Vaclav Smil es un distinguido profesor em茅rito de la facultad de medioambiente de la Universidad de Manitoba en Winnipeg, Canad谩. Durante m谩s de 40 a帽os, sus libros sobre el medio ambiente, la poblaci贸n, los alimentos y la energ铆a han tenido una influencia cada vez mayor. Ahora se le considera uno de los pensadores m谩s destacados del mundo sobre la historia del desarrollo y un maestro del an谩lisis estad铆stico. Bill Gates dice que espera los nuevos libros de Smil de la misma manera que algunas personas esperan la pr贸xima pel铆cula de Star Wars. El 煤ltimo es Growth: From Microorganisms to Megacities.

_ Eres el nerd del nerd. Quiz谩s no haya otro acad茅mico que pinte cuadros con n煤meros como usted. Desenterr贸 la asombrosa estad铆stica de que China ha vertido m谩s cemento cada tres a帽os desde 2003 que lo que EE.UU. manej贸 en todo el siglo XX. Usted calcul贸 que en 2000, la masa seca de todos los humanos en el mundo era de 125 millones de toneladas m茅tricas en comparaci贸n con solo 10 millones de toneladas para todos los vertebrados salvajes. Y ahora explora patrones de crecimiento, desde el desarrollo saludable de los bosques y los cerebros hasta el aumento nocivo de la obesidad y el di贸xido de carbono en la atm贸sfera. Antes de entrar en esos temas m谩s profundos, 驴puedo preguntarte si te ves a ti mismo como un nerd?

_ De nada. Solo soy un cient铆fico anticuado que describe el mundo y la disposici贸n del terreno tal como es. Eso es todo al respecto. No basta con decir que la vida es mejor o que los trenes son m谩s r谩pidos. Tienes que traer los n煤meros. Este libro es un ejercicio para reforzar lo que tengo que decir con n煤meros para que la gente vea que estos son los hechos y que son dif铆ciles de disputar.

_ El crecimiento es un libro enorme: casi 200 000 palabras que sintetizan muchos de sus otros estudios, que abarcan todo el mundo y exploran el pasado y el futuro. 驴Ves esto como tu obra magna?

_ Me propuse deliberadamente escribir el megalibro sobre el crecimiento. En cierto modo, es dif铆cil de manejar y poco razonable. La gente puede sacar cualquier cantidad de libros: los economistas pueden leer sobre el crecimiento del PIB y la poblaci贸n; los bi贸logos pueden leer sobre el crecimiento de organismos y cuerpos humanos. Pero quer铆a ponerlo todo bajo un mismo techo para que la gente pudiera ver c贸mo estas cosas est谩n inevitablemente conectadas y c贸mo todo comparte una claridad cristalina: ese crecimiento debe llegar a su fin. Nuestros amigos economistas no parecen darse cuenta de eso.

_ Conoc铆 su trabajo por primera vez mientras escrib铆a un libro sobre el medio ambiente chino. Una y otra vez, tuviste los datos que estaba buscando y, a menudo, revelaron cu谩n dudosas eran muchas de las estad铆sticas oficiales. Te han descrito como un 芦asesino de mierda禄. 驴Es ese tu objetivo?.

_ Me cri茅 en Checoslovaquia durante la era del bloque sovi茅tico. Habiendo pasado 26 a帽os de mi vida en el imperio del mal, no tolero tonter铆as. Crec铆 rodeado de propaganda comunista: el brillante ma帽ana, el gran futuro de la humanidad, as铆 que soy tan cr铆tico como parece. No es mi opini贸n. Estos son los hechos. No escribo art铆culos de opini贸n. Escribo cosas que est谩n totalmente subrayadas por hechos.

_ Desacreditas las proyecciones demasiado halag眉e帽as de los tecno-optimistas, que dicen que podemos resolver todos nuestros problemas con computadoras m谩s inteligentes, y de los economistas, que prometen un crecimiento capitalista sin fin. En muchos pa铆ses, la desventaja del crecimiento material ahora parece mayor que la ventaja, lo que lleva a lo que ustedes llaman 鈥渋nsultos antropog茅nicos a los ecosistemas鈥. 驴Es ese un resumen justo?

