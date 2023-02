–

February 8, 2023

La transici贸n debe ser justa, apuntan los especialistas. 鈥淭iene que ser balanceada con la equidad social鈥, remarca Gil.

Por su parte, Balestro se帽ala que no es lo mismo pensar la transici贸n energ茅tica en Am茅rica Latina que en Europa. 鈥淗ay que adecuar la transici贸n a nuestra realidad y a nuestras posibilidades鈥, apunta. Si en Argentina no se usara gas, los costos de la energ铆a 鈥渟ubir铆an much铆simo鈥, ejemplifica la economista. En Europa el contexto es distinto, all铆 conviene invertir en renovables ya que no son productores de gas y deben importarlo.

As铆, puede entenderse que se use el gas en el camino de la reconversi贸n energ茅tica, sin embargo, esa utilizaci贸n debe ser planificada y por un tiempo determinado. 鈥淓sa transici贸n no puede ser eterna sino a corto plazo, el tiempo se acaba鈥, apunta Wais. Es decir, que se trata de una buena opci贸n, pero 鈥渆n el mientras tanto los pa铆ses pueden avanzar en c贸mo seguir d谩ndole una vuelta de tuerca a la transici贸n鈥, expresa Balestro.