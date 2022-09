–

鈥淟a expansi贸n de Vaca Muerta define un escenario dif铆cil para los territorios鈥. As铆 lo expuso Mart铆n 脕lvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, en una charla organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en la que disertaron tambi茅n el ge贸grafo Javier Grosso, la soci贸loga Bel茅n Alvaro, la werken del lof Campo Maripe Lorena Maripe y el concejal del PTS Esteban Martin茅. Por Fernando Cabrera, para ANRed.

En la charla, analizaron el panorama de Vaca Muerta a contracorriente del habitual relato medi谩tico. La historia de la explotaci贸n, el fren茅tico consumo de agua, la multiplicaci贸n de sismos, la contaminaci贸n inmanejable, las transformaciones en las formas de vida, las peleas del pueblo mapuche y la necesidad de construir alternativas, fueron algunos de los ejes de las exposiciones.

Vaca Muerta hoy

鈥淒urante los 煤ltimos tres gobiernos Vaca Muerta fue la mayor apuesta energ茅tica del pa铆s鈥, dijo 脕lvarez Mullally y se帽al贸 tambi茅n la existencia de un consenso empresario sobre esa explotaci贸n. Por otro lado, asegur贸 que 鈥渓a inestabilidad, que es una constante en el mercado f贸sil, se profundiza en los proyectos no convencionales porque requieren de inversi贸n permanente y sufren una ca铆da muy acelerada de la extracci贸n鈥. Tambi茅n destac贸 la complejizaci贸n continua del fracking: 鈥淟os pozos pasaron de tener entre seis y diez fracturas, a unas 60 en la actualidad, con un horizonte de 100鈥. Finalmente, subray贸 que se multiplican los impactos y sus costos econ贸micos no son asumidos por las compa帽铆as petroleras.

Seg煤n 脕lvarez Mullally, los precios altos derivados de la guerra en Ucrania conforman una nueva situaci贸n energ茅tica global. Este contexto habilita al gobierno nacional para proponer a Vaca Muerta como un polo exportador. Con ese horizonte, desde los gobiernos nacional y provincial proponen expandir la infraestructura: el gasoducto de N茅stor Kirchner, la ampliaci贸n en el puerto de exportaci贸n de crudos, el acuerdo entre YPF y Petronas para instalar una planta de gas, el mejoramiento de la v铆a f茅rrea que vincula Neuqu茅n con Bah铆a Blanca y la posibilidad de instalar un nuevo puerto petrolero en la costa rionegrina. Estas inversiones tendr谩n como correlato la multiplicaci贸n de pozos de fracking en Vaca Muerta y, con ellos, una serie de consecuencias socioambientales. 鈥淰a a haber conflictos sociales y ambientales, un sostenido aumento de la desigualdad y un aumento de los incidentes laborales鈥, anticip贸 el investigador.

Impactos ambientales

Al exponer, el ge贸grafo Javier Grosso dimension贸 lo que implica la explotaci贸n: 鈥淎 un pozo le inyectan 5500 camiones de arena y unos 100 millones de litros de agua con qu铆micos鈥.

Para Grosso hay una relaci贸n directa entre el fracking y los sismos. 鈥淓ntre el 17 de abril y el 9 de mayo hubo 35 sismos en la localidad de Sauzal Bonito. Recientemente Tecpetrol confirm贸 que en ese tiempo hicieron 62 fracturas en tres pozos, para los que inyectaron 312 millones de litros de agua y 40 mil toneladas de arena鈥.

Por otro lado, se帽al贸 que Vaca Muerta es una gran emisora de gases de efecto invernadero tanto por la combusti贸n de los hidrocarburos como por las p茅rdidas de metano de todo el proceso extractivo del gas.

Destac贸 tambi茅n la problem谩tica utilizaci贸n del agua. 鈥淒e los 100 millones de litros inyectados mezclados con qu铆micos un gran porcentaje vuelve a la superficie y eso no puede ser puesto en contacto con el ciclo hidrol贸gico鈥, sostuvo. 鈥淓l 10% de ese l铆quido podr铆a reutilizarse, pero a las empresas los mil litros de agua les cuestan 5.6 pesos. Por eso el agua que vuelve a la superficie se abandona en pozos sumideros鈥. Desde 2012 se inyectaron al subsuelo 30 millones de metros c煤bicos, unos 20 estadios de la Bombonera.

Por 煤ltimo, Grosso se帽al贸 que los 鈥渂asureros petroleros鈥 son otra gran problem谩tica ambiental. 鈥淓n A帽elo no paran de crecer y no tienen capacidad de procesamiento. Los empresarios reconocen p煤blicamente que no dan abasto. Entonces acumulan monta帽as y monta帽as de basura petrolera鈥.

Vivir en territorios fracturados

Bel茅n Alvaro es soci贸loga, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo y hace seis a帽os investiga lo que sucede con los barrios rodeados de pozos de fracking en la localidad de Allen, R铆o Negro.

Alvaro cont贸 que al abordar el tema la bibliograf铆a latinoamericana propon铆a que 鈥渦na actividad con estos grados de violencia produce m铆nimamente una crisis en la reproducci贸n de la vida. Y, entonces, hab铆a que hablar con quienes estaban destinadas culturalmente a la reproducci贸n, es decir las corporalidades feminizadas鈥.

La investigaci贸n concluy贸 que 鈥渉ay una transformaci贸n social de la vida a partir de una intensificaci贸n del tiempo y las tareas de cuidado y una transformaci贸n del uso de la tierra, el agua y el aire. Lo notan las vecinas que llevan toda una vida viviendo ah铆. Est谩n comprando el agua, le帽a, alimentos porque la tierra dondechevron plantaban cambi贸鈥.

Sostuvo, adem谩s, que existen 鈥渄espojos m煤ltiples鈥 y 鈥渦na fragilizaci贸n de la vida por una apropiaci贸n desigual de bienes y de la potencia colectiva鈥. Pero aun as铆 las vecinas 鈥渟iguen produciendo lo com煤n, lazos de comunalidad y de soberan铆a alimentaria, en la medida que pueden鈥.

Alvaro agreg贸 que el 鈥渆xtractivismo no es novedoso鈥 y advirti贸 que 鈥渆stamos apretando el acelerador en un momento de una exponencial crisis planetaria que se nos viene encima鈥.

Defender la vida y el agua

Lorena Maripe es werken del lof Campo Maripe, territorio en el que se instal贸 el primer gran proyecto de fracking en el pa铆s, el del acuerdo entre Chevron e YPF. 鈥淪omos los testigos de toda esta mentira que se ha vendido desde que se anunci贸 Vaca Muerta, desde la firma del pacto Chevron-YPF y la represi贸n de aquel d铆a鈥, expres贸 y asegur贸 que no se han cumplido las promesas y que s贸lo padecen las consecuencias.

鈥淰ivimos de la crianza de los animales desde hace seis generaciones y, a causa de la llegada de la industria extractiva, los animales que se criaban libres tuvieron que ser criados a corral y eso disminuy贸 mucho su n煤mero鈥, explic贸 a la vez que advirti贸 sobre los cambios en el clima, en el agua y la aparici贸n de la contaminaci贸n y los sismos.

Maripe recuerda que antes viv铆an tranquilos en sus territorios. 鈥淪i entran a tu casa sin permiso y a romper todo, obviamente vas a defender lo que es tuyo鈥, expuso y dijo que por ese motivo est谩n permanentemente concientizando sobre lo nocivo que es el fracking: 鈥淛unto a otras comunidades nos moviliza defender la vida y defender el agua. No vamos a parar mientras tengamos vida de defender nuestros derechos y nuestro proyecto de tener un Kvme Felel (Buen vivir)鈥.

M谩s all谩 de las resistencias

鈥淟a deuda con el FMI est谩 siendo aprovechada para lanzar una ofensiva extractivista con foco en Vaca Muerta pero que va m谩s all谩 con el avance en el offshore, la miner铆a, el hidr贸geno, el litio en el norte, el trigo transg茅nico, las quemas y el sistema agroexportador鈥. As铆 lo explic贸 Esteban Martin茅, concejal de la ciudad de Neuqu茅n por el PTS-FITU, y uno de los analistas energ茅ticos de La Izquierda Diario.

鈥淣o hay grietas en el mandato de que hay que exportar m谩s para conseguir d贸lares que paguen la deuda externa鈥, sostuvo. 鈥淓se mandato, adem谩s, de justificar la destrucci贸n del ambiente, se basa en presupuestos err贸neos: la escasez de d贸lares no est谩 dada por d茅ficit comercial, sino por la sangr铆a de la deuda externa, por el giro de utilidades y por la fuga de capitales鈥, explic贸. Y cuestion贸 la parad贸jica pol铆tica oficial que para conseguir mayor cantidad de d贸lares habilita cada vez m谩s posibilidades para que las empresas se lleven esas divisas al exterior.

Martin茅 resalt贸 los ejemplos de resistencia al avance extractivo que, tanto en Mendoza como en Chubut, lograron dar vuelta leyes aprobadas por las legislaturas. Adem谩s, destac贸 las luchas mapuche y subray贸 la importancia de la articulaci贸n con trabajadoras del sistema de salud en los cortes que, el a帽o pasado, frenaron la explotaci贸n de Vaca Muerta durante un mes. 鈥淓sa alianza entre quienes trabajan en salud y las comunidades le pudieron poner un l铆mite a la multiplicaci贸n de las fracturas鈥, destac贸.

Al cierre de su exposici贸n el concejal esboz贸 algunos lineamientos para avanzar en la transici贸n energ茅tica. 鈥淣osotros queremos debatir la estatizaci贸n del sistema energ茅tico bajo gesti贸n de los trabajadores, de las comunidades en los territorios, de los profesionales y de las universidades鈥, sostuvo. 鈥淟a transici贸n no va a ser posible si la gesti贸n corporativa est谩 gestionada por empresas privadas que tienen como 煤nico objetivo el lucro鈥, subray贸. Hacia el final, Martin茅 alent贸 a que en cada regi贸n se pueda deliberar cu谩l es la conveniencia para desarrollar una determinada fuente de energ铆a.