_ S铆, creo que s铆. Sin una biosfera en buen estado, no hay vida en el planeta. Es muy simple. Esto es todo lo que necesitas saber. Los economistas le dir谩n que podemos desvincular el crecimiento del consumo material, pero eso es una completa tonter铆a. Las opciones son bastante claras a partir de la evidencia hist贸rica. Si no manejas el declive, entonces sucumbes a 茅l y te vas. La mejor esperanza es que encuentre alguna manera de manejarlo. Estamos en una mejor posici贸n para hacerlo ahora que hace 50 o 100 a帽os, porque nuestro conocimiento es mucho m谩s amplio. Si nos sentamos, podemos pensar en algo. No ser谩 indoloro, pero podemos idear formas de minimizar ese dolor.

_ Entonces, 驴necesitamos cambiar nuestras expectativas de crecimiento del PIB?

_ S铆, el simple hecho es que, independientemente de c贸mo definas la felicidad, sabemos, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, que la cantidad de PIB no va a mejorar tu satisfacci贸n con la vida, la ecuanimidad y la sensaci贸n de bienestar. Mira Jap贸n. Son bastante ricos, pero se encuentran entre las personas m谩s infelices del planeta. Entonces, 驴qui茅n est谩 siempre en el top 10 de las personas m谩s felices? Es Filipinas, que es mucho m谩s pobre y golpeada por tifones, pero muchas veces m谩s feliz que sus vecinos en Jap贸n. Una vez que llega a cierto punto, los beneficios del crecimiento del PIB comienzan a estabilizarse en t茅rminos de mortalidad, nutrici贸n y educaci贸n.

_ 驴Ese punto es la media dorada? 驴Es eso a lo que deber铆amos apuntar en lugar de empujar hasta que el crecimiento se vuelva maligno, canceroso, obeso y destructivo para el medio ambiente?

_ Exactamente. Eso estar铆a bien. Podr铆amos reducir a la mitad nuestro consumo de energ铆a y materiales y esto nos devolver铆a al nivel de la d茅cada de 1960. Podr铆amos reducir sin perder nada importante. La vida no era horrible en los a帽os 60 o 70 en Europa. La gente de Copenhague ya no podr铆a volar a Singapur para una visita de tres d铆as, pero 驴y qu茅? No va a pasar mucho con sus vidas. La gente no se da cuenta de la holgura que tenemos en el sistema.

_ Usted cita la distinci贸n de Kenneth Boulding entre la 芦econom铆a de los vaqueros禄 y la 芦econom铆a del hombre del espacio禄. El primero son espacios abiertos y oportunidades aparentemente infinitas para el consumo de recursos. Este 煤ltimo es un reconocimiento de que el planeta Tierra es m谩s como una nave espacial cerrada en la que debemos administrar cuidadosamente nuestros recursos. El desaf铆o es pasar de una forma de pensar a otra. Pero la historia humana son miles de a帽os de vaqueros y solo unas pocas d茅cadas de astronautas. 驴No estamos cableados?

_ Existe una profunda tradici贸n tanto en las tradiciones orientales como occidentales de frugalidad, vivir dentro de sus posibilidades y una vida contemplativa. Siempre ha sido as铆. Ahora hay una voz m谩s fuerte que pide m谩s consumo y un ba帽o m谩s grande y un SUV, pero es cada vez m谩s evidente que eso no puede continuar. Ser谩 algo as铆 como fumar, que estaba en todas partes hace 50 a帽os. Pero ahora que la gente se da cuenta del claro v铆nculo con el c谩ncer de pulm贸n, esto est谩 restringido. Lo mismo suceder谩 cuando las personas se den cuenta de hacia d贸nde nos lleva el crecimiento material. Es cuesti贸n de tiempo creo.

_ 驴C贸mo nos movemos en esa direcci贸n antes de que los riesgos se vuelvan inmanejables?

_ Para responder a esto, es importante no hablar en t茅rminos globales. Habr谩 muchos enfoques que tendr谩n que ser adaptados y dirigidos a cada p煤blico diferente. Existe esta idea perniciosa de este tipo [Thomas] Friedman de que el mundo es plano y ahora todo es igual, por lo que lo que funciona en un lugar puede funcionar para todos. Pero eso es totalmente incorrecto. Por ejemplo, Dinamarca no tiene nada en com煤n con Nigeria. Lo que hagas en cada lugar ser谩 diferente. Lo que necesitamos en Nigeria es m谩s comida, m谩s crecimiento. En Filipinas necesitamos un poco m谩s de eso. Y en Canad谩 y Suecia, necesitamos menos. Tenemos que mirarlo desde diferentes puntos de vista. En algunos lugares tenemos que fomentar lo que los economistas llaman decrecimiento. En otros lugares, tenemos que fomentar el crecimiento.

_ Su an谩lisis estad铆stico de un solo hombre es como toda la producci贸n del Banco Mundial. 驴Esta investigaci贸n le hizo sentir que estamos m谩s cerca del final del crecimiento de lo que pensaba anteriormente?

_ La gente me pregunta si soy optimista o pesimista y yo digo que tampoco. No estoy tratando de ser deliberadamente agn贸stico: esta es la mejor conclusi贸n a la que puedo llegar. En China, le dije a la gente lo mal que estaba el medio ambiente y la imagen la conmocion贸 por completo. Dijeron: 芦驴Cu谩ndo se derrumbar谩?禄 Y yo respond铆a: 鈥淪e est谩 derrumbando todos los d铆as, pero tambi茅n se est谩 arreglando todos los d铆as鈥. Usaron m谩s carb贸n y contaminaron m谩s el aire, pero tambi茅n tomaron miles de millones del Banco Mundial y finalmente tienen un tratamiento de agua moderno en las grandes ciudades. Ahora est谩n utilizando la agricultura moderna, por lo que utilizan menos agua para el riego. As铆 es como es. Este es el tipo de especie que somos: somos est煤pidos, somos negligentes, somos tard铆os. Pero, por otro lado, somos adaptables, somos inteligentes e incluso cuando las cosas se est谩n desmoronando, estamos tratando de unirlas. Pero lo m谩s dif铆cil es calcular el efecto neto. 驴Estamos arriba o abajo? A pesar de todo el an谩lisis, no sabemos esto.

_ Su libro se帽ala que toda la biblioteca de Roma, hace 2000 a帽os, conten铆a unos 3 gigabytes de informaci贸n, pero ahora Internet global tiene m谩s de un bill贸n de veces m谩s. Eres claramente esc茅ptico de que esto haya sido un beneficio neto o que haya mejorado nuestra capacidad para lidiar con nuestros problemas.

_ El crecimiento de la informaci贸n no es s贸lo una inundaci贸n o una explosi贸n. Esos adjetivos son inadecuados. Estamos enterrados bajo la informaci贸n. No le est谩 haciendo ning煤n bien a nadie. Hay sat茅lites sobre nosotros que producen enormes cantidades de informaci贸n, pero no hay suficientes personas para analizarla. S铆, las computadoras pueden ayudar y reducir la cantidad, pero alguien a煤n tiene que tomar decisiones. Hay demasiado que comprender.

_ 驴Experiment贸 alg煤n statgasms (orgasmos estad铆sticos) en el curso de la investigaci贸n?

_ Soy bi贸logo de formaci贸n, por lo que me encant贸 leer nuevos estudios sobre los 谩rboles m谩s grandes del mundo: las secuoyas y los eucaliptos. Nunca dejan de crecer. Y para los elefantes, tienen patrones de crecimiento indeterminados y nunca se detienen realmente hasta que mueren. Los humanos paramos cuando tenemos 18 o 19 a帽os. Pero las especies m谩s grandes del planeta siguen creciendo hasta que mueren.

