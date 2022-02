Obsesionados con borrar la historia del Uzbekistán soviético, los actuales gobernantes ocultan que fue la revolución quien acabó con la miseria, con la servidumbre feudal

En octubre de 2021, Shavkat Mirziyoyev gan√≥ las elecciones presidenciales en Uzbekist√°n, treinta a√Īos despu√©s de su independencia, proclamada en 1991 durante el caos creado en los √ļltimos meses del gobierno de Gorbachov, que culminaron con el golpe de Estado de Belavezha de Yeltsin, Kravchuk y Shushk√©vich.

Entonces, los dirigentes uzbekos conversos al capitalismo, como los de otras rep√ļblicas sovi√©ticas, decidieron declarar la independencia, que se afianz√≥ en 1992 gracias al apoyo del Kremlin, ya controlado por Yeltsin. El dirigente uzbeko Kar√≠mov fue especialmente hip√≥crita: apoy√≥ el golpe de estado del 19 de agosto de 1991, de Guennadi Yanaiev, que fracas√≥, pero logr√≥ mantenerse en el poder en Tashkent, y tras la prohibici√≥n por Gorbachov (cinco d√≠as despu√©s de la intentona) de la actividad del PCUS en el ej√©rcito, la polic√≠a y el KGB, su dimisi√≥n como secretario general y el llamamiento a que el partido se disolviera, el parlamento prohibi√≥ el d√≠a 29 de agosto la actividad del PCUS en toda la Uni√≥n Sovi√©tica, y Kar√≠mov, como otros conversos, crey√≥ que hab√≠a llegado el momento de hacerse con todo el poder en Uzbekist√°n: dos d√≠as despu√©s, declar√≥ la independencia. Era, como en otras rep√ļblicas, una flagrante violaci√≥n del refer√©ndum de marzo del mismo a√Īo 1991 donde particip√≥ el ochenta por ciento de la poblaci√≥n y casi el setenta y ocho por ciento de los ciudadanos votaron por conservar la Uni√≥n Sovi√©tica. En Uzbekist√°n, hab√≠an votado a favor de mantener la URSS el 95 por ciento de los ciudadanos.

Despu√©s, lleg√≥ la hora de la contrarrevoluci√≥n conducida por los dirigentes conversos: Islam Kar√≠mov en Uzbekist√°n, igual que Saparmurat Niy√°zov en Turkmenist√°n y Nursultan Nazarb√°yev en Kazajast√°n. Todos eran antiguos secretarios y utilizaron su poder para desmantelar y prohibir el partido comunista, que sigue prohibido en Turkmenist√°n y Uzbekist√°n y trabaja en la clandestinidad; mientras en Kazajast√°n, donde se encontr√≥ m√°s resistencia para liquidarlo, Nazarb√°yev impuls√≥ la creaci√≥n de un partido de nombre semejante y despu√©s lanz√≥ una sistem√°tica persecuci√≥n durante a√Īos que culmin√≥ con la ilegalizaci√≥n en 2016. En la clandestinidad, su secretario, Toleubek Majizhanov, pertenece a la direcci√≥n de la Uni√≥n de Partidos Comunistas-PCUS, que agrupa a los partidos de todas las rep√ļblicas sovi√©ticas. En Turkmenist√°n, el secretario del partido comunista, Serdar Rakhimov, fue encarcelado en 2002 y condenado a veinticinco a√Īos de prisi√≥n, acusado falsamente de atentar contra la vida de Niy√°zov. Se ignora su paradero en las prisiones turkmenas.

En 1992, el c√©lebre escritor Sarvar Azimov, que hab√≠a sido ministro de Cultura y de Asuntos Exteriores de la Rep√ļblica Socialista Sovi√©tica uzbeka, intent√≥ registrar de nuevo el Partido Comunista, plan que el gobierno de Kar√≠mov rechaz√≥ al tiempo que iniciaba una dura campa√Īa represiva contra los comunistas, hasta el punto de que Azimov no pudo soportar la tensi√≥n y muri√≥ a causa de un infarto en 1994. Hoy, el Uzbekist√°n oficial intenta apoderarse del recuerdo del Azimov escritor, sin citar siquiera su condici√≥n de comunista ni su defensa de la Uni√≥n Sovi√©tica. As√≠, el mismo a√Īo, se cre√≥ clandestinamente el Partido Comunista de Uzbekist√°n, con Kajramon Majmudov como secretario, que particip√≥ despu√©s en la puesta en marcha de la Uni√≥n de Partidos Comunistas-PCUS. Desde entonces, la persecuci√≥n no ha cesado y el partido contin√ļa en la clandestinidad.

