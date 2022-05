–

May 10, 2022

La poesía, ese lugar donde habita el feminismo

La Confederación Territorial de la CGT, de Castilla y León, entrega los premios del certamen de

poesia social, “Mujer, voz y lucha”.

En esta V edición Burgos, ha sido seleccionada como sede para hacer la entrega de estos

premios.

Lo haremos en la ceremonia que tendrá lugar el sábado 14 de mayo a las 12 horas, en el

salón de actos del Sindicato, situado en la C/ Calera 12.

La poesía, construye la memoria de los pueblos. Junto con el resto de las artes y la cultura

forman nuestra mejor refugio, donde sentirnos seguras, amablemente acogidas, emocionadas,

con la sororidad a flor de piel. Nos cohesiona y nos hace más fuertes.

La cultura y las artes, nos enseñan, nos afirman, nos cambian y nos hacen mejores.

Las artes, son actividades modificadoras de la naturaleza de las personas y es para nosotras,

dentro de la ideología libertaria y del anarco-sindicalismo, un pilar que afianza la propia practica

de la libertad.

La lucha feminista está dando grandes pasos en el proceso de transformación social que

precisa la actual sociedad patriarcal, capitalista y excluyente.

En CGT, desde la pluralidad y la diversidad , queremos homenajear a nuestras predecesoras,

como dice Laura Vicente, somos parte de una genealogía y por eso resuenan ecos de algo que

existió y recogemos hoy.

Recogemos los ecos de una poesía impregnada de desgarro, de dolor, esperanza y fuerza

revolucionaria. Nos acordamos de todas las mujeres, que hicieron posible el proyecto social,

político y literario, que cambió el mundo de muchas mujeres “Mujeres Libres”

Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad, sin mencionar a Emma Goldman cuando afirma

“la verdadera emancipación de la mujer, no comienza en las urnas ni en los tribunales, sino en

el alma de la mujer” y yo me atrevo a añadir que ese cambio, no es posible sin la poesía, sin

las artes o sin la cultura

En esta quinta edición, fieles a nuestros principios y convicciones, mantenemos vivo el proyecto

iniciado, por la Secretaria de la mujer Territorial de Castilla y León, con este certamen de

poesía social “Mujer, voz y lucha”

La gran participación y la calidad de las poesías presentadas, ha añadido dificultad en la

elección de las poesías premiadas.

Por ese motivo, deseo felicitar a todas las personas que han escrito, las que han formado el

jurado y a todo el equipo de personas que han hecho posible este certamen.

En la entrega de los premios, nos acompañarán la poesía por supuesto, pero también la

música, con la participación de Two Moon, la prosa, el arte escénico. Con amor, con humor y

con la pasión que nos proporcionarán todas las personas, que con su esfuerzo desinteresado

nos harán pasar, sin duda, momentos inolvidables.