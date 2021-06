–

鈥淣o olvides darle like, suscribirte y comentar. 隆Nos vemos en el pr贸ximo v铆deo!鈥. Despu茅s de subir el video te vas al sof谩, te rasc谩s los huevos y envi谩s un donativo a alguna causa ben茅fica que quedar谩 muy guay en el Twitter. Luego, qued谩s por la noche en un directo de Instagram, o un Twitch, con algunos colegas cibern茅ticos de tu misma calidad. En esta reuni贸n piden m谩s dinero para contestar o comentar lo que este p煤blico donante 鈥攃on la nuca doblada y la cara aburrida鈥 quiere que ustedes comenten, entre carcajadas y eructos, sobre alguna feminista. As铆, de esa forma, este p煤blico iluminado de m贸vil tendr谩 las mismas carcajadas y eructos a la hora de opinar frente a una 鈥渇eminazi-adoctrinadora鈥 que llega a las aulas a presentar un mon贸logo.

Ojo: una 鈥渇eminazi-adoctrinadora鈥 patrocinada con el dinero de los espa帽oles que gestionan diputaciones, ayuntamientos, universidades, AMPAS, asociaciones y colectivos de todo el territorio; a trav茅s de un personal compuesto por profesionales y t茅cnicas en pol铆ticas, sociolog铆a, psicolog铆a, educaci贸n, etc茅tera que, a trav茅s de muchos filtros burocr谩ticos e, incluso, desacuerdos ideol贸gicos y partidarios; llegan al consenso de escribirle un correo a esa muchacha del mon贸logo 鈥減orque es que ha conseguido con los chavales lo que aqu铆 no hemos podido conseguir en un a帽o鈥.



鈥淭e rastrear茅, te matar茅鈥



El machismo digital atenta contra la libertad de expresi贸n mientras las regulaciones aparentemente neutrales de las plataformas moldean la informaci贸n que recibimos.

隆Y a pasear el video por el ciberespacio esperando que esa 鈥渃ampanita鈥 empiece a sonar! 隆Uf!

La campa帽a de odio, infamia y violencia que estamos viviendo el equipo de 鈥淣o solo duelen los golpes鈥, enviada por ese p煤blico de carcajadas y eructos, va de esto: de conseguir 鈥渦n dedito para arriba鈥. Esta vez 鈥no es la primera鈥, la campa帽a ha sido instigada por la ultraderecha, despu茅s de que 茅sta compartiera varios fragmentos sacados de contexto de un video de la representaci贸n del mon贸logo 鈥淣o solo duelen los golpes鈥 de Pamela Palenciano para usarlos como parte de su campa帽a por el pin parental.

A ello ha seguido un chorreo de valoraciones negativas y comentarios machistas sin ning煤n tipo de prop贸sito m谩s que agredir. Sin admitir explicaci贸n tampoco de que estos chavales estuvieran interrumpiendo, constantemente, con se帽as (驴鈥渃arcajadas y eructos鈥?) tanto a Pamela como al p煤blico asistente. Los chavales, luego de salir, volvieron a entrar para seguir haciendo algo similar. En un video de Instagram publicado este lunes, Pamela ya advert铆a de que est谩n siendo d铆as duros por la forma de tergiversar los hechos reales a favor de un discurso antifeminista.

Soy Iv谩n Larreynaga, artista, migrante, mestizo, pap谩, pareja de Pamela y productor del proyecto 鈥淣o solo duelen los golpes鈥 y, mientras termino de escribir estas l铆neas, la Radio Nacional de Espa帽a, subsidiada tambi茅n con el impuesto de los espa帽oles, anuncia que un hombre acaba de asesinar a su mujer, siendo 鈥渓a muerte n煤mero tal鈥 en lo que va del a帽o. A prop贸sito, ya tengo la nacionalidad espa帽ola y tambi茅n pago los impuestos junto con Pamela. Lo mismo el 鈥淣o solo duelen los golpes鈥, al que desgravan lo correspondiente tambi茅n. Sin donativos, sin colaboraciones, sin subvenciones ni dinero online 驴O el dinero de los espa帽oles de qui茅n es?