Kar√≠mov confisc√≥ todas las propiedades del Partido Comunista y cre√≥ con ellas su Partido Democr√°tico Popular, XDP, aunque a partir de 2007 opt√≥ por el Partido Dem√≥crata Liberal, O’ZLIDEP, que es ahora el partido del r√©gimen. Hoy, son cinco los partidos legales, aunque su funci√≥n es ornamental, y todos apoyan al presidente y al partido del poder. El segundo partido con m√°s representantes en el Oliy Majlis, el parlamento, es Milliy Tiklanish (O’ZMTDP, Renacimiento nacional) que mantiene una postura xen√≥foba e intransigente, es contrario al aprendizaje del idioma ruso y abomina de la bandera sovi√©tica, adem√°s de ser partidario de cobrar impuestos a los uzbekos que han tenido que emigrar a Rusia o Kazajast√°n. Los otros tres partidos son XDP; O’EP, ecologistas; y Adolat, socialdem√≥crata.

Los atentados de julio de 2004 en Tashkent, y la rebelión islamista del valle de Ferganá, en 2005, alarmaron a Karímov, que sofocó la revuelta causando centenares de muertos. Karímov, el entonces primer ministro y hoy presidente Mirziyoyev, el ministro del Interior, Zokir Almátov, y el jefe del Servicio de Seguridad Nacional (SNB), Rustam Inoyátov, aplicaron una represión feroz, y el gobierno impidió incluso el acceso a los periodistas de la televisión rusa a la ciudad de Andiyán. La intervención norteamericana en Afganistán, Iraq y después en Siria, y el reclutamiento de yihadistas por los servicios secretos norteamericanos que multiplicaron los grupos terroristas, muchos de los cuales cambiaban de fidelidades, incrementó el temor del régimen a la actividad islamista.

Mirziyoyev mantiene un islamismo oficial, controlado, con la tariqah (una orden espiritual del sufismo) Naqshbandiyya como religi√≥n oficiosa, aunque no oficial, de Uzbekist√°n, algo que le permite influir en Kazajast√°n, aunque el gobierno kazajo favorece la escuela hanaf√≠. Ambas, son sunnitas. Tras sustituir a Kar√≠mov, Mirziyoyev aprob√≥ una amnist√≠a para los presos islamistas, presume ahora de su pol√≠tica reformista y favorece la islamizaci√≥n: en julio de 2021, autoriz√≥ por ley la utilizaci√≥n de burkas y velos isl√°micos, gesto que no es contradictorio con una de las preocupaciones de su gobierno: los focos de terrorismo islamista. El Movimiento Isl√°mico de Uzbekist√°n y la Uni√≥n de la Yihad Isl√°mica han protagonizado acciones terroristas en toda la regi√≥n; ambos grupos estaban dirigidos por uzbekos, y el dirigente de los wahab√≠es m√°s radicales, Obidjan Nazarov, que era considerado por Kar√≠mov como el islamista m√°s peligroso, viv√≠a clandestinamente en Tashkent, aunque despu√©s huy√≥ a Kazajast√°n y en 2006 recibi√≥ asilo pol√≠tico en Suecia, gracias al Alto Comisionado de la ONU para los refugiados. Varios miles de yihadistas de Asia central han acudido a las guerras de Oriente Medio: en Alepo, Siria, se instal√≥ un nutrido grupo de uzbekos que combati√°n contra el gobierno de Bashar al-√Āsad, y la radicalizaci√≥n religiosa llev√≥ a centenares de j√≥venes uzbekos a engrosar grupos terroristas en Iraq y Siria, que incluso hicieron viajar all√≠ despu√©s a sus mujeres e hijos. En Iraq hay al menos sesenta y cuatro mujeres uzbekas condenadas a cadena perpetua por formar parte de organizaciones terroristas, y la evoluci√≥n posterior ha llevado a varias operaciones ¬ęMisericordia¬Ľ de repatriaci√≥n de mujeres uzbekas y sus hijos: entre 2019 y 2021, 530 mujeres y ni√Īos fueron devueltos desde Siria.

El r√©gimen ha creado tambi√©n en sus ministerios personajes nacionalistas como Alisher Kad√≠rov, hoy vicepresidente del parlamento y dirigente del partido Milliy Tiklanish, que ha propuesto formalmente la deportaci√≥n de lesbianas y homosexuales. Esa agresividad anim√≥, a finales de marzo de 2021, a grupos de fan√°ticos islamistas a agredir a j√≥venes en el centro de Tashkent. De hecho, todo el espectro de partidos que apoya al r√©gimen defiende peligrosas y vagas ideas sobre ¬ęlas costumbres, tradiciones y valores nacionales¬Ľ. El gobierno protege el islam oficioso y tradicional y persigue a los islamistas.

* * *

Los comicios de octubre de 2021 donde Mirziyoyev fue reelegido fueron otro fraude: muchas urnas ya estaban llenas antes de la apertura de los colegios electorales, y a muchos votantes ni siquiera se les ped√≠a identificaci√≥n. Es habitual la pr√°ctica del ¬ęcarrusel¬Ľ: una misma persona vota en varios colegios electorales. No es nada nuevo: sigue los pasos de Kar√≠mov, que se mantuvo en el poder con simulacros de refer√©ndums. Mirziyoyev, que fue diputado comunista en los a√Īos de Gorbachov, adopt√≥ la piel de los conversos y prosper√≥ bajo la tiran√≠a de Kar√≠mov. Fue gobernador de Samarcanda, donde no dud√≥ en recurrir a grupos de matones para imponer sus decisiones a los campesinos del algod√≥n, y donde se forzaba el trabajo infantil. En 2003, Kar√≠mov lo nombr√≥ primer ministro, sustituyendo a Utkir Sultanov, otro converso que hab√≠a dirigido el gobierno los ocho a√Īos anteriores. Mirziyoyev es presidente desde 2016, y tras las elecciones de 2021, jurando fidelidad a la Constituci√≥n y al Cor√°n, anunci√≥ que es necesaria una reforma constitucional para el desarrollo del pa√≠s, aunque junto a los cambios sobre los poderes locales y regionales, es probable que se introduzcan mecanismos para prolongar los mandatos presidenciales: en la pr√°ctica, Mirziyoyev se convertir√≠a en presidente vitalicio. De hecho, est√° apartando a pol√≠ticos poderosos de la etapa de Kar√≠mov, como Rustam Inoy√°tov, que fue destituido del puesto de asesor presidencial. Inoy√°tov dirigi√≥ el Servicio de Seguridad Nacional (SNB) casi un cuarto de siglo, de 1995 a 2018, trabaj√≥ para consolidar el nuevo orden y la independencia y persigui√≥ a la oposici√≥n comunista, y durante la presidencia de Islam Kar√≠mov, fue una de las personas m√°s influyentes del pa√≠s. Cuando la hija de Kar√≠mov, Gulnara, cay√≥ en desgracia, acus√≥ de sus males a Inoy√°tov y despu√©s a su propio padre. Mirziyoyev desconfiaba de Inoy√°tov y ya hab√≠a anunciado en diciembre de 2017, que el SNB hab√≠a acumulado demasiado poder y era necesario reformarlo: se deshizo de Inoy√°tov en enero de 2018 por el procedimiento de nombrarlo asesor y miembro del Senado y simult√°neamente cesarlo como jefe del Servicio de Seguridad Nacional. Dos meses despu√©s, Mirziyoyev, transform√≥ el SNB en el Servicio de Seguridad del Estado (SGB), con personas de su confianza.

Mirziyoyev alardea ahora del plan reformista con que gobierna el pa√≠s, e incluso presume de cambiar de improviso la ruta de sus giras para ver la realidad uzbeka y no los decorados que le han preparado, y defiende que el apoyo al ¬ęesp√≠ritu empresarial¬Ľ mejorar√° la vida de la poblaci√≥n y crear√° el ¬ęnuevo Uzbekist√°n¬Ľ. Como Berdimuhamedov en Turkmenist√°n, Mirziyoyev tambi√©n impulsa una ¬ędemocratizaci√≥n¬Ľ que es apenas una operaci√≥n de propaganda. Tras las elecciones, Mirziyoyev anunci√≥ siete √°reas de trabajo hasta 2027: el impulso de una ¬ęsociedad civil libre¬Ľ y el acoso a la corrupci√≥n; asegurar el estado de derecho y proteger a empresarios y propietarios; desarrollar la econom√≠a y aumentar los ingresos de la poblaci√≥n, ¬ęestimulando al sector privado¬Ľ; una educaci√≥n y sanidad de calidad, aumentando gradualmente los salarios de m√©dicos y maestros de forma que, en 2027, alcancen los ochocientos ochenta euros (Kar√≠mov prometi√≥ en 2011, un salario medio de quinientos d√≥lares o cuatrocientos cuarenta euros, objetivo que no se cumpli√≥); desarrollo de la cultura con el programa ¬ęNuevo Uzbekist√°n: una sociedad ilustrada¬Ľ; atenci√≥n al medio ambiente, con la preservaci√≥n del Mar de Aral; y finalmente, garantizar la paz y la seguridad del pa√≠s, manteniendo buenas relaciones con los estados de la regi√≥n y una ¬ęasociaci√≥n estrat√©gica con los pa√≠ses de Asia central¬Ľ. Mirziyoyev no cit√≥ a Rusia en ese contexto; tampoco a EEUU, aunque los lazos hist√≥ricos con ambos pa√≠ses son muy diferentes.

Uzbekist√°n cuenta con treinta y cinco millones de habitantes: es el pa√≠s m√°s poblado de Asia central, con un bajo nivel de vida que lo sit√ļa entre los m√°s empobrecidos de la regi√≥n: ocupa el lugar 119 de los 187 pa√≠ses del mundo en la lista elaborada por el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial clasificaba en 2020 a Uzbekist√°n entre los pa√≠ses de ¬ęingresos medianos-bajos¬Ľ, con 1.685 d√≥lares de PIB per c√°pita, a precios constantes, m√°s bajo que el de Filipinas, India o Indonesia, y con un PIB total que representa la vig√©sima parte del de Espa√Īa. La emigraci√≥n se dirige sobre todo a Rusia (donde viven m√°s de un mill√≥n de uzbekos, aunque algunas fuentes hablan de casi tres millones) y Kazajast√°n. Solamente en 2021, seg√ļn estad√≠sticas del gobierno, cien mil uzbekos emigraron a Rusia para trabajar: mientras el salario medio en Uzbekist√°n es de unos doscientos euros mensuales, en Rusia cobran en la construcci√≥n unos quinientos euros.

En la larga etapa de Kar√≠mov fue privatizada la mitad de toda la propiedad p√ļblica, y ahora el gobierno se lanza a la privatizaci√≥n del resto, incluido el sector bancario que casi en su totalidad era estatal aunque en 2021 Oybek Tursunov, yerno del presidente Mirziyoyev, se convirti√≥ en el principal accionista del Kapital Bank, el mayor banco del pa√≠s. En septiembre de 2021 vendieron la franquicia uzbeka de Coca-Cola a una empresa turca, siguiendo con el plan de privatizaciones que anunci√≥ el gobierno en 2019: Akmaljon Ortikov, director de la AUGA (Agencia Estatal de Gesti√≥n de Activos, que controla m√°s de la mitad de las empresas del pa√≠s) consider√≥ esa privatizaci√≥n un √©xito, de forma que el gobierno pretende ahora privatizar en cuatro a√Īos, hasta 2025, unas dos mil trescientas empresas de las tres mil que son propiedad del Estado, inclu√≠das las de miner√≠a, transporte y energ√≠a, consideradas estrat√©gicas. Solamente en 2021 se han privatizado m√°s de seiscientas empresas. Como pod√≠a esperarse, el ministro de Finanzas, Timur Ishmetov, declar√≥ que la privatizaci√≥n significa eficiencia, y que cuanto antes se deshiciera Uzbekist√°n de las ¬ęempresas estatales ineficientes¬Ľ, todo ir√≠a mejor. Tambi√©n se ha aprobado una nueva ley sobre privatizaci√≥n de terrenos no agr√≠colas. Los procesos privatizadores son un coto cerrado para empresarios y altos funcionarios del r√©gimen, que no se detienen en la b√ļsqueda de negocios: durante la visita del primer ministro uzbeko, Abdulla Aripov, a Berl√≠n, en noviembre de 2021, los dos pa√≠ses llegaron a un acuerdo para que Alemania construya un almac√©n de reactivos qu√≠micos t√≥xicos en Uzbekist√°n.

El propio Mirziyoyev reconoce que el país se enfrenta a graves problemas: la pobreza, el trabajo forzoso e infantil, el desempleo, la falta de viviendas, la deficiente educación y los precarios hospitales donde reina la corrupción. El presupuesto presentado por el gobierno para 2022 pretende alcanzar un PIB global de 74.000 millones de dólares, que lo situaría al nivel de Ghana, Tanzania o Birmania, y con un ingreso per cápita de dos mil dólares anuales. El gobierno favorece la actividad empresarial: el Banco Mundial elogió en su Doing Business 2020 las facilidades que Uzbekistán da a los empresarios: se ha creado un parque para nuevas empresas en Tashkent, que se abrió en 2019, y se pretende impulsar las nuevas tecnologías atrayendo a inversores extranjeros. En 2019, la conferencia sobre conectividad en Asia central trató de reforzar ese proceso.

