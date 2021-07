–

芦Muy pocas personas son conscientes de que la peor epidemia que ha golpeado a Am茅rica, la Gripe Espa帽ola de 1918, fue el efecto de una campa帽a de vacunaci贸n masiva a nivel nacional. Los m茅dicos dijeron a la gente que la enfermedad estaba causada por g茅rmenes. Los virus no se conoc铆an en ese momento, si no, se les habr铆a echado la culpa. Los g茅rmenes, bacterias y virus, junto con los bacilos y algunos otros organismos invisibles, son los chivos espiatorios a los que los m茅dicos les gusta culpar por las cosas que no entienden. Si el m茅dico hace un diagn贸stico y tratamiento err贸neo y mata al paciente, siempre puede culpar a los g茅rmenes y decir que el paciente no recibi贸 un diagn贸stico temprano y no acudi贸 a 茅l a tiempo.

Si revisamos la historia hasta el per铆odo de la gripe de 1918, veremos que atac贸 repentinamente justo despu茅s del final de la Primera Guerra Mundial, cuando nuestros soldados regresaban a casa desde el extranjero. 脡sa fue la primera guerra en la que se impusieron a todos los soldados todas las vacunas conocidas. Esta mezcla de medicamentos venenosos y prote铆na p煤trida de la que estaban compuestas las vacunas caus贸 una enfermedad y muertes tan extendidas entre los soldados que era com煤n decir que mor铆an m谩s hombres nuestros por inyecciones m茅dicas que por disparos enemigos. Miles de personas quedaron inv谩lidas en sus casas o en hospitales militares, como n谩ufragos sin esperanza, antes de ver un d铆a de batalla. La tasa de mortalidad y enfermedad entre los soldados vacunados era cuatro veces mayor que entre los civiles no vacunados. Pero esto no detuvo a los promotores de la vacuna. La vacuna siempre ha sido un gran negocio, y por eso se continu贸 con tenacidad.

Fue una guerra m谩s corta de lo que los fabricantes de vacunas hab铆an planeado (s贸lo un a帽o para nosotros) as铆 que los promotores de la vacuna ten铆an un mont贸n de vacunas sin usar y estropeadas que quer铆an vender con un buen beneficio. As铆 que hicieron lo que suelen hacer, convocaron una reuni贸n a puerta cerrada y planearon todo el s贸rdido programa: una campa帽a de vacunaci贸n a nivel mundial utilizando todas sus vacunas y diciendo a la gente que los soldados volv铆an a casa con muchas enfermedades terribles contra铆das en pa铆ses extranjeros y que era el deber patri贸tico de todo hombre, mujer y ni帽o 鈥減rotegerse鈥 corriendo a los centros de vacunaci贸n y poni茅ndose todas las vacunas.

La mayor铆a de la gente cree en sus m茅dicos y funcionarios del gobierno, y hacen lo que dicen. El resultado fue que casi toda la poblaci贸n se someti贸 a las inyecciones sin dudarlo, y fue s贸lo cuesti贸n de tiempo que la gente comenz贸 a caer muerta en agon铆a, mientras que muchos otros se derrumbaron con una enfermedad de tal virulencia que nadie hab铆a visto nada parecido antes. Ten铆an todas las caracter铆sticas de las enfermedades contra las que hab铆an sido vacunados: la fiebre alta, escalofr铆os, dolor, calambres, diarrea, etc. del tifus; la congesti贸n pulmonar de la neumon铆a y de garganta de la difteria; los v贸mitos, el dolor de cabeza, la debilidad y la miseria de la hepatitis 鈥揹ebido a las inyecciones de la fiebre de la selva鈥 y la plaga de llagas en la piel por las inyecciones de la viruela, adem谩s de la par谩lisis por todas las inyecciones, etc茅tera.

Los m茅dicos estaban desconcertados y afirmaban que no sab铆an qu茅 causaba la extra帽a y mortal enfermedad, y que ciertamente no ten铆an cura. Deber铆an haber sabido que la causa subyacente eran las vacunas, porque lo mismo les pas贸 a los soldados despu茅s de que se vacunaron en el campamento. Las vacunas contra la fiebre tifoidea causaron una forma peor de la enfermedad, que llamaron paratifoidea. Luego trataron de suprimir los s铆ntomas de 茅sa con una vacuna m谩s fuerte, lo que caus贸 una enfermedad a煤n m谩s grave, que mat贸 e incapacit贸 a muchos hombres. La combinaci贸n de todas las vacunas venenosas fermentando juntas en el cuerpo, caus贸 reacciones tan violentas que no pudieron hacer frente a la situaci贸n. El desastre se extendi贸 por los campos. Algunos de los hospitales militares estaban llenos s贸lo de soldados paralizados, y se les llamaba v铆ctimas de guerra, incluso antes de abandonar el suelo americano. Habl茅 con algunos de los supervivientes de la embestida de la vacuna cuando regresaron a casa despu茅s de la guerra, y hablaron de los horrores, no de la guerra y de las batallas, sino de la enfermedad en el campamento.

Los m茅dicos no quer铆an que esta enfermedad masiva de la vacuna apuntara hacia ellos, as铆 que acordaron llamarla 鈥済ripe espa帽ola鈥. Espa帽a era un lugar lejano y algunos de los soldados hab铆an estado all铆, as铆 que la idea de llamarla gripe espa帽ola parec铆a ser una buena manera de culpar a alguien m谩s. A los espa帽oles les molestaba que les pusi茅ramos el nombre del azote mundial. Sab铆an que la gripe no se origin贸 en su pa铆s.

20.000.000 murieron de esa epidemia de gripe en todo el mundo, y parec铆a ser casi universal o que llegara tan lejos como las vacunas hab铆an llegado. Grecia y algunos otros pa铆ses que no aceptaron las vacunas fueron los 煤nicos que no estuvieron afectados por la gripe. 驴No prueba eso algo?

En casa (en los EE.UU.) la situaci贸n era la misma; los 煤nicos que escaparon de la gripe fueron los que hab铆an rechazado las vacunas. Mi familia y yo fuimos de los pocos que persistieron en rechazar la gran presi贸n de propaganda de ventas, y ninguno de nosotros ten铆a la gripe, ni siquiera un resfriado, a pesar de que estaba a nuestro alrededor, y en el crudo fr铆o del invierno.

Todos parec铆an tenerla. Toda la ciudad estaba enferma y muriendo. Los hospitales estaban cerrados porque los m茅dicos y enfermeras estaban enfermos de gripe. Todo estaba cerrado: las escuelas, los negocios, la oficina de correos, todo. Nadie estaba en las calles. Era como un pueblo fantasma. No hab铆a m茅dicos para cuidar a los enfermos, as铆 que mis padres iban de casa en casa haciendo lo que pod铆an para ayudar a los afectados de cualquier manera. Pasaron todo el d铆a y parte de la noche, durante semanas, en las habitaciones de los enfermos, y volvieron a casa s贸lo para comer y dormir. Si los g茅rmenes o virus, bacterias o cualquier otro peque帽o organismo eran la causa de esa enfermedad, ten铆an muchas ocasiones de aferrarse a mis padres y tumbarlos con la enfermedad que hab铆a postrado al mundo. Pero los g茅rmenes no eran la causa de esa enfermedad, as铆 que no la 鈥渁traparon鈥. Desde entonces, he hablado con otras personas que dijeron que escaparon de la gripe de 1918. Les pregunt茅 si se hab铆an vacunado, y en todos los casos dijeron que nunca hab铆an cre铆do en las vacunas y que nunca hab铆an recibido ninguna. El sentido com煤n nos dice que todas esas vacunas t贸xicas mezcladas en la gente, no pudieron evitar causar un envenenamiento corporal extremo, y que el envenenamiento de alg煤n tipo u otro suele ser la causa de la enfermedad.

Cada vez que una persona tose o estornuda, la mayor铆a de la gente se acobarda, pensando que los g茅rmenes se est谩n propagando por el aire y los van a atacar. Ya no hay necesidad de temer a esos g茅rmenes, porque no es as铆 como se desarrollan los resfriados. Los g茅rmenes no pueden vivir separados de las c茅lulas (hu茅sped) y no pueden hacer da帽o en ning煤n caso, incluso si quisieran. No tienen dientes para morder a nadie, ni bolsas de veneno como serpientes, mosquitos o abejas, y no se multiplican -excepto en sustancias descompuestas- por lo que son incapaces de hacer da帽o. Como se ha dicho antes, su prop贸sito es 煤til, no destructivo.

