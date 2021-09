–

Sin mucho entusiamo, estudiantes belgas guardan cola para vacunarse contra la covid-19 en un autob煤s instalado junto a una universidad. El Gobierno regional de Bruselas se prepara para que el certificado sanitario sea obligatorio dentro de dos semanas para acceder a bares y restaurantes. Las autoridades intentan, as铆, impulsar la vacunaci贸n entre los j贸venes.

A los residentes de la regi贸n de Bruselas se les exigir谩 que muestren ese pase en centros de hosteler铆a, gimnasios o ferias comerciales. Se demostrar谩 as铆 que han recibido las dosis contra el coronavirus o que recientemente han dado negativo en una prueba.

La medida entrar谩 en vigor el pr贸ximo 1 de octubre. En Bruselas, el 44% de los j贸venes de 18 a 24 a帽os han recibido una primera dosis de la vacuna contra la covid; una cifra muy inferior al 71% de vacunados en la vecina regi贸n de Valonia, informa Reuters.

“Es absolutamente necesario poder aumentar esta tasa para poder proteger a toda la poblaci贸n“, ha dicho Fatima Boudjaoui, portavoz del grupo de trabajo sobre el coronavirus en el Gobierno de Bruselas.

El estudiante de enfermer铆a Simon Chazal, de 20 a帽os, explica que ha decidido ponerse la vacuna para “no perder oportunidades” en sus pr谩cticas. Pero no es el 煤nico motivo: “Tambi茅n lo hago para poder seguir saliendo, proteger a los dem谩s y para que la pandemia llegue a su fin. Estoy cansado de no poder hacer nada”, le cuenta a la agencia Reuters tras recibir su dosis.

“Me encuentro un poco dividida. No me gusta esta obligaci贸n. Pero, estando en el campo m茅dico y habiendo trabajado en departamentos de covid, soy consciente de la importancia de la vacunaci贸n, ya que nos protege de casos graves”, explica su amiga Lucie Permee.

En la terraza de un bar de de Bruselas, Leon Zwikielski, un entrenador personal de 21 a帽os y estudiante de educaci贸n f铆sica, dice que a煤n no se ha vacunado pero que ahora siente que tiene que hacerlo. “Es triste que no tengamos la libertad de poder elegir, pero as铆 es. Creo que tendr茅 que vacunarme pronto”, afirma.

Aunque el Gobierno de Bruselas ha dado luz verde a la necesidad de ese certificado para acceder a determinados locales, las regiones de Flandes y Valonia -con tasas de vacunaci贸n m谩s altas- no lo van a imponer de momento.

Algunos hosteleros de la capital belga no han recibido bien la nueva medida, preocupados por tener que establecer controles de entrada.

“No tenemos ning煤n papel que desempe帽ar aqu铆, no somos la polic铆a. No somos responsables del orden p煤blico”, dice Fabian Hermans, presidente de la federaci贸n de restauraci贸n de Bruselas.

M谩s de 8,2 millones de belgas han sido completamente vacunados; esto es el 72% de sus 11 millones de habitantes. B茅lgica ha registrado 1.210.381 casos de coronavirus y 25.473 muertes desde el inicio de la pandemia.