En julio de 2021 el gobierno organiz√≥ la Conferencia de Tashkent, Central & South Asia 2021, a la que asistieron cincuenta pa√≠ses, entre ellos Rusia, China y EEUU, as√≠ como la Uni√≥n Europea (con Josep Borrell), con el objetivo de impulsar la relaci√≥n de Asia central con el sur del continente, insistiendo en la conectividad, la estabilidad y la seguridad de la regi√≥n y abordando el transporte, comercio y cultura, adem√°s de la situaci√≥n en Afganist√°n, pa√≠s que en los proyectos uzbekos deber√≠a desempe√Īar una funci√≥n de puente entre el centro y el sur de Asia. La inversi√≥n extranjera aumenta: en 2021, Turqu√≠a invirti√≥ en m√°s de trescientas empresas de nueva creaci√≥n, seguida por Rusia con un n√ļmero similar y por China y Kazajast√°n; y la multinacional italiana Danieli & C, de Buttrio, dise√Ī√≥ la nueva Planta Metal√ļrgica de Tashkent, la mayor inversi√≥n de los √ļltimos a√Īos en Uzbekist√°n; con ella el gobierno quiere impulsar la industria metal√ļrgica en el pa√≠s. Uzbekist√°n tambi√©n pretende convertirse en un centro log√≠stico de Asia central, asegurando los suministros de combustible, y en los √ļltimos a√Īos ha invertido siete mil millones de d√≥lares en v√≠as f√©rreas, a√Īadiendo a su red dos mil quinientos kil√≥metros m√°s. Uno de ellos es el ramal que lleva a la ciudad afgana de Mazar-i-Sharif, que utiliza el puente de la amistad que construy√≥ la Uni√≥n Sovi√©tica sobre el r√≠o Amu Daria. Con la construcci√≥n de una planta de gas licuado en el sur del pa√≠s pretende tambi√©n disponer de queroseno para el transporte a√©reo, gas licuado para veh√≠culos y di√©sel, para la industria y la agricultura y la producci√≥n de pl√°sticos.

Mirziyoyev, que divulga la ret√≥rica de un actual ¬ęTercer renacimiento¬Ľ de Uzbekist√°n, (seg√ļn su particular visi√≥n, el primero fue la ilustraci√≥n entre los siglos IX y XII, y el segundo el renacimiento tim√ļrida de los siglos XIV y XV), tiene como prioridad de su pol√≠tica exterior mantener buenas relaciones con las antiguas rep√ļblicas sovi√©ticas de Asia central. Ello implica una relaci√≥n especial con Kazajast√°n, que no es ajena a competir con ella. Quiere tambi√©n detener la desecaci√≥n del Mar de Aral, afectado por el desv√≠o de los r√≠os Sir Daria y Amu Daria, un dif√≠cil objetivo para el gobierno aunque cuenta con un plan para plantar √°rboles en un mill√≥n de hect√°reas del antiguo lecho del mar, ahora convertido en un desierto. La desertizaci√≥n es un grav√≠simo problema: el ochenta por ciento del territorio uzbeko es des√©rtico, y la escasez de agua afecta tambi√©n a las centrales hidroel√©ctricas. Los cortes de electricidad en Tashkent y los apagones afectaron el oto√Īo de 2021, y han sido frecuentes durante los √ļltimos cinco a√Īos. La falta de agua hace mirar siempre a Rusia, a quien le sobra.

La corrupci√≥n en el pa√≠s es rampante, y llega incluso a los directores de centros educativos y a los hospitales. La multinacional VimpelCom admiti√≥ en febrero de 2016 que hab√≠a pagado m√°s de 114 millones de d√≥lares en sobornos a un alto funcionario de Uzbekist√°n, ligado al presidente Kar√≠mov, y la compa√Ī√≠a tuvo que pagar por ello 795 millones de d√≥lares en multas en EEUU. Para conseguir una licencia para operar en el pa√≠s, VimpelCom pag√≥ casi sesenta millones de d√≥lares a una empresa de Gulnara Karimova, la hija de Kar√≠mov. Es el procedimiento habitual de las multinacionales occidentales: sobornos a cambio de concesiones. En 2019, Suiza devolvi√≥ a Uzbekist√°n 130 millones de d√≥lares de cuentas bancarias de la trama corrupta de Kar√≠mov y su hija, y retiene congelados m√°s de seiscientos millones de d√≥lares de la trama. Empresarios corruptos como Gafur Rajimov, Ulugbek Maksumov, Patokh Chodiev (que adopt√≥ la nacionalidad belga), se han enriquecido con la propiedad p√ļblica y las concesiones; y Alijan Ibragimov, uzbeko pero con sus negocios en Kazajast√°n, es socio de Alexander Mashkevich, el oligarca israel√≠-kazajo. Tambi√©n Alisher Usmanov, pr√≥ximo a Putin, es uzbeko, aunque sus principales negocios los posee en Rusia. Familiares de Mirziyoyev participan en la corrupci√≥n y el robo de fondos p√ļblicos para sus negocios privados: los m√©todos son parecidos a los del capitalismo occidental.

Ayer con Kar√≠mov y hoy con Mirziyoyev, Uzbekist√°n ha mantenido una posici√≥n ambivalente con relaci√≥n a las grandes potencias: es consciente de que debe mantener una buena relaci√≥n con Rusia, y quiere tenerla tambi√©n con EEUU; de paso, quiere atraer inversiones econ√≥micas chinas, como hizo con el t√ļnel de Kamchiq, construido por China Railway Tunnel Group, que facilita los intercambios entre el valle de Fergan√° y el resto del pa√≠s. Pek√≠n, que tiene inter√©s en estabilizar la situaci√≥n en Afganist√°n, con el concurso de Pakist√°n e Ir√°n, mostr√≥ ya su disposici√≥n en la conferencia de Tashkent de 2019 a impulsar los intercambios en toda la regi√≥n, como tambi√©n quieren hacerlo Rusia, Ir√°n, Pakist√°n y la India. En 2017, China super√≥ a Rusia como principal socio comercial de Uzbekist√°n.