Como artista solo te puedo decir que el mon贸logo se ha ido construyendo durante 18 a帽os. Pas贸 de ser un testimonio en sus primeros a帽os, luego un taller y hace unos diez a帽os una obra. Hace poco un reconocido director italiano lo trabaj贸 con Pam para que fuera un mon贸logo teatral, que es el que ves actualmente. Sus t茅cnicas b谩sicas son el role playing, ruptura de la cuarta pared y la t茅cnica clown. B煤scalas en Google luego de darle like a un video del Equipo Facha. Puedo decir, entonces, que Pam lleg贸 a esta versi贸n del mon贸logo igual a como lo har铆a una escultora para llegar a su obra final. Dieciocho a帽os creando teatro en las tablas a petici贸n de la gente. Casi nunca hemos llamado a nadie para que se presente esta obra, nos llaman.

Como migrante puedo decirte que, si escuchas bien el mon贸logo, podr铆as terminar de entender el por qu茅 lo 煤nico que se te ocurre decirme es 鈥渞egr茅sate-a-tu-puto-pa铆s-sudaca-de-mierda鈥. De hecho, esta frase podr铆a ser interpretada por el personaje de la capucha, el del video que anda rulando, y te puedo apostar a que m谩s de alguno se levantar铆a de la sala al verse reflejado por ese racismo y xenofobia. Sin embargo, cuando vamos a El Salvador a trabajar con la juventud empobrecida por a帽os de explotaci贸n y extractivismo de pa铆ses como estos del primer mundo; lo que le sale a esa juventud es un abrazo porque reciben la clave sobre el origen de su desigualdad individual y social. Pero, bueno, son pandilleros, son subdesarrollados; no ten茅s que dec铆rmelo. Ah, s铆鈥 tambi茅n eso de que me vaya a mi puto-pa铆s-de-mierda. No es necesario que me lo repit谩s. Ok.

He abrazado a infinidad de chicos, a lo largo de estos a帽os y de un lado y otro del oc茅ano; que se reconoc铆an como maltratadores de su pareja luego de ver y escuchar el mon贸logo 鈥淣o solo duelen los golpes鈥

Ser mestizo me dio la posibilidad de abrir la mirada a lo impuro y a la mezcla. Tambi茅n he sentido en mis carnes el privilegio que tengo cuando voy a mi pa铆s, por ser mestizo; pero tambi茅n el racismo que vivo cuando estoy en este territorio construido a base 驴del dinero de los espa帽oles? El feminismo que he ido aprendiendo con el Proyecto 鈥淣o solo duelen los golpes鈥, a lo largo de estos a帽os, me ha dado las claves necesarias para entenderlo: 鈥淧orque este mundo no cambia, si nadie reconoce ni hace nada por cambiar la posici贸n de privilegios y poder que tenemos鈥 querramos o no鈥.

Como pap谩 he abrazado a infinidad de chicos, a lo largo de estos a帽os y de un lado y otro del oc茅ano; que se reconoc铆an como maltratadores de su pareja luego de ver y escuchar el mon贸logo entero. O cuando reconoc铆an a su padre como tal, que es m谩s duro todav铆a porque, como yo, me costaba entender lo que me dec铆a Pamela sobre mi referente. La cabreada siempre fue mi madre: 驴Por qu茅? Te abrazo, hijo, ven te abrazo.

Como pareja de Pamela, y tambi茅n como pap谩 de nuestras criaturas, puedo reconocer que, en lo m谩s profundo de mi ser, cuando veo este raudal de amenazas, odio e insultos se me activa esta construcci贸n sociocultural. 鈥淢e sale el indio鈥, aquel que me dejaron mis ancestros cuando arrancaban las cabelleras a los invasores de un zarpazo de obsidiana, luego de ver que todo el Sistema que tra铆an era mentira. 隆Y lo sigue siendo! En la actualidad, seguimos siendo uno de los pa铆ses en el que un ataque de odio como 茅ste podr铆a arreglarse con una o dos llamadas al barrio.

Pero, estimados youtubers y respectiva horda, se trata de eso: de reconocer. Reconozco lo que me pasa por dentro, lo contrasto y busco el di谩logo para llegar a un acuerdo o a un desacuerdo. Es de lo que trata el proyecto 鈥淣o solo duelen los golpes鈥 no de directos ni versus contra versus. Es de lo que trata este escrito.

Como productor del proyecto, solo me resta comentar que la avaricia es un esfuerzo que hace el hombre poco inteligente para hacer su vida un poco m谩s significativa. No digo que est茅 mal, pero no pod茅s esforzarte por llamar a un 鈥渄ebate鈥 o a un 鈥渧ersus鈥 cuando veo c贸mo Clara Serra te hace tragar los argumentos con agua en el video de Youtube organizado por Malas Feministas.

驴Cu谩nto tiempo y esfuerzo les toma preparar un video de 20 minutos para monetizarlo en Youtube? El debate que generan, 驴es como los comentarios que pueden leerse debajo? 驴O tal vez como los que nos han enviado a nuestras cuentas personales en esta campa帽a de odio y amenazas?

Y como Iv谩n, solo me quedo con estas preguntas: 驴Cu谩nto tiempo y esfuerzo les toma preparar un video de 20 minutos para monetizarlo en Youtube? 驴Luego de los mon贸logos en sus videos, el debate que generan es como los comentarios que pueden leerse debajo? 驴O tal vez como los que nos han enviado a nuestras cuentas personales en esta campa帽a de odio y amenazas? 驴Por qu茅 no se ven los comentarios constructivos ah铆? Ser铆a buena idea hacer un directo comentando todos ellos 驴Cuando se mofan, ridiculizan, insultan o amenazan a las activistas, es con el consentimiento c贸mplice de Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, AMPAS, Asociaciones y colectivos de todo el territorio; a trav茅s de un personal compuesto por profesionales y t茅cnicas en pol铆ticas, sociolog铆a, psicolog铆a, educaci贸n, etc茅tera con muchos filtros burocr谩ticos e, incluso, desacuerdos ideol贸gicos y partidarios鈥 o solo con el consentimiento para monetizar de Youtube? 驴Alguna vez sufriste racismo? 驴De parte de qui茅n y por qu茅 raz贸n? 驴Alguna vez sufriste violencia machista? 驴De parte de qui茅n y por qu茅 raz贸n? 驴Si Pamela tiene un chiringuito montado, tus v铆deos ser铆an como las r茅moras? 驴Por qu茅 lo atacas entonces? 驴T煤 sab铆as que el objetivo de Pamela, al denunciar un mundo machista que afecta tanto a hombres como a mujeres, es justamente conseguir que ya no tenga que hacer su trabajo? 驴Sab铆as que tus videos y la postura de tus seguidores, muestran que se debe de seguir? 驴No est谩s cansado?

驴Vos sabes cu谩nto tiempo, funciones y esfuerzo se le dedica a este proyecto? 驴Ten茅s conocimientos de los presupuestos de una compa帽铆a de teatro? 驴Sab铆as que m谩s del 50 % de las presentaciones de Pamela a lo largo de todos estos a帽os ha sido gratuita: subvencionada por nosotras mismas? Entonces, 驴es el pin parental que pretendes defender con este clip de video 鈥攆rente a 18 a帽os por Am茅rica Latina y Espa帽a鈥 lo que te cabrea?

Nosotras tampoco, con lo cual todo va de perspectiva. Lo tuyo va de suscriptores, lo nuestro de gente de carne y hueso. A ti te va bien un like, a nosotras un 鈥測o reconozco鈥. A ti te valen los comentarios, a nosotras un di谩logo. A ti te vale un directo, a nosotras un debate en las aulas.

Les abrazo el coraz贸n.

