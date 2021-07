–

De parte de Indymedia Argentina July 28, 2021

La seguidilla de movimientos que empez贸 el 16 de julio tiene epicentro en Sauzal Bonito, localidad rodeada por una franja de 谩reas de explotaci贸n de hidrocarburos donde se aplica el fracking. La situaci贸n podr铆a empeorar por el uso de paquetes tecnol贸gicos m谩s agresivos y el aumento de la explotaci贸n masiva. Da帽os, derrumbes y miedo en la poblaci贸n, el reverso de la prometida sismicidad 0.

Por Mart铆n 脕lvarez Mullally / OPSur .

Desde que llegaron los equipos de fracking a la norpatagonia la tierra se mueve como sac谩ndose de encima esas moles de hierro que, con potentes motores, inyectan millones de litros de agua, miles de litros de qu铆micos y varios miles de toneladas de arena de s铆lice por pozo. Aunque la tierra tiembla, la mayor铆a de las empresas sigue fracturando. Salvo algunas, como Shell, que pone pausa a sus operaciones por un tiempo y luego vuelve a la carga. A menos de una d茅cada de la campa帽a publicitaria de YPF que aseguraba sismicidad cero, la realidad en Vaca Muerta es otra e insoslayable.

La poblaci贸n de la zona pas贸 de escuchar el discurso esperanzador de trabajo y desarrollo a vivir con sobresaltos. Y as铆 lo demuestran en los mensajes que env铆an.

-鈥淪e me movi贸 toda la casa y el techo, como que la sacudieron鈥.

-鈥淔ue muy fuerte, es imposible vivir as铆, me cost贸 mucho poder escribir el mensaje鈥.

-鈥淪e movieron todas las paredes鈥.

-鈥淓l miedo nadie te lo saca, esto es muy feo鈥.

Los relatos de vecinos y vecinas de Sauzal Bonito, la localidad nacida a orillas del r铆o Neuqu茅n, dan cuenta de lo que implica la actividad petrolera en Vaca Muerta para la poblaci贸n. Las 300 familias del lugar viven angustiadas por temor a los derrumbes. Cuentan que han tenido que salir de la cama corriendo, agarrar a sus hijes e irse al patio en plena oscuridad y con temperaturas bajo cero.

Sauzal Bonito est谩 en el epicentro de la 煤ltima seguidilla de movimientos que empez贸 el 16 de julio y a la fecha registra 60 sismos de diferente magnitud. El pueblo est谩 rodeado por las 谩reas Fort铆n de Piedra, de Tecpetrol; La Calera, de Pluspetrol; Rinc贸n del Mangrullo y La Ribera, de YPF; Aguada Pichana Oeste, de PAE; Aguada Pichana Este, de Total Energies; y El Mangrullo, de Pampa Energ铆a. Algunas de estas 谩reas de hidrocarburos no convencionales est谩n en etapas masivas de perforaci贸n y fractura, otras est谩n saliendo de la fase de exploraci贸n.

Las consecuencias del fracking son considerables para un proyecto que todav铆a est谩 emergiendo: seg煤n el gobierno de Neuqu茅n, solo el 6 % de las 34 谩reas concesionadas est谩 en explotaci贸n. Y a pesar de su bajo desarrollo, en la actualidad, Vaca Muerta representa el 30 % de la extracci贸n de crudo y el 45 % de gas -shale y tight- a nivel nacional. La apuesta fuerte de los distintos gobiernos lleg贸 de la mano de pol铆ticas p煤blicas de incentivos millonarios que se tradujeron en una mayor cantidad de equipos perforando y fracturando en los alrededores de A帽elo y Sauzal Bonito.

Tras la migraci贸n de fondos del mundo financiero a las energ铆as verdes, las compa帽铆as de fracking en Norteam茅rica comenzaron a potenciar nuevos paquetes tecnol贸gicos para bajar costos. El fracturamiento simult谩neo de pozos es una de las estrategias para tal fin y la empresa YPF est谩 realizando pruebas en el 谩rea Rinc贸n del Mangrullo de la mano de Halliburton, una de las grandes empresas de servicios. El PAD 33, donde realizan las pruebas, est谩 en la margen norte del r铆o Neuqu茅n, a pocos kil贸metros de Sauzal Bonito.

Para Javier Grosso, ge贸grafo y docente de la Universidad Nacional del Comahue, 鈥渓os experimentos que hace Halliburton con fracturas simult谩neas est谩n muy cercanos al epicentro de los sismos. El 20 de julio a las 12.30 hs hubo un sismo que est谩 localizado casi en la locaci贸n. La correlaci贸n espacial y temporal est谩 m谩s que clara, por eso es urgente la necesidad de pedir a las empresas, sean de fractura u operadoras, informaci贸n sobre la cantidad de fracturas, horarios y d铆as en que las realizaron, para establecer con mayor precisi贸n la relaci贸n. Pero esa informaci贸n no la dan, hay acuerdo de confidencialidad鈥. Seg煤n Grosso es como un d茅j脿 vu: 鈥42 sismos en tres d铆as en la localidad de Sauzal Bonito es un episodio que se repite, que ya ocurri贸 en enero de 2019 con 36 sismos en menos de dos d铆as鈥. La composici贸n de los escenarios de ambos sucesos es la misma: muchos equipos trabajando generan una cantidad de movimientos tect贸nicos que afectan a las poblaciones cercanas a las locaciones donde hacen fracking, las viviendas se da帽an, la gente entra en p谩nico, el Estado provincial y las empresas se mantienen b谩sicamente en silencio. Tras el enjambre s铆smico de 2019, a cuatro familias les debieron construir viviendas ante el peligro de derrumbe de las que habitaban.

En noviembre de 2014 Sebasti谩n Correa Otto y su equipo de investigaci贸n del Instituto Geof铆sico Sismol贸gico de la Universidad de San Juan instalaron once sism贸grafos para realizar el estudio Sismicidad en la cuenca Neuquina, monitoreo de la actividad de fracking en la formaci贸n Vaca Muerta. Tomaron datos hasta julio del 2016 con el objetivo de evaluar la sismicidad base en la regi贸n de A帽elo para determinar la posible actividad neotect贸nica -movimientos geol贸gicos- y tambi茅n la sismicidad asociada a la inyecci贸n de fluidos por parte de la actividad hidrocarbur铆fera. El 19 de noviembre de 2015 registraron un sismo de 4.2 grados ocurrido al sur oeste de A帽elo y determinaron que sucedi贸 sobre la falla Dorsal Huincul. La conclusi贸n preliminar fue que 鈥渟on reactivaciones tect贸nicas de la dorsal de Huincul debido a los esfuerzos compresivos del margen activo de subducci贸n controlados por la estructura compleja de la dorsal; o posible reactivaci贸n de una falla antigua debido a la actividad de fracturamiento hidr谩ulico y la inyecci贸n de fluidos en la zona鈥. Recientemente Correa Otto declar贸 en La Ma帽ana de Neuqu茅n que hay relaci贸n directa entre la actividad y los sismos, adem谩s explic贸 que hay lugares que no se pueden fracturar, porque se pueden afectar infraestructuras preexistentes y, sobre todo, se puede alterar la vida de pueblos como Sauzal Bonito.

Por su parte Andr茅s Folguera, doctor en Ciencias Geol贸gicas, investigador Principal CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires, explic贸 a Canal Abierto que 鈥渓a actividad del fracking en cualquier lugar se sabe que est谩 relacionada a la inducci贸n de terremotos, y eso no deber铆a sorprender a nadie鈥. Una de las preocupaciones inmediatas que sugiere el cient铆fico es la falta de una cultura antis铆smica en la provincia de Neuqu茅n, tanto en las construcciones sismorresistentes como en la educaci贸n de la poblaci贸n ante estos eventos. A su vez, advirti贸 que 鈥渘o se puede descartar la posibilidad de que aumenten estos movimientos, como ya se registr贸 en otros lugares donde se realiza el fracking con terremotos de entre 6 y 7 puntos鈥, refiri茅ndose a zonas de explotaci贸n en Estados Unidos.

Este a帽o, antes de la 煤ltima seguidilla de movimientos, la Fundaci贸n Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a la comunidad mapuce Wirkaleo y pobladores de Sauzal Bonito presentaron un amparo judicial. Santiago Can茅 es parte del equipo jur铆dico que impulsa la medida y, consultado por OPSur, explic贸: 鈥淓l objetivo del amparo es que se determinen medidas adecuadas para que el fracking no provoque sismos, o sea, que no haya sismicidad inducida tanto por la fractura como por pozos sumideros鈥. Producto de la evidencia, se帽al贸 que 鈥渆l Estado deber铆a suspender las actividades, prohibir que se sigan haciendo inyecciones en sumideros y hacer el estudio que estamos pidiendo para tomar las medidas necesarias para que no ocurran sismos鈥.