Tashkent ha iniciado la construcción del ferrocarril Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar que atraviesa Afganistán y llega a Pakistán, en su afán por tener una vía de salida al mar para su actividad comercial, y tiene previsto construir una línea de transmisión eléctrica Surkhan-Puli-Khumri; para ambos proyectos ha recibido garantías del gobierno talibán. Mirziyoyev, que facilitó en sus contactos con los dirigentes talibán el inicio del proceso de Doha con Trump que llevó a la retirada estadounidense, negocia ahora con el gobierno de Kabul, y apuesta por su reconocimiento internacional y la anulación de las sanciones, esperando mejorar su posición en Afganistán y bloquear la infiltración de los grupos yihadistas.

Washington tiene como objetivo consolidar la separaci√≥n entre Mosc√ļ y Tashkent, dificultando el proceso de reintegraci√≥n; corteja a Mirziyoyev para conseguir acuerdos militares de tr√°nsito y acaricia la posibilidad de volver a contar con tropas en territorio uzbeko: en mayo de 2021, The Wall Street Journal daba cuenta de que el Pent√°gono barajaba la posibilidad de desplegar tropas en Uzbekist√°n y Tayikist√°n, objetivo que precisaba el consentimiento de sus gobiernos. Entre 2001 y 2005, EEUU ya dispuso de miles de soldados acantonados en la base a√©rea de Karshi-Janabad, en el sur del pa√≠s, para la guerra que inici√≥ en Afganist√°n. Tras la retirada estadounidense en 2021, el enviado especial de Mirziyoyev para Afganist√°n, Ismatulla Irgashev, recibi√≥ en la sede de la OTAN en Bruselas el agradecimiento de la organizaci√≥n por su asistencia en la evacuaci√≥n. EEUU intenta tambi√©n atraer a Uzbekist√°n a trav√©s de interesadas colaboraciones de la agencia USAID con el ministerio de Educaci√≥n uzbeko. Por su parte, la Uni√≥n Europea, que ha agradecido a Uzbekist√°n la ayuda que prest√≥ para evacuar ciudadanos europeos de Afganist√°n, tiene muy avanzada la negociaci√≥n con Tashkent para suscribir un nuevo Acuerdo de Asociaci√≥n y Cooperaci√≥n Reforzada con Uzbekist√°n.

Rusia es la referencia inevitable. El lento y complejo proceso de acercamiento entre las quince antiguas rep√ļblicas sovi√©ticas, choca con la resistencia de las oligarqu√≠as creadas en cada pa√≠s, que apuestan por seguir controlando el territorio en su beneficio. As√≠, Uzbekist√°n no forma parte de la UEEA, Uni√≥n Econ√≥mica Euroasi√°tica (compuesta por Rusia, Bielorrusia, Kazajast√°n, Kirguizist√°n y Armenia, que entr√≥ en vigor en 2015), aunque permanece como observador. Esas cinco rep√ļblicas, m√°s Tayikist√°n, componen la OTSC, la Organizaci√≥n del Tratado de Seguridad Colectiva, que tampoco cuenta con Uzbekist√°n (Kar√≠mov retir√≥ al pa√≠s en 2012). En la laxa Comunidad de Estados Independientes, CEI, que sustituy√≥ formalmente a la Uni√≥n Sovi√©tica, se integran los seis pa√≠ses de la OTSC m√°s Uzbekist√°n, Moldavia y Azerbeij√°n, mientras que las tres peque√Īas rep√ļblicas b√°lticas forman parte de la OTAN y de la Uni√≥n Europea, y Ucrania y Georgia permanecen en la √≥rbita norteamericana, mientras que Turkmenist√°n permanece ajeno a cualquier integraci√≥n. Cuando lleg√≥ a la presidencia en 2016 Mirziyoyev insisti√≥ en la neutralidad de Uzbekist√°n y descart√≥ el retorno a la Organizaci√≥n del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC). Incre√≠blemente, Tashkent mantiene que su ausencia de la OTSC y de la UEEA le favorece (pese a que limita gravemente su acceso a ese gran mercado) porque puede as√≠ ¬ęhablar bilateralmente con Mosc√ļ¬Ľ y alcanzar acuerdos con rapidez: es una endeble excusa para evitar una mayor integraci√≥n. Milliy Tiklanish acusa incluso a los partidarios de ingresar en la Uni√≥n Econ√≥mica Euroasi√°tica de atentar contra la soberan√≠a de Uzbekist√°n y de intentar reconstruir la Uni√≥n Sovi√©tica. EEUU permanece muy atento a esos movimientos: a finales de 2019, el secretario de Comercio estadounidense en el gobierno Trump, Wilbur Ross, descartaba que Uzbekist√°n tuviese la tentaci√≥n de incorporarse a la Uni√≥n Econ√≥mica Euroasi√°tica porque ¬ęello tendr√≠a repercusiones para integrarse en la econom√≠a global¬Ľ, en referencia al prop√≥sito de Tashkent de ingresar en la OMC. Era una amenaza evidente.

En su prop√≥sito de alejarse de Mosc√ļ para consolidar su propio poder, Kar√≠mov intent√≥ limitar el ruso en la vida del pa√≠s, e incluso cambi√≥ hace veinticinco a√Īos el alfabeto cir√≠lico por el latino para la escritura del uzbeko, haciendo patente la ruptura, aunque ahora Mirziyoyev, en su objetivo de atraer inversiones rusas, niega que el pa√≠s rechace el idioma ruso e incluso ha llegado a acuerdos con Mosc√ļ para abrir centros de ense√Īanza del ruso. En el √°mbito de las cinco antiguas rep√ļblicas sovi√©ticas centroasi√°ticas, Uzbekist√°n y Kazajast√°n, los dos pa√≠ses m√°s poblados, rivalizan para desempe√Īar un papel hegem√≥nico. Aunque Uzbekist√°n tiene una poblaci√≥n superior a Kazajast√°n (treinta y cinco millones frente a veinte), la econom√≠a kazaja triplica la uzbeka. Turqu√≠a tambi√©n quiere influir en la regi√≥n aprovechando sus lazos hist√≥ricos y culturales. El presidente kazajo, Nazarb√°yev, impuls√≥ en 2009 la creaci√≥n del Consejo de Cooperaci√≥n de los Estados de habla turca, que integraron Azerbeij√°n, Turqu√≠a, Kazajast√°n y Kirguizist√°n, al que se adhiri√≥ Uzbekist√°n en 2019, y Mirziyoyev propuso en su cumbre de Estambul de noviembre de 2021 el reforzamiento de los intercambios comerciales entre los integrantes t√ļrquicos, la sustituci√≥n de importaciones de terceros pa√≠ses por productos de Estados miembros del Consejo y la conexi√≥n de los sistemas de transporte. Tras su reelecci√≥n, significativamente, el primer viaje de Mirziyoyev fue a Turqu√≠a, aunque despu√©s visit√≥ Mosc√ļ el mismo mes, donde se entrevist√≥ con Putin y ambos suscribieron acuerdos sobre seguridad internacional y proyectos de inversi√≥n. Pocos d√≠as antes los dos pa√≠ses hab√≠an firmado un programa de cooperaci√≥n econ√≥mica para los a√Īos 2022-2026, que aborda aspectos industriales, cient√≠ficos, de energ√≠a, agricultura, finanzas, salud, cultura y turismo.

* * *

El converso Kar√≠mov impuso en 2001 que, cada a√Īo, el 31 de agosto fuera ¬ęd√≠a del recuerdo de las v√≠ctimas de la represi√≥n comunista¬Ľ, aunque tuvieran lugar en el contexto de la guerra civil iniciada por los zaristas y las potencias capitalistas que les apoyaban. En Asia central fueron los basmachi, seguidores de emires islamistas que reinaban en un entorno feudal quienes se enfrentaron a la revoluci√≥n bolchevique porque el nuevo poder sovi√©tico impuls√≥ la nacionalizaci√≥n de la tierra, la prohibici√≥n de las madrasas religiosas y el rechazo de los tribunales islamistas. Con Kar√≠mov, el nuevo poder uzbeko cre√≥ un museo dedicado a la represi√≥n sovi√©tica, y Mirziyoyev ha manifestado que quiere seguir ¬ęla noble misi√≥n de recuperar el honor y la dignidad de los patriotas¬Ľ, hasta el punto de que se propone publicar varios vol√ļmenes sobre las ¬ęv√≠ctimas de la represi√≥n¬Ľ, e impone libros escolares glosando la historia inventada de Uzbekist√°n, ensuciando a la Uni√≥n Sovi√©tica, convirtiendo el Uzbekist√°n socialista en un mal sue√Īo.

