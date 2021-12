Vacunación: la ilusoria protesta liberal del autoritarismo

La r谩pida propagaci贸n de la epidemia durante el invierno de 2020 puso de relieve el efecto perjudicial del capitalismo en la salud humana, sobre todo debido a la explotaci贸n letal de los recursos naturales y la destrucci贸n de los ecosistemas. Pero a煤n m谩s esta epidemia revel贸 la incre铆ble negligencia del Estado ante un riesgo tan imprevisible. En Francia, de un cambio a otro (sobre la peligrosidad y la realidad de la epidemia, sobre la utilidad de las m谩scaras, sobre la necesidad de una vacuna, etc.), apareci贸 la incapacidad de los gobiernos para plantar cara a la epidemia. De la desorganizaci贸n al control policial

Es un eufemismo decir que la legitimidad del capitalismo y sus variaciones estatales sufrieron una aceleraci贸n, ya iniciada, de su declive durante esta pandemia. La idea de que el capitalismo es una amenaza para la humanidad y que los poderes f谩cticos son sus c贸mplices es ahora evidente para la gran mayor铆a de la gente. Y, con tanta frecuencia, el uso de la fuerza constituye el principal recurso de los poderes frente a esta p茅rdida de legitimidad. La confusi贸n radica en el hecho de que si el gobierno utiliza la vacunaci贸n con fines econ贸micos y de vigilancia, tambi茅n tiene una justificaci贸n sanitaria. Primero en el discurso, con el recurso permanente a f贸rmulas marciales, escenificando la fuerza donde reside la desorganizaci贸n (鈥渆stamos en guerra鈥), y luego en los actos, para constre帽ir donde hay leg铆tima desconfianza. La implementaci贸n del pase de salud obedece as铆 a una doble l贸gica: obligar a la vacunaci贸n para reactivar la econom铆a y reafirmar el poder del Estado donde se hab铆a debilitado considerablemente. Una medida policial al servicio de una medida sanitaria, o al rev茅s, esto no es nuevo. Toda la historia de la salud p煤blica est谩 atravesada por esta articulaci贸n. Esta cr铆tica de izquierda a las pol铆ticas de salud p煤blica encuentra su origen en particular en las tesis desarrolladas por el fil贸sofo Michel Foucault. Desde el XVIII掳 siglo, la vida y el cuerpo de las personas se convierten en objetos del poder. De hecho, el desarrollo del capitalismo industrial va de la mano del nacimiento de pol铆ticas de salