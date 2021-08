–

De parte de ANRed August 20, 2021 32 puntos de vista

El Tribunal Oral Criminal N掳2 de Quilmes pospuso hasta mi茅rcoles 25 de agosto el comienzo del juicio por promoci贸n y facilitaci贸n de la prostituci贸n de menores de 18 a帽os contra Daniel Zisuela 鈥 ex concejal y precandidato a intendente de Florencio Varela del Frente Renovador, ex secretario general de la UTHGRA seccional Quilmes y ex Presidente de Argentino de Quilmes 鈥 y su hermano Mart铆n. En di谩logo con ANRed, Jos茅 Luis Calegari, abogado de la Red de Organizaciones Comunitarias Monse帽or Enrique Angelleli 鈥 que acompa帽a a una de las chicas abusadas y testigo clave en la causa 鈥 remarc贸: 芦las pibas que van a declarar van a contar qui茅nes eran los clientes, qui茅nes eran los que prove铆an m谩s pibas. Muchos son funcionarios, otros sindicalistas. Va a haber es un esc谩ndalo p煤blico cuando empiecen a trascender los nombres de las personas y los modos con los que operaba esta banda de abusadores vergonzosos y brutales. Aspiramos a que ronde los 15 a帽os de prisi贸n para Daniel Zisuela禄, remarc贸. Por ANRed.

Este jueves 19 se conoci贸 que el Tribunal Oral Criminal N掳2 de Quilmes pospuso hasta mi茅rcoles 25 de agosto el comienzo del juicio contra Daniel Zisuela 鈥 ex concejal y precandidato a intendente de Florencio Varela del Frente Renovador, ex secretario general de la UTHGRA seccional Quilmes y ex dirigente de Argentino de Quilmes 鈥 y su hermano Mart铆n. Ambos est谩n acusados desde diciembre de 2018 por 芦facilitaci贸n y promoci贸n de la prostituci贸n de personas menores de 18 a帽os, facilitaci贸n y promoci贸n de la prostituci贸n de personas mayores de edad agravada y corrupci贸n de menores de 18 a帽os agravada, todos ellos concursados realmente entre s铆禄. El juicio fue reprogramado 芦por contacto estrecho de presunto caso de COVID de allegado al debate禄.

En di谩logo con ANRed, Jos茅 Luis Calegari, abogado de la Red de Organizaciones Comunitarias Monse帽or Enrique Angelleli, record贸 la trayectoria y antecedentes de Daniel Zisuela, y detall贸 las implicancias de este juicio.

芦El tipo fue elegido concejal en 2017 al 2021. Ya hab铆a sido elegido concejal dos veces. Ah铆 fue reelecto. Ya hab铆a sido elegido antes, de 1995 a 1999. Tambi茅n fue funcionario del gobierno del intendente Julio Pereyra. Y en el 98鈥 se hace un proyecto donde el Estado contrata campos, con los primeros planes sociales del duhaldismo (el Plan Proa), y arman emprendimientos productivos rurales, con subsidios del Estado nacional. Eso termina todo con un esc谩ndalo judicial, y salen dos causas: una penal y una laboral. La penal, por pol铆tica, lograron dormirla. Y en la laboral son condenados a indemnizar a los trabajadores Daniel Ziuela, la actual Directora de la ANSES Amancia B谩ez, y el ex presidente del Concejo Escolar de Florencio Varela, Genaro Simioli 鈥 que despu茅s fue echado -, y H茅ctor Faldetta, otro personaje que tiene una fundaci贸n llamada Naturaleza Viva禄, detalla Calegari sobre los antecedentes de Zisuela.

Y contin煤a el relato: 芦despu茅s 茅l reci茅n vuelve a la pol铆tica con el Frente Renovador de Sergio Massa. Siempre fue un aliado de Pereyra, est茅 donde est茅, m谩s all谩 del discurso p煤blico. El Ya hac铆a a帽os que era el secretario general de los gastron贸micos de zona sur (Varela, Quilmes y Berazategui) y Presidente del Club Argentino de Quilmes. En ese esquema, cuando se da su detenci贸n, ten铆a una cuota de poder importante. Y lo que el organiz贸 es una red importante que promueve y facilita la prostituci贸n de menores de 18 a帽os, aunque hab铆a tambi茅n mayores. Es detenido en diciembre de 2018 y hoy est谩 en Olmos. Y ahora van a juicio Daniel Zisuela y su hermano Mart铆n禄, explica el abogado de la Red de Organizaciones Comunitarias Monse帽or Enrique Angelleli, que acompa帽a a una de las chicas abusadas y testigo clave en la causa, y a su familia.

En cuanto a la relevancia del juicio que est谩 previsto que comience el pr贸ximo mi茅rcoles 25, Caligari se帽al贸: 芦Otro aspecto relevante del juicio es que las pibas que van a declarar van a contar qui茅nes eran los clientes, qui茅nes eran los que prove铆an m谩s pibas. Muchos son funcionarios, otros sindicalistas. Entonces, lo que va a haber es un esc谩ndalo p煤blico cuando empiecen a trascender los nombres de las personas y los modos con los que operaba esta banda de abusadores vergonzosos y brutales. As铆 que nosotros como organizaci贸n estamos acompa帽ando a una de las v铆ctimas y aspiramos a que este mi茅rcoles comience el juicio y a avanzarse en las futuras condenas que, si todo sale bien, aspiramos a que ronde los 15 a帽os de prisi贸n para Daniel Zisuela. No sabemos cu谩nto finalmente podr谩 ser para Mart铆n Zisuela, pero creemos que va a ser bastante menos禄, estim贸 el abogado.

Finalmente, expres贸: 芦en este camino las pibas la han pasado bastante mal y esperamos que puedan llegar todas las que van a declarar en las mejores condiciones posibles禄.