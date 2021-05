VACÍO POLÍTICO

El vac铆o de ideas y contenidos, no s贸lo pol铆tico sino tambi茅n ideol贸gico, medi谩tico, intelectual y acad茅mico, es el rasgo definitorio del actual momento. Se ha ido constituyendo en los 煤ltimos a帽os y seguir谩 creciendo, quiz谩 3 o 4 a帽os m谩s, hasta que los estrategas del Estado produzcan una nueva propuesta pol铆tica, organizativa e ideol贸gica para las masas.

Pero hoy el poder est谩 sin los instrumentos m谩s apropiados para la intervenci贸n pol铆tica, lo que es diferente a hace s贸lo cinco a帽os.

Las 煤ltimas elecciones (las generales de 2019, las de Catalu帽a, Madrid y otras), ponen de manifiesto tal vac铆o y agotamiento. Los partidos[1] no conectan con esa minor铆a de individuos pol铆ticamente conscientes y activos que mueven y dinamizan a la sociedad. De ese modo, se ha formado un sector social de personas en b煤squeda, distanciadas de lo existente, enfrentadas con las instituciones y abiertas a nuevas formulaciones. En consecuencia, la idea est煤pida y obtusa, de que la soluci贸n ha de venir de alg煤n nuevo partido pol铆tico, o de intervenci贸n estatal en la sociedad, ha retrocedido bastante.

En el 谩mbito de lo intelectual y acad茅mico la situaci贸n es la misma: repetici贸n, penuria, no creatividad. Hay un agotamiento y consunci贸n m煤ltiples. Dos son sus causas. Una es la falta de libertad, que hace que pol铆ticos e intelectuales-funcionarios act煤en al dictado de los poderes constituidos hasta un punto tal que pierden el h谩bito de pensar. Otra es sus privilegios monetarios, sobre todo la casta pedantocr谩tica, ocupando su tiempo en actividades hedonista, sin que apena nada les quede para investigar y elaborar.

Hay una tercera, que es su descr茅dito por el modo de afrontar los nuevos problemas. El silencio que ha mantenido y mantiene la intelectualidad ante la pandemia les ha puesto en evidencia, quiz谩 para siempre, como entregados al poder y poder ellos mismos. Con esto termina, probablemente, la hegemon铆a social de los pedantes, que comenz贸 con los ilustrados y 鈥渇il贸sofos鈥 del siglo XVIII, algo a celebrar.

E incluso una cuarta: las contradicciones estructurales, inherentes, que ya coartan e incluso van estrangulando al actual orden, no son nada f谩ciles de tratar discursivamente, dado que, en el plano de lo objetivo, carecen de soluci贸n, aunque es cierto que admiten paliativos y aplazamientos. Pero soluciones no.

Adem谩s, la descomposici贸n de lo que han sido el contenido principal de la acci贸n pol铆tica institucional desde hace dos decenios, las religiones pol铆ticas, es un hecho. Enredadas en sus propias contradicciones, rechazados por sectores crecientes de la masa popular, cuestionadas una y otra vez por la realidad, convertidos en herramientas para que minor铆as imp煤dicas y malvadas se enriquezcan, las religiones pol铆ticas se han deteriorado mucho en el 煤ltimo decenio. Sustituirlas por otras, o incluso reelaborarlas (si ello es posible), resulta dif铆cil de realizar, es caro y requiere tiempo. Mientras no tenga nada mejor el aparato de poder las seguir谩 utilizando, pero, muy probablemente, se dotar谩 de otros instrumentos nuevos, por el momento desconocidos.

La cara negativa de la situaci贸n es el alto grado de desmovilizaci贸n, infantilizaci贸n, soledad, nadificaci贸n e irresponsabilidad, de confusi贸n intelectiva, impotencia reflexiva, cobard铆a patol贸gica, ignorancia oce谩nica y debilidad emocional de la gran mayor铆a de los individuos en el presente, situaci贸n aflictiva creada desde arriba. Pero he de insistir en que a una sociedad no la dota de conciencia y mueve 鈥渓as masas鈥 sino minor铆as conscientes, en definitiva, unos miles de personas, y a ellas hemos de dirigirnos. Las multitudes se incorporan luego a la acci贸n, en la fase final del proceso.

En el plano de lo objetivo, las contradicciones y antinomias inherentes al actual modelo de sociedad, contin煤an profundiz谩ndose, como expongo en el libro 鈥淎utoaniquilaci贸n. El hundimiento de las sociedades de la 煤ltima modernidad鈥[2]. Por eso, si hace s贸lo unos pocos decenios el futuro inmediato era percibido de color rosa hoy casi todos lo contemplan, especialmente la juventud, de color negro. La percepci贸n, creciente, es que: 1) las estructuras sociales no tienen otra finalidad que la concentraci贸n del poder, el mando y la riqueza en cada vez menos manos, 2) no hay soluci贸n a nada importante dentro del sistema, desde el vigente orden, que es irreformable. Esto lleva a un estado de 谩nimo potencialmente revolucionario, aunque, al mismo tiempo, si no hay una propuesta transformadora, empuja a la desesperaci贸n, la depresi贸n y el suicidio.

El periodo de estabilidad y prosperidad de la 煤ltima modernidad ha abarcado desde 1955 a 2009, 54 a帽os, medio siglo. En 2009 irrumpe la crisis econ贸mica, nunca superada, y en 2020 se abre el ciclo expl铆cito del estallido de las contradicciones, muchas y graves, que se han ido acumulando, que incluir谩 decenios, tantos al menos como el tiempo previo de bonanza. Se equivocan, por tanto, quienes creen que las cosas van a continuar como en el medio siglo precedente, que no suceder谩 nada diferente y decisivo. Que pueden seguir dormitando a la sombra de un sistema que consideran seguro y garante de sus necesidades b谩sicas. Tales tendr谩n un muy duro despertar m谩s pronto que tarde鈥

Lo primero y principal, ante lo descrito, es afirmar la voluntad de revoluci贸n que nos mueve a quienes estamos en el proyecto de revoluci贸n integral. Lo nuestro no es meramente oponerse y criticar, ni tampoco suscitar algunos movimientos de protesta contra expresiones extremas de despotismo e injusticia, mucho menos cavilar sobre qu茅 programa reformador, sistema de alternancia, caudillo redentor o nuevo partido pol铆tico puede 鈥渁rreglar las cosas鈥 desde dentro del poder instituido. No. Nuestra intenci贸n, hoy igual que el primer d铆a, es lograr un cambio total suficiente de la estructura de la sociedad, el r茅gimen econ贸mico, el sistema de valores, los criterios morales, la cosmovisi贸n fundante y la calidad, autoconstruida y construida, de la persona. Aceptamos el reto y sostenemos que nos motiva el prop贸sito de crear una nueva civilizaci贸n y un nuevo ser humano, no el lograr tal o cual reformita o limosna que deje todo como est谩 al mismo tiempo que nos degrada como personas.

Es posible vencer, no s贸lo por nuestros m茅ritos sino sobre todo porque el sistema lleva dentro de si los elementos, cada d铆a m谩s activos y potentes, de su propia destrucci贸n. Quienes lo tienen por perfecto, inamovible e invencible solo manifiestan su propia ignorancia de la realidad.

Para ello hemos ido formulando un ideario, proyecto y programa de la revoluci贸n, a煤n sin completar, todav铆a por terminar, en efecto, pero ya con decisivos logros[3]. Ahora, en el actual momento t谩ctico, debemos establecer una l铆nea de actuaci贸n que nos aproxime a nuestro proyecto estrat茅gico, el hecho revolucionario. Trabajamos en pro de un cambio decisivo, hist贸rico, que va a abrir una nueva edad en la historia de la humanidad. Lo vamos a realizar porque hemos escogido realizarlo, y porque, en definitiva, el actual sistema se est谩 aniquilando a s铆 mismo. As铆 pues, s贸lo hay dos opciones para el futuro, sobrevivir entre sus ruinas, en un escenario de desastre hol铆stico en multiplicaci贸n quiz谩 ilimitada, o hacer la revoluci贸n.

Tareas para esta fase t谩ctica

El sistema de poder reconstruir谩 su aparato en 3 a 4 a帽os, reclutar谩 mercenarios pol铆ticos, en la forma de un/os nuevo/s partido/s, y se lanzar谩 a una nueva ofensiva. Es cierto que en torno suyo todo est谩 tan deteriorado que resulta imposible imaginar c贸mo y con qu茅 lo har谩, pero lo har谩. Mientras, debemos aprovechar con inteligencia las condiciones actuales.

Lo primero es comprender la situaci贸n creada, tal como est谩 formulada en la parte primera de este documento. Sin estudiarla, debatirla, analizarla de manera individual y colectiva, no podemos avanzar.

Lo segundo consiste en terminar de formular el proyecto y programa estrat茅gico, en lo que a煤n no ha sido tratado o lo ha sido de manera insuficiente: renacimiento demogr谩fico, econom铆a (con una alternativa global compleja al capitalismo), Uni贸n Europea, situaci贸n internacional, tecnolog铆a, epistemolog铆a popular, espiritualidad moral y programa axiol贸gico, teor铆a del esfuerzo, la potencia de la voluntad y el combate, 茅tica convivencial, naturaleza concreta y compleja de la libertad, r茅gimen de deberes autoimpuestos del individuo, supervivencia personal/grupal en la fase de caos y derrumbe social que se avecina, trabajo asalariado y trabajo libre, movimiento obrero, cultura y est茅tica, estrategia para la juventud, completar el programa para la mujer, afirmaci贸n creativa de la cultura europea y alg煤n otro. Un apartado muy especial es recomponer la noci贸n de revoluci贸n desde las condiciones actuales, desde el siglo XXI.

Lo tercero es formar y autoformar a las personas que est谩n con nosotros ya, as铆 como a las que se ir谩n uniendo. Satisfacer su anhelo de conocimientos y su necesidad de habilidades para desenvolverse en la acci贸n comunicativa. Este es nuestro principal punto d茅bil, a ir resolviendo mediante: a) el estudio individual y colectivo, b) los debates internos en los grupos de afinidad y activismo, c) la participaci贸n en las acciones y luchas sociales, d) la autoconstrucci贸n y construcci贸n individual, e) los Cursos, f) el compromiso propio con pr谩cticas transformadoras una vez reflexionado.

Lo cuarto estriba en una estrategia comunicativa que lleve nuestro ideario, proyecto y programa a la opini贸n p煤blica con un m谩ximo de calidad expositiva, variedad de procedimientos, pluralidad de actores y abundancia de elementos tanto como de actos comunicativos: libros, videos, art铆culos, folletos, revistas digitales y en papel, charlas y conferencias, tertulias, panfletos, audios, webs, televisi贸n, blogs, grupos de estudio, equipos de activismo, tertulias privadas, etc.[4] Hay que establecer talleres para transmitir en tales quehaceres. La meta es lograr que en 3 o 4 a帽os unas 500.000 personas conozcan razonablemente bien el ideario y programa de la revoluci贸n integral, y que el 5% de ellas, unas 25.000, lo conozcan de manera profunda y dediquen tiempo y esfuerzo personal a su difusi贸n. Para ello, la edici贸n del 鈥淢anifiesto de la Revoluci贸n Integral鈥 es determinante.

Lo quinto es el ejercer la cr铆tica, para superar la confusi贸n, fijar las ideas decisivas y delimitar campos. En sus tres formas: cr铆tica constructiva, critica severa y critica denuncia. Ahora es el momento de la cr铆tica, ma帽ana ser谩 el de los acuerdos y alianzas, en la siguiente etapa t谩ctica, en 3 o 4 a帽os.

Lo sexto es la participaci贸n en las acciones de resistencia y lucha popular, practicando el activismo social. A trav茅s de ello hay que fomentar formas de organizaci贸n en la base que vayan estableciendo un r茅gimen de democracia directa con rudimentos de econom铆a comunal.

Lo s茅ptima consiste en promover formas efectivas de autosubsistencia y ayuda mutua en el campo y en la ciudad, para sobrevivir al desplome de la sociedad actual.

Lo octavo es el esfuerzo organizador, buscando el contacto personal con todas las personas y colectivos que se interesen por el proyecto y programa de la transformaci贸n integral, brind谩ndolas apoyo y formaci贸n, y estimulando su creatividad.

Lo noveno se sustancia en dotar al movimiento de revoluci贸n integral de una forma organizativa normalizada, sencilla, operativa y de abajo a arriba, con Estatutos. Todo ello sin ensombrecer o da帽ar en lo m谩s m铆nimo la centralidad del individuo.

Lo d茅cimo es difundir por Europa e Iberoam茅rica el ideario y programa de la transformaci贸n integral, de un modo planificado.

Conclusi贸n final

Se han celebrado hasta ahora cuatro encuentros de revoluci贸n integral. Para el verano de 2021 habr铆a que efectuar otro.

28 de abril de 2021

[1] En muy poco tiempo, todos los partidos pol铆ticos han dejado de tener militantes para estar constituidos por mercenarios -sus afiliados- y votantes. Eso les hace poco peligrosos por escasamente eficaces.

[2] He de insistir que la nocividad peor de todas ellas es la demogr谩fica, que pone en riesgo la continuidad biol贸gica de la especie humana. Su causa principal es la manipulaci贸n, ignorante y malvada, de la vida er贸tica y sexual instintiva de la especie, tarea en la que el feminismo de Estado, en tanto que instrumento de los poderes econ贸micos y pol铆ticos m谩s agresivos, ha desempe帽ado una funci贸n primordial, espantosa. En mi libro 鈥Er贸tica creadora de vida鈥 se expone.

[3] En lo propositivo y constructivo, mi mayor aportaci贸n, hasta ahora, a la formulaci贸n en positivo de un proyecto y programa revolucionario est谩 en el Pr贸logo a la Cuarta Edici贸n de 鈥淟a democracia y el triunfo del Estado鈥. Queda pendiente la obra decisiva, 鈥淢anifiesto de la Revoluci贸n Integral鈥, un texto breve pero intenso.

[4] La experiencia muestra que en las condiciones actuales s贸lo una masa notable de actos comunicativos, efectuados durante mucho tiempo y por muchos individuos o colectivos, puede ser eficaz. Lo dice el refr谩n, una golondrina no hace verano鈥 Necesitamos alcanzar una masa cr铆tica en lo comunicativo.