La gripe de 1918 fue la enfermedad m谩s devastadora que hemos tenido, y trajo consigo toda la bolsa de trucos m茅dicos para sofocarla, pero esas medicinas a帽adidas, todas ellas venenosas, s贸lo intensificaron la situaci贸n sobre-envenenada de la gente, as铆 que los tratamientos en realidad mataron m谩s que la gripe禄.

芦Vaccination, the silent killer: a clear and present danger禄 (Vacunaci贸n, el asesino silencioso: un peligro claro y presente), publicado en 1977, escrito por Ida Honorof y Eleanor McBean . Eleanor McBean fue testigo en 1918 de lo que se llam贸 芦la gripe espa帽ola禄.

Tras tan interesante estudio y regresando a nuestros d铆as, la pandemia no es la de la gripe sino la del covid-19, cuyas vacunas, que ya no son convencionales sino inyectables que modifican el ADN, ya han matado a 23.000 personas s贸lo en Europa y EE.UU, un porcentaje mucho m谩s alto que el de los muertos, supuestamente, por la enfermedad de moda.

EE.UU. 87.087 eventos adversos , incluidas 6.113 muertes

Reino Unido: 973.435 reacciones adversas, incluidas 1.356 muertes

Uni贸n Europea: 15.472 muertos, 1.5 mill贸n de heridos, 50% graves en la Uni贸n Europea por las inyecciones K0 B1T

Total 23.000 Muertes reportadas oficialmente, 2.554.409 efectos adversos

Los datos muestran que entre el 14 de diciembre de 2020 y el 18 de junio de 2021, se informaron al VAERS un total de 387.087 eventos adversos en total , incluidas 6.113 muertes , un aumento de 120 muertes con respecto a la semana anterior. Hubo 31.240 informes de lesiones graves, 1.369 m谩s que la semana pasada.

El n煤mero de muertes reportadas esta semana entre todos los grupos de edad despu茅s de las vacunas COVID super贸 las 6.000 seg煤n los datos publicados hoy por los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC). Los datos provienen directamente de informes enviados al Sistema de Notificaci贸n de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS). VAERS es el principal sistema financiado por el gobierno para informar reacciones adversas a las vacunas en los EE. UU. Los informes presentados a VAERS requieren m谩s investigaci贸n antes de que se pueda confirmar una relaci贸n causal.

En los EE. UU. Se hab铆an administrado 316.1 millones de dosis de vacuna COVID al 18 de junio. Esto incluye : 131 millones de dosis de la vacuna Moderna , 173 millones de dosis de Pfizer y 12 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson (J&J) COVID.

De las 6.113 muertes reportadas al 18 de junio, el 23% ocurri贸 dentro de las 48 horas posteriores a la vacunaci贸n, el 16% ocurri贸 dentro de las 24 horas y el 38% ocurri贸 en personas que se enfermaron dentro de las 48 horas posteriores a la vacunaci贸n.

Los datos de esta semana para j贸venes de 12 a 17 a帽os muestran:

Los datos totales de VAERS de esta semana, desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 18 de junio de 2021, para todos los grupos de edad muestran:

Reino Unido

El Gobierno del Reino Unido / MHRA ha publicado su 21a actualizaci贸n sobre reacciones adversas a las vacunas Covid-19 que se han informado al esquema de la tarjeta amarilla MHRA,

Desde el 9 de diciembre del 2020 hasta el 16 de junio de 2021, se han producido 973.435 reacciones adversas, incluidas 1.356 muertes notificadas al esquema de la tarjeta amarilla. Este n煤mero de reacciones adversas por s铆 solo significa que por cada 74 inyecciones que se han administrado en el Reino Unido se ha sufrido una reacci贸n adversa.

Ver documentaci贸n: Datos del an谩lisis de los gobiernos del Reino Unido de la vacuna Pfizer aqu铆 . An谩lisis de la vacuna Oxford aqu铆 .

Se han reportado 210.168 reacciones adversas a la inyecci贸n de ARNm de Pfizer que han resultado en 425 muertes.

Si bien ha habido 745.965 reacciones adversas al vector viral de la inyecci贸n de AstraZeneca que resultaron en 904 muertes.

Europa

Europa 15.472 muertos, 1.5 mill贸n de heridos, 50% graves en la Uni贸n Europea por las inyecciones K0 B1T ver datos aqui

Vaccination, the silent killer: a clear and present danger 鈥 Ida Honorof y Eleanor McBean