Vivir con miedo

A diferencia del enjambre s铆smico del 2019, ahora los habitantes no tienen dudas, las petroleras son las responsables. Mabel es una vecina de Sauzal Bonito y su preocupaci贸n es c贸mo esta situaci贸n afecta a les ni帽es. 鈥淟a sensaci贸n es muy fea, vivimos con estr茅s, cuando pasan los sismos qued谩s como mareada, con dolor de cabeza, te baja la presi贸n, y a los ni帽os tambi茅n. Incluso ellos lo perciben antes que nosotros y viven con miedo, cuando tiembla salen corriendo para la calle. Esto es todo debido al fracking, aunque las petroleras no lo quieren reconocer y la Provincia tampoco鈥.

Adri谩n es otro vecino afectado, asegura que desde 2019 no se registraban tantos movimientos en pocos d铆as, 鈥渄urante todo el parate de las empresas no hubo movimientos鈥, se帽ala en relaci贸n a la pausa que impuso la pandemia en 2020, e ironiza: 鈥渘aturaleza sabia, no tembl贸 mientras no estaban las empresas鈥. Tambi茅n comenta que hasta el momento el gobierno de la provincia solo fue a relevar da帽os en viviendas: 鈥淓n 2019, cuando pas贸 similar, vinieron con un yeso que pon铆an en las grietas de las paredes como testigo para ver si se segu铆an rompiendo. No qued贸 ninguno con todos los movimientos鈥. Para Adri谩n el desamparo se refleja en que desde la Provincia no les dan informaci贸n, 鈥渘os enteramos gracias a la informaci贸n que nos mandan desde Chile y periodistas que siguen el tema. Gracias a eso se sabe y la provincia tuvo que venir, sino ni se enteran鈥.

A In茅s le indigna que las empresas hayan tra铆do m谩s sufrimientos que alegr铆as. 鈥淟as empresas que est谩n produciendo esto no van a dejar de trabajar pero deber铆an, al menos, ayudar un poco a la gente a tener una mejor calidad de vida, y no que se lleven todo y no dejen nada. Nosotros, ac谩, estamos rodeados de pozos de gas, pero no tenemos en nuestras casas, nos calefaccionamos con le帽a y cocinamos con garrafas. Tenemos que salir a buscar le帽a y habemos gente grande ya para eso鈥, relata con pesar. 鈥淣osotros necesitamos el gas, necesitamos que dejen algo, que hagan algo por nuestro pueblo. Queremos que se entere todo el pa铆s y las autoridades nacionales lo que estamos padeciendo, nuestro lugar era una maravilla, era pac铆fico鈥, subraya In茅s.

Adem谩s de los da帽os en las viviendas, el desmoronamiento de rocas pas贸 a ser un problema cotidiano para la poblaci贸n a causa de los sismos. N茅stor Moreno es un campesino que vive en la margen sur del lago Mari Menuco, en octubre del 2020 estaba almorzando con su familia cuando sinti贸 dos movimientos fuertes consecutivos. Seg煤n el reporte de Red Geocientifica se trat贸 de un sismo de 4.3 ML y tuvo percepci贸n en varias localidades de la zona. 鈥淒espu茅s de eso tuvimos este desprendimiento鈥, dice N茅stor y se帽ala las rocas acumuladas al borde de un acantilado. 鈥淗an quedado debajo unas ovejas que seguro estaban sombreando鈥, se帽ala. Adem谩s de los riesgos que estas situaciones representan para los pobladores, el ge贸grafo Javier Grosso advierte que durante las 茅pocas de verano, los acantilados son refugio de ba帽istas y pescadores que asisten al lago e intentan ponerse a resguardo del sol. En 2020 el desprendimiento de una roca de gran dimensi贸n le aplast贸 la pierna a una joven. Un a帽o despu茅s pescadores lograron captar con las c谩maras de sus tel茅fonos el derrumbe de uno de los acantilados.

Susana vive en el ingreso a Sauzal Bonito, sus nietos sol铆an jugar al pie de las bardas, donde se acumulan rocas, pero desde que comenzaron los movimientos tuvieron que dejar de hacerlo o estar siempre acompa帽ados de adultos. Al igual que N茅stor, dice que en noviembre de 2020 se produjeron desprendimientos.

La situaci贸n de Sauzal Bonito puso de manifiesto la poca transparencia de las pol铆ticas p煤blicas en el abordaje de puntos cr铆ticos del desarrollo de Vaca Muerta y el fracking. El gobierno neuquino podr铆a (y es su obligaci贸n) garantizar un f谩cil acceso a la informaci贸n p煤blica, tomar medidas inmediatas para frenar los movimientos e impactos y brindar asistencia a la poblaci贸n afectada. Pero no muestra intenciones de avanzar en ese sentido. La postura es la defensa de Vaca Muerta sin fisuras.

Fuente: https://opsur.org.ar/2021/07/27/vaca-muerta-sesenta-sismos-en-diez-dias/