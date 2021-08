–

De parte de ANRed August 28, 2021

Hace ocho a帽os se aprob贸 el Pacto Chevron YPF y el fracking se instalaba en Argentina y en Latinoam茅rica. Aquel 28 de agosto la Legislatura de Neuqu茅n aprobaba el acuerdo. Afuera, la polic铆a reprim铆a a una masiva manifestaci贸n social de quienes nos opon铆amos a las falsas promesas de desarrollo hidrocarbur铆fero. Por Multisectorial Contra la Hidrofractura de Neuqu茅n.

El Pacto Chevron YPF fue la primera expresi贸n de una pol铆tica estatal que busc贸 satisfacer la necesidad energ茅tica del pa铆s, impulsando la extracci贸n de hidrocarburos no convencionales y profundizando la casi total dependencia de los combustibles f贸siles. Sin embargo, el tiempo nos di贸 la raz贸n. En estos 96 meses no se cumplieron las promesas con que intentaron convencernos en 2013: No hay soberan铆a energ茅tica en el pa铆s, ni bienestar econ贸mico en las provincias donde se extraen hidrocarburos.

Hoy las petroleras presentan sin ninguna verg眉enza sus r茅cords de extracci贸n pero los r铆os se secan y las empresas est谩n autorizadas a usar y contaminar hasta el 4,5% del caudal del r铆o Neuqu茅n. 驴Cu谩nto saqueo en los r铆os vamos a aguantar?

La tierra tiembla, cada vez son m谩s las investigaciones cient铆ficas que vinculan fracking y sismos. Son 320 los temblores que les habitantes de Sauzal Bonito vienen padeciendo y denunciando desde 2018. 驴Cu谩ntos sismos m谩s tienen que hacernos temblar para que nos movamos?

La degradaci贸n ambiental se multiplica. El Estado conoce a la perfecci贸n los desmanejos en los basureros petroleros y, sin embargo, los avala. 驴Cu谩ntas toneladas m谩s de basura petrolera pueden soportar nuestros cuerpos?

Hoy, el mundo pone en tensi贸n las consecuencias del cambio clim谩tico porque lo estamos padeciendo. Sin embargo, los mismos funcionarios que deben garantizar soluciones se esfuerzan para atraer nuevas inversiones petroleras profundizando el modelo extractivista de saqueo y contaminaci贸n. 驴Qu茅 otros desastres ambientales esperamos para exigir medidas reales contra este proceso?

Despu茅s de 2922 d铆as, los Lof/comunidades directamente afectadas en sus territorios comunitarios por el fracking siguen sufriendo la criminalizaci贸n de la resistencia y la contaminaci贸n de las empresas petroleras amparadas por el Estado.

En estos ocho a帽os prometieron crear miles de puestos de trabajo pero lo 煤nico que se acentu贸 fue la deuda p煤blica, el desempleo, el trabajo precarizado, la inestabilidad laboral, econ贸mica y emocional, y las violencias machistas y sexistas. Todo esto es consecuencia de la violencia extractiva, que hace nuestras vidas cada vez menos vivibles.

Vaca Muerta es riqueza para unos pocos y deuda p煤blica para todes, generando que la salud y la educaci贸n est茅n en estado cr铆tico y su calidad dependa del compromiso de quienes trabajan en esos sectores. Vaca Muerta es violencia extractiva que resistimos de diversas maneras: con el cuidado, habitualmente femenino, con otras formas de habitar los territorios, como las que promueve el Kvme Felen/Buen Vivir y con la organizaci贸n y el activismo militante.

隆Ya pasaron ocho a帽os! Seguir apostando todo al fracking es un gran error que pagamos quienes vivimos y vivir谩n en la cuenca 隆No hay m谩s tiempo! 驴Cu谩nto m谩s vamos a esperar para ponerle un freno a este dr谩stico deterioro de nuestras vidas? 驴C贸mo tendremos as铆 alternativas de futuro? 驴Qu茅 m谩s tiene que pasar para que frenemos el fracking?

Como lo hicimos hace ocho a帽os, convocamos una vez m谩s a encontrarnos en el estacionamiento de la Legislatura el 28 de agosto a las 17 horas para compartir un evento cultural. Tra茅 tu mate, tu pa帽o, tus volantes, tus bailes, tus canciones, tu m煤sica, tu arte, tus creaciones. Vamos a compartir, por qu茅 seguimos enfrent谩ndonos al fracking.

隆Vaca Muerta es saqueo y contaminaci贸n!

隆Queremos vidas vivibles!