr铆tica que Franks atribuye al leninismo鈥, tambi茅n se mostraron cautelosos frente a la abstracci贸n. En la obra de Bakunin la relaci贸n medios-fines se basa en una comprensi贸n de la libre competencia conceptual. Los socialistas, seg煤n 茅l, estaban unidos en su compromiso de 鈥渋gualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, la moral y el bienestar de las personas鈥. Pero estos no eran extremos, como tal, ya que el significado de estas ideas abstractas siempre estaba abierta a la interpretaci贸n: tomaron un matiz particular, cuando se 鈥渕apean por unos pocos sabios o genios鈥[35]. El elemento ut贸pico de su anarquismo fue llenado por una visi贸n de la gente com煤n que negocian significados conceptuales a trav茅s de la lucha y el proceso de autoorganizaci贸n, teniendo una vez tirado de los grilletes de su esclavitud en un acto directo de la insurrecci贸n. Kropotkin y Gustav Landauer desarrollaron sus alternativas ut贸picas a trav茅s de la cr铆tica de las teor铆as socialistas de la historia, que consideraban abstractas[36]. Su especial preocupaci贸n era poner de relieve la estructura del socialismo cient铆fico de Marx y Engels y demostrar que la utop铆a anarquista se qued贸 a cierta distancia de ella. Marx, argumentaron, neg贸 que fuera un ut贸pico, pero conjur贸 una visi贸n del futuro arraigando el socialismo en una teor铆a del cambio que asimil贸 las normas, pr谩cticas y formas institucionales prevalecientes, y ridiculiz贸 otras visiones imaginativas como sue帽os poco pr谩cticos o caprichosos. Los sellos distintivos de su utopismo fueron, en primer lugar, la posibilidad de trabajar pr谩cticamente hacia la realizaci贸n de una pol铆tica diferente y, en segundo lugar, el espacio que exist铆a para el pensamiento creativo y el juicio moral al dar forma a esa pol铆tica. En esto, Kropotkin se aline贸 con los socialistas ut贸picos de principios de siglo, particularmente con Charles Fourier, tanto para mostrar la continuidad del anarquismo con estas tradiciones como para probar las posibilidades de realizar un mejor (m谩s hermoso, emocionalmente rico, humano, agradable) futuro que el que la historia, sin intervenci贸n, parec铆a m谩s probable que nos entregara de otro modo[37]. Sin embargo, al apelar a concepciones del deseo, rechaz贸 expl铆citamente el falansterio y la clasificaci贸n de tipos de personalidad que la ciencia de Fourier defin铆a[38].

Como sugiere Franks, los anarquistas contempor谩neos reconocen una afinidad con formas de utopismo que rechazan el cientificismo, una caracter铆stica generalizada de las formas dominantes del socialismo hist贸rico. Sin embargo, la caracter铆stica constante del pensamiento anarquista sobre el utopismo es el encuadre prefigurativo de la transformaci贸n social, un encuadre que de diferentes maneras fue dise帽ado para desafiar los principios de certeza e inevitabilidad. La utop铆a no se plante贸 como 芦el fin禄 en la relaci贸n medios-fines, sino que se invocaba para afirmar la posibilidad de diferentes alternativas, cada una dependiente de la acci贸n directa y el principio del deseo. Como ut贸picos, los anarquistas elaboraron estrategias para el cambio consistentes con sus principios antiautoritarios precisamente para resistir utop铆as y proyectos abstractos no especificados.