La obsesi√≥n antisovi√©tica es patente. A finales de 2020, Mirziyoyev orden√≥ crear una comisi√≥n para estudiar las circunstancias de las condenas a contrarrevolucionarios islamistas en los a√Īos veinte y treinta del siglo pasado, tras el triunfo de la revoluci√≥n bolchevique. Pese a que no encontraron referencias en los archivos y no se examinaron las audiencias ante los tribunales, la decisi√≥n del gobierno ya se hab√≠a tomado: el Tribunal Supremo rehabilit√≥ a 115 personas, entre los que se hallaban el caudillo islamista Ibrahim Bek y otros diecis√©is dirigentes de la revuelta basmachi. En uzbeko, basmachi significa ladr√≥n, bandido. Mirziyoyev declar√≥ para la ocasi√≥n: “Casi cien a√Īos despu√©s, se ha hecho justicia. Se ha restablecido el honesto nombre de 115 antepasados nuestros, que lucharon por nuestra independencia nacional¬Ľ, y equipar√≥ a los basmachi con los intelectuales del Jadid, un movimiento reformista musulm√°n cuyos integrantes apoyaron la revoluci√≥n bolchevique y muchos fueron ejecutados por los basmachi, como el poeta Hamza Hakimzade Niyazi, que se incorpor√≥ al partido bolchevique, asesinado en 1929. Mirziyoyev ment√≠a a sabiendas, pero no importaba: para el r√©gimen, aquellos bandidos fueron unos patriotas. Esos ej√©rcitos de basmachi, que reclutaban tambi√©n a delincuentes, rechazaban los l√≠mites impuestos a la religi√≥n y se opon√≠an a los cambios sociales introducidos por la revoluci√≥n bolchevique, oponiendo un islamismo fan√°tico que apoyaba a los viejos emires de la regi√≥n y que, con gran incoherencia, se denominaban a s√≠ mismos Beklar Hareketi o Movimiento de los hombres libres.

Ibrahim Bek era un islamista fiel al emir de Bujara (aquel grotesco soberano llamado Said Mir Muhammad Alim Jan que, ataviado con su lujoso abrigo a√Īil, fue fotografiado por Prokudin-Gorski, y que domin√≥ parte de los actuales Uzbekist√°n, Kazajast√°n, Turkmenist√°n y Tayikist√°n) que dirigiendo a los basmachi recibi√≥ ayuda de las potencias capitalistas, sobre todo de Gran Breta√Īa, para luchar contra la revoluci√≥n sovi√©tica. Los basmachi estuvieron primero dirigidos por Enver Pasha, un militar turco que fue ministro otomano de la guerra, particip√≥ en la matanza de armenios, y comand√≥ la yihad contrarrevolucionaria. Tras √©l, Ibrahim Bek dirigi√≥ la revuelta basmachi, con el destronado emir de Bujara refugiado en Afganist√°n, hasta que fueron derrotados por el Ej√©rcito Rojo al mando de Mija√≠l Frunze y despu√©s de Iv√°n M√°slennikov. El movimiento basmachi buscaba reponer en el trono al emir de Bujara, y recurri√≥ a las torturas, al asesinato de campesinos, maestros y m√©dicos sovi√©ticos y persigui√≥ a las mujeres que se negaban a llevar el burka; destruyeron los cultivos de los campesinos que apoyaban al gobierno sovi√©tico, volaron canales de riego, f√°bricas y l√≠neas de ferrocarril y en las regiones que controlaron implantaron un r√©gimen de terror.

Mirziyoyev no ha dudado en inventar la historia, mencionando el ¬ęhonor de nuestros antepasados que lucharon por nuestra independencia nacional¬Ľ y ha convertido a los viejos partidarios del poder feudal de los emires en patriotas uzbekos. Obsesionados con borrar la historia del Uzbekist√°n sovi√©tico, los actuales gobernantes uzbekos no dudan en afirmar que la Uni√≥n Sovi√©tica rechaz√≥ lo que consideran ¬ęnatural¬Ľ al ser humano: la religi√≥n, los negocios, las nacionalidades, y que impidi√≥ el desarrollo de Uzbekist√°n. Mirziyoyev mantiene que Uzbekist√°n debe recuperar lo que destruy√≥ el ¬ęr√©gimen totalitario¬Ľ sovi√©tico, ocultando que fue la revoluci√≥n quien acab√≥ con la miseria, con la servidumbre feudal, con el poder de los emires y el zarismo.

En la rep√ļblica robada no pod√≠a extra√Īar que mientras el r√©gimen contin√ļa con el expolio de la propiedad p√ļblica, con la corrupci√≥n y los negocios sucios, el vicepresidente del parlamento, Alisher Kad√≠rov, declarase en v√≠speras de la conmemoraci√≥n de la victoria sovi√©tica en la Segunda Guerra Mundial que el uso de la bandera roja era ¬ęun insulto al pueblo uzbeko¬Ľ: la ense√Īa de la Uni√≥n Sovi√©tica ha pasado a ser considerada s√≠mbolo de ¬ęun pa√≠s ocupante y opresor¬Ľ.

