De parte de Cultura Y Anarquismo December 29, 2021 78 puntos de vista

«Corea del Norte prohíbe reírse y contar chistes», 17 diciembre 2021

«Pedro Sánchez impondrá la mascarilla obligatoria

en exteriores», 22 diciembre 2021

Hace unos días los medios informaban del nuevo decreto aprobado en Corea

del Norte: durante once días, sus ciudadanos tendrán prohibido reír,

contar chistes, beber alcohol, realizar festejos u otros actos de ocio,

en señal de duelo por el décimo aniversario de la muerte de Kim Jong-il,

padre del actual líder del país.

Muchas

personas se escandalizarán porque parezca que pretendemos comparar el

absurdo y la arbitrariedad de la tiranía norcoreana con la gestión de la

pandemia de la covid-19. Eso es exactamente lo que vamos a hacer*.

Desde

que en marzo de 2020 se decretó la pandemia, un país tras otro impuso

severas medidas. Primero el motivo era no saturar ni colapsar el sistema

sanitario; después, evitar el mayor número de muertes; más adelante,

prevenir ingresos en UCI y hospitalizaciones; por último, impedir los

contagios a toda costa.

España

se puso a la cabeza de las restricciones más duras, empezando por un

confinamiento estricto que, durante mes y medio, privó a la población de

salir de sus casas salvo para trabajar o realizar «compras esenciales»

(quedando así la infancia encarcelada sin remedio). Después la sucesión

de medidas ha sido imparable: mascarillas en interior y exterior,

cierres de hostelería, confinamientos perimetrales, requisito de test –y

más tarde vacunación- para entrar o salir del país, límites en el

número de personas con las que reunirse o conversar tanto al aire libre

como en domicilios privados…

Algunos

juristas dudaban de la legalidad de buena parte de esas medidas, como

así han refrendado distintos tribunales. Otros consideraban que

colisionaban gravemente con derechos y libertades fundamentales. Pero,

además, su eficacia médico-científica es, según el caso, entre muy

dudosa y nula. No son pocas las personas que desde la ciencia y la

medicina han cuestionado que los confinamientos o cierres perimetrales

funcionen, que la mascarilla (sobre todo en exteriores) prevenga el

contagio, o que los test y PCR a discreción sean el modo adecuado de

determinar la gravedad de la crisis sanitaria.

En mayo de 2021, publicamos Covid-19. La respuesta autoritaria y la estrategia del miedo ,

escrito por la jurista Paz Francés, el médico José R. Loayssa y el

historiador Ariel Petruccelli. Remitimos a sus más de 400 páginas para

un análisis detallado del primer año de pandemia.

Desde

la primavera de este año hemos venido presenciando cómo se iniciaba una

campaña de vacunación masiva, al tiempo que desaparecían o se relajaban

muchas restricciones. Sin embargo, y ante la reticencia a vacunarse de

algunos individuos, muchos países los han ido acorralando con la

aprobación de los llamados «certificados covid». Según el lugar, este

documento es requerido para entrar en bares, desplazarse en trenes y

autobuses, asistir a teatros, gimnasios, cines, conciertos, o incluso

para trabajar o acceder a hospitales, como ya sucede en Italia.

Se

trata de una medida extremadamente autoritaria, que hasta la gran

mayoría de sus expertos considera completamente ineficaz, y que aun así

también se está adoptando por casi toda la geografía española, con el

solo fin de obligar a la gente a vacunarse cueste lo que cueste.

Pero,

si como aseguran, las vacunas funcionan y evitan contagios, muertes y

hospitalizaciones; si, en definitiva, protegen a las personas

vulnerables y a todos aquellos que quieren sentirse más tranquilos, ¿qué

riesgo corren ante quien decide no vacunarse? Como alguien ha

sintetizado, ¿los no vacunados deben vacunarse para proteger a los

vacunados, porque los vacunados no están protegidos con la vacuna que

tienen que ponerse los no vacunados para proteger a los vacunados?

Se

nos replicará que la vacunación y los certificados covid sirven

asimismo para evitar la saturación de los hospitales. Consideramos muy

grave e irresponsable escudarse en esto cuando son los propios gobiernos

los que mantienen en la más absoluta precariedad el sistema sanitario,

tanto en lo material como lo referente al personal. Y, por otro lado,

¿acaso no es función de los hospitales el acoger, cuidar y curar a los

enfermos? ¿No colapsaba la gripe buena parte de las urgencias y las UCI

en inviernos no muy lejanos?

Como decía con mucho tino el filósofo italiano Giorgio Agamben, se ha pasado del derecho a la salud a la obligación de estar sanos.

Ahora

vemos cómo la pandemia del pánico suma un nuevo capítulo con la

obligatoriedad, una vez más, de la mascarilla al aire libre, y el

probable regreso de otras medidas represivas como toques de queda,

límites del derecho de reunión, imposición del certificado covid para el

acceso a todo tipo de espacios (¡hasta en las terrazas de los bares!),

etc.

Como

afirmaba alguien con humor, la pandemia acabará cuando nos pongamos la

165º dosis y cerquemos y fusilemos a los no vacunados. Por desgracia,

este futuro distópico no va muy desencaminado: Israel ha aprobado ya la

cuarta dosis de la vacuna, países como Austria o Alemania anuncian que

impondrán la vacunación obligatoria so pena de multas y cárcel, Corea

del Sur (sí, «del Sur») usará más de diez mil cámaras con reconocimiento

facial para rastrear infectados…

¿Queda ya claro que todo esto no trata de un virus? Desde Ediciones El Salmón hacemos

un llamamiento a la desobediencia, así como a la organización, para

plantar cara y luchar contra esta dictadura erigida sobre excusas

sanitarias.

22 de diciembre de 2021

* «El mismo año de la liberación de París frente a la ocupación nazi, Jean-Paul Sartre escribía un artículo para Lettres Françaises,

titulado “La república del silencio”, que comenzaba así: “Jamás fuimos

tan libres como bajo la ocupación alemana. Habíamos perdido todos

nuestros derechos y, ante todo, el de hablar; diariamente nos insultaban

a la cara y debíamos callar […] como una policía todopoderosa procuraba

constreñirnos al silencio, cada palabra se volvía preciosa como una

declaración de principios; como nos perseguían, cada uno de nuestros

gestos tenía el peso de un compromiso […]”. Habrá quien se escandalice

porque piense que estoy tratando de comparar la gestión política de la

actual pandemia con la ocupación nazi. Y eso es precisamente lo que voy a

hacer». Tomamos del magnífico artículo de Juanma Agulles «Jamás fuimos tan libres como durante la pandemia», publicado en Hincapié, ese recurso retórico.