Reconocer el car谩cter de textura abierta del utopismo anarquista hist贸rico y su coherencia con la pol铆tica prefigurativa contempor谩nea sugiere una posible reformulaci贸n de la concepci贸n de prefiguraci贸n de Franks. Franks define la prefiguraci贸n en t茅rminos di谩dicos y sostiene que el anarquismo colapsa la distinci贸n entre medios y fines. Su reconocimiento del elemento ut贸pico en la pol铆tica prefigurativa indica que la prefiguraci贸n describe una relaci贸n tri谩dica y que el utopismo anarquista media los medios y fines de la acci贸n anarquista, inyect谩ndola con un conjunto de posibilidades que dan sentido a su interrelaci贸n 茅tica. En una discusi贸n del Comit茅 de los 100, Nicholas Walter se帽al贸 el punto de esta manera: 鈥渆l desarme nuclear unilateral como fin y la acci贸n masiva no violenta como medio鈥. Las ideas ut贸picas que pusieron el fin y los medios en una relaci贸n prefigurativa fue la visi贸n de Gran Breta帽a que adopt贸 soluciones revolucionarias a los problemas sociales existentes, prohibi贸 la bomba, abandon贸 la OTAN, se retir贸 de la Guerra Fr铆a y adopt贸 el 芦neutralismo positivo禄, rechazando el 芦colonialismo禄 en el exterior y el racismo en casa鈥[39]. El utopismo puede tener diferentes sabores, pero para ser prefigurativo, las recetas anarquistas de los libros de cocina del futuro deben incluir este ingrediente.

Cuestionar la conjunci贸n del anarquismo hist贸rico con el utopismo r铆gido tambi茅n desaf铆a la afirmaci贸n de que los cambios que Franks observa dentro de los estudios ut贸picos se trazan claramente a una evoluci贸n dentro del anarquismo desde el utopismo abstracto o modelo, por un lado, al utopismo 芦aqu铆 y ahora禄 por el otro. . Al restablecer la relaci贸n entre el anarquismo y los estudios ut贸picos, es posible ubicar los cambios significativos en la pol铆tica anarquista de la utop铆a en otros lugares. Aunque existen considerables superposiciones entre las formas hist贸ricas y contempor谩neas de pol铆tica prefigurativa, el cambio detectable radica en la psicolog铆a de la acci贸n a la que se refiere Franks en su an谩lisis de Sorel. En otras palabras, el distanciamiento del anarquismo contempor谩neo del hist贸rico ha alentado un alejamiento de la aspiraci贸n positivamente ut贸pica y hacia el encuadre dist贸pico del deseo ut贸pico.

El anarquismo y los usos pol铆ticos de la utop铆a

Eliminar el utopismo anarquista de las taxonom铆as binominales que distinguen el anarquismo hist贸rico, obrero e ideol贸gico del horizontalismo antiideol贸gico contempor谩neo revela la existencia de un espectro de pr谩cticas ut贸picas y prefigurativas y sugiere una serie de usos pol铆ticos distintos para la utop铆a en el activismo contempor谩neo. Las utop铆as podr铆an desarrollarse sociol贸gicamente en un extremo de este espectro y aparecer como posibilidades nebulosas, veh铆culos del principio del deseo, en el otro. El peligro de invocar una transformaci贸n historizada m谩s dura del utopismo anarquista, cristalizado en el concepto de prefiguraci贸n, es que un conjunto particular de enfoques del cambio social se valora a costa de otros. Reconocer el espectro sobre el que descansa el utopismo anarquista admite una diversidad de pr谩cticas prefigurativas.

La literatura contempor谩nea muestra que el utopismo apoya la diversidad en el activismo. Entre las pr谩cticas prefigurativas que contienen fuertes corrientes sociol贸gicas se encuentran varios proyectos comunitarios de base. Shaun Chamberlain, por ejemplo, describe la 鈥渇uerza para un futuro mejor鈥 en un proyecto de construcci贸n de comunidad, fomentando una psicolog铆a colectiva de esperanza. En una discusi贸n sobre el movimiento de Transici贸n, argumenta, 芦si la desesperaci贸n es percibir un futuro indeseable como inevitable, un atisbo de una alternativa realista y bienvenida transforma nuestro desaliento en un impulso masivo para trabajar hacia esa alternativa禄[40]. En un esp铆ritu similar, Mark Smith aboga por una forma de utopismo pr谩ctico que modela las formas de vida ecol贸gicas a trav茅s de la estimaci贸n del riesgo global[41]. Hay al menos una insinuaci贸n de Proudhon y Kropotkin en estos enfoques y un eco rotundo en la concepci贸n de la posibilidad ut贸pica de Franco 鈥淏ifo鈥 Berardi:

芦Como la Fuerza y la Raz贸n han fracasado como principios de cambio social y gobierno pol铆tico, creo que debemos adoptar el punto de vista de la tendencia, no el punto de vista de la voluntad. La tendencia no es un ideal, una utop铆a, no es la proyecci贸n de un orden racional que la fuerza eventualmente implementar铆a. La tendencia es una posibilidad implicada en el presente estado de cosas, una posibilidad que actualmente no puede ser desplegada porque el presente paradigma de las relaciones sociales鈥 hace tal despliegue imposible禄. [42].

Las utop铆as que priorizan las psicolog铆as de la acci贸n suelen girar en torno a la creaci贸n de espacios aut贸nomos y la transformaci贸n de las relaciones sociales cotidianas. Los sue帽os y las visiones todav铆a tienen un lugar en estas l铆neas de pr谩ctica prefigurativa. La reciente discusi贸n de Ben Lear y Ralph Schlembach sobre la esperanza y la desesperaci贸n incluye una demanda central, 芦lujo para todos禄, que recuerda el llamado de William Morris a la riqueza y el abandono de la riqueza. La utop铆a proporciona una forma de ir m谩s all谩 de la desesperaci贸n que induce el capitalismo al proporcionar una 鈥渂ase de nuestra esperanza, no en el desarrollo capitalista, sino en su confrontaci贸n y eventual abolici贸n鈥. Su utop铆a antiut贸pica lleva algunas otras caracter铆sticas de su romance ut贸pico.

Nuestra esperanza no es鈥 ut贸pica en el sentido de que no estamos en el negocio de pintar cuadros detallados de c贸mo ser谩 una sociedad poscapitalista. Eso no significa que no podamos imaginar o experimentar con relaciones sociales que no est茅n dominadas por la l贸gica de la acumulaci贸n y la valorizaci贸n鈥 Lo que s铆 decimos cuando hablamos de una alternativa es que rechazamos la l贸gica del capital. La visi贸n de un mundo poscapitalista no es la del para铆so;鈥 podemos y debemos imaginar un futuro en el que la producci贸n de riqueza ya no est茅 ligada a las divisiones de clases y la relaci贸n laboral[43].

Sin embargo, una tendencia sorprendente en la pol铆tica prefigurativa es hacia el escape dist贸pico, m谩s que hacia el logro ut贸pico. La conclusi贸n de Lear y Schlembach es que la indignaci贸n puede influir poderosamente en el cambio y que la 芦falta de voluntad para imaginar alternativas pol铆ticas m谩s importantes禄 contribuye a la 芦sensaci贸n de desesperaci贸n y rabia禄 que sienten los activistas. En otros escritos activistas, la idea va un paso m谩s all谩. La utop铆a captura una pol铆tica ilimitada, pero descrita negativamente como el deseo de resistir, rechazar o destruir. Mark Fisher evoca una idea de movimiento perpetuo, arraigada en un impulso psicol贸gico contra la muerte: 鈥淐omo criaturas deseantes鈥, se帽ala Fisher, 鈥渘osotros mismos somos lo que perturba el equilibrio org谩nico鈥, o la tendencia hacia la regulaci贸n, la direcci贸n y el control[44].

La discusi贸n de Paul Goodman sobre el utopismo ofrece una forma 煤til de pensar sobre esta reformulaci贸n de la pol铆tica prefigurativa. En una discusi贸n sobre el dolor y la ira, Goodman relacion贸 el utopismo con la paciencia. Paciencia, argument贸, no significaba calma. Por el contrario, la utop铆a fue tambi茅n un detonante de pasiones violentas: la ira, por los obst谩culos para la realizaci贸n del deseo y el dolor ut贸picos, por las cosas que se entend铆an ausentes a trav茅s de la identificaci贸n de ese deseo. Los utopistas fueron pacientes en el sentido de que estaban preparados para esperar el surgimiento del deseo sentido, a trav茅s de su ira y dolor. Esto significaba que el deseo ut贸pico siempre tuvo un objeto e implic贸 un esfuerzo en el presente para asegurar su logro: la anticipaci贸n de la prefiguraci贸n de Goodman. En el activismo contempor谩neo, el valor positivo que se atribuye a la capacidad de aprovechar las pasiones negativas (desesperaci贸n, indignaci贸n, odio y, en particular, rabia) no sugiere que la paciencia ut贸pica se haya eclipsado. Pero su invocaci贸n sugiere un estrechamiento del utopismo anarquista contempor谩neo y en la noci贸n de pr谩cticas prefigurativas abiertas a los activistas. La discusi贸n de John Holloway sobre la rabia anticapitalista captura el estado de 谩nimo. Su preocupaci贸n es canalizar las fuerzas de destrucci贸n en lugar de enfrentar su negatividad:

鈥淩omper las ventanas de los bancos, disparar a los pol铆ticos, matar a los ricos, colgar a los banqueros de las farolas. Ciertamente, todo eso es muy comprensible, pero no ayuda mucho. Es el dinero lo que debemos matar, no sus sirvientes. Y la 煤nica forma de matar dinero es crear diferentes cohesiones sociales, diferentes formas de unirse, diferentes formas de hacer las cosas. Mata el dinero, mata el trabajo. Aqu铆 ahora鈥[45].

Esta interpretaci贸n m谩s negativa de la relaci贸n medio-fin sigue siendo prefigurativa y quiz谩s recuerda la famosa declaraci贸n de Bakunin de que la pasi贸n por la destrucci贸n tambi茅n es una pasi贸n creativa. La diferencia es que la expresi贸n justa de rabia, indignaci贸n o desesperaci贸n a menudo aparece en la literatura contempor谩nea como una condici贸n del ser m谩s que del hacer. Adem谩s, depende de la evocaci贸n de im谩genes poderosamente dist贸picas de la sociedad existente, que entrampa, atrapa y esclaviza de diversas maneras a los individuos. A la luz de este imaginario dist贸pico, las emociones generalizadas que los radicales buscan liberar se asemejan cada vez m谩s a aquellas contra las que advirti贸 Paul Goodman cuando contrastaba el deseo 芦sin su objeto禄 y la adopci贸n del 芦papel del enojo禄, con el deseo de algo, y la capacidad de enfrentarse a los obst谩culos para lograrlo. Los fines del cambio no solo se describen con vaguedad deliberada, incluso cuando est谩n vinculados a actividades pr谩cticas, sino que el an谩lisis de los medios se desarrolla como un alejamiento, menos como un empuje hacia. Goodman explic贸 el enfurecido deseo de desear como una sensaci贸n de para铆so perdido o la idea de 鈥渆l para铆so todav铆a no鈥, pero en lugar de respaldar esta idea como un impulso a la lucha eterna, como sugiere Abensour, la rechaz贸 como una causa de frustraci贸n continua[46]. La negatividad y el distopismo de la prefiguraci贸n contempor谩nea cambian el enfoque de la acci贸n: tiende contra la especificaci贸n de esperanzas y deseos y socava la carga positiva que Bakunin excluye en su destructividad. El poder de estas im谩genes bien podr铆a ayudar a facilitar acciones comunes, masas, ocupaciones y manifestaciones, y los nuevos tipos de cohesi贸n social que defiende Holloway, incluso cuando los fines y los medios de protesta se definen de diversas maneras. Sin embargo, es dif铆cil acomodar las pr谩cticas y comportamientos horizontales expresados 鈥嬧媋 trav茅s de la ayuda mutua en organizaciones de protesta y campa帽as comunitarias en estos marcos dist贸picos, ya que parecen existir 芦fuera禄 del mundo real de una manera que hace que su operaci贸n parezca parcial, comprometida o imposible. Vinculado a una pol铆tica m谩s positivamente ut贸pica, este tipo de actividad podr铆a apoyar una variedad de fines y medios e incluso permanecer indeterminado, pero en cualquiera de sus formas, ser铆a posible para todos, participante y observador, amigo y enemigo por igual, Apreciar las formas complejas en las que las acciones pueden dise帽arse para prefigurar metas ut贸picas. Mirar nuevamente la historia anarquista ayuda a descubrir algunos usos pol铆ticos de la utop铆a que podr铆an contribuir a tal enfoque.

Ruth Kinna

Notas:

