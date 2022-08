Vacaciones estando de baja médica o en el paro. ¿Puedo viajar?

Cada vez que nos planteamos organizar unas vacaciones surgen dudas sobre diferentes cuestiones. La situación personal del viajero es la que más preguntas genera:

Si estoy de baja y cobrando la prestación por incapacidad temporal, ¿puedo irme de vacaciones?

¿Qué sucede si estando de vacaciones tengo que pedir la baja?

¿Estando de baja el trabajador genera vacaciones?

¿Puedo viajar si estoy cobrando el paro?

La respuesta no es rotunda. La normativa no recoge, expresamente, impedimento alguno para que una persona, en cualquiera de estas situaciones, pueda disfrutar de sus vacaciones en lugar diferente a su residencia habitual. Pero hay que estudiar el caso concreto para poder determinar si es posible o no y, en este último caso, qué consecuencias puede acarrear.

Continúa en: https://elderecho.com/vacaciones-estando-de-baja-o-en-paro