July 14, 2021

Amnist铆a Internacional Asturias ha emitido un comunicado expresando su preocupaci贸n por la decisi贸n del Ayuntamiento de Oviedo de retomar la compra de pistolas l谩ser para los polic铆as locales. Seg煤n la organizaci贸n, el consistorio de Canteli no tiene 鈥渟uficientemente en cuenta las limitaciones en su uso y las especiales precauciones a adoptar鈥 y califica la decisi贸n de 鈥渢otalmente improcedente鈥.

La asociaci贸n se帽ala que, en un momento en el que nos encaminamos hacia una regulaci贸n sobre el uso de dichas armas, el ayuntamiento no aguarda 鈥渁 contar con la regulaci贸n correspondiente que establezca con claridad los protocolos a seguir por las fuerzas de seguridad鈥.

Amnist铆a Internacional recuerda que que tanto el Congreso de los Diputados como la Junta General del Principado de Asturias aprobaron sendas resoluciones, derivadas de proposiciones no de ley, sobre armas de electrochoque, para recabar del Gobierno la adopci贸n de protocolos para el uso de estas armas. Al no haberse desarrollado a煤n dichos protocolos, Amnist铆a Internacional no comprende las prisas del ayuntamiento de Canteli por hacerse con estas armas sin esperar antes a que se regule su uso.

Seg煤n la organizaci贸n, 鈥渓os propios responsables del Ayuntamiento de Oviedo parecen hacer referencia a su potencial uso en intervenciones policiales de control que no encajan, en absoluto, con el criterio b谩sico: que su uso evite un riesgo para la vida o integridad f铆sica del agente o de terceras personas, que no pueda contenerse por medios extremos y como 煤ltimo recurso鈥. Cree que no se est谩n considerando los riesgos que entra帽an estas armas ni las precauciones b谩sicas a adoptar en su uso.

Jos茅 Ram贸n Prado, Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Oviedo

Aminist铆a Internacional viene reiterando desde hace a帽os mostrando su preocupaci贸n por la utilizaci贸n de armas de descarga el茅ctrica (T谩ser) por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y ha emitido diversos informes desde el a帽o 2004 que documentan fehacientemente los graves riesgos y consecuencias que su uso comporta, puesto que est谩 acreditado que este tipo de armas tienen el potencial de causar lesiones graves e incluso la muerte.

Esa preocupaci贸n, aseguran desde su sucursal en Asturias, se la han trasladado en diversas ocasiones al gobierno auton贸mica, a la Junta General del Principado, a corporaciones locales, a la Federaci贸n Asturiana de Concejos y a sindicatos policiales.

https://www.nortes.me/2021/07/07/las-prisas-de-canteli-por-comprar-pistolas-taser-para-la-policia-alertan-a-amnistia-internacional/