_ 驴Y sobre la poblaci贸n humana?

_ Lo que es m谩s notable es lo r谩pido que ha sido el declive. Durante m谩s de 100 a帽os, la tasa de crecimiento se aceler贸. Los a帽os 30 m谩s r谩pido que los 20, los 40 m谩s r谩pido que los 30 y as铆 sucesivamente. En la d茅cada de 1960, la poblaci贸n mundial crec铆a tan r谩pido que un art铆culo famoso en Science dijo que para 2024 crecer铆a a un ritmo infinito, como un momento de singularidad de la poblaci贸n, lo cual es, por supuesto, absurdo. Desde entonces, la tasa ha disminuido cada a帽o. La poblaci贸n contin煤a creciendo en t茅rminos absolutos, pero en t茅rminos porcentuales ha ido disminuyendo desde mediados de los a帽os 60.

_ En general, dir铆a que el tono del libro es pesimista, pero tambi茅n mencionas la posibilidad de un escenario m谩s optimista en el que la poblaci贸n mundial no supere los 9.000 millones -como se prev茅 actualmente- y en el que la transici贸n energ茅tica sea m谩s r谩pida que esperado. Incluso si la demanda de materiales alcanza su punto m谩ximo antes de 2050, eso nos deja varias d茅cadas de presi贸n creciente. Dadas las tensiones ya evidentes sobre el clima, el suelo, la biodiversidad y la estabilidad social, 驴c贸mo superamos este peligroso bulto?

_ Esa es la parte dif铆cil. En el mundo occidental y Jap贸n, ya casi llegamos. A China todav铆a le queda camino por recorrer porque est谩 al nivel de Espa帽a en los a帽os 60 en cuanto a energ铆a. El verdadero aumento est谩 llegando a 脕frica, donde nacer谩n 1.000 millones de personas m谩s. Llevar a la poblaci贸n africana actual a un nivel de vida decente, como Vietnam y Tailandia, es dif铆cil. Hacer eso con mil millones adicionales ser谩 extraordinariamente dif铆cil. Puede reducirlo todo a una cifra: son gigajulios de consumo de energ铆a por persona por a帽o, pero la unidad no es importante. Solo considera la comparaci贸n. Estados Unidos tiene alrededor de 300. Jap贸n tiene alrededor de 170. La UE tiene alrededor de 150. China ahora est谩 cerca de 100. India tiene 20. Nigeria tiene 5. Etiop铆a tiene 2. Crecer de Nigeria a China es un aumento de 20 veces solo en t茅rminos per c谩pita. Tal es la escala del bulto.

_ 驴Es el envejecimiento de Jap贸n un modelo? Me parece incre铆ble que el pa铆s haya sido capaz de capear una larga ca铆da de los precios de las propiedades, los valores del mercado de valores, la vitalidad de la poblaci贸n y la influencia sin caer en el caos. 驴Hay lecciones all铆 para otros que se enfrentan a una retirada involuntaria?

_ Jap贸n solo puede ser un modelo parcial, porque hasta hace poco era una sociedad tan frugal y disciplinada que la gente all铆 puede tolerar lo que otros no aceptar铆an. Pero tenemos holgura. Estamos tan gordos en t茅rminos de consumo material. Hay espacio para recortar. Pero no hay una respuesta f谩cil. Si lo hubiera, ya lo habr铆amos hecho.

_ 驴Pueden los empresarios aceptar el fin del crecimiento? 驴Le has mencionado esto a Bill Gates?

_ No necesito decirle. Sabe mucho sobre el medio ambiente. Deje a un lado los miles de millones de d贸lares y 茅l es solo un tipo al que le gusta entender el mundo. Lee docenas de libros cada a帽o. Como yo.

fuente: https://www.theguardian.com/books/2019/sep/21/vaclav-smil-interview-grow

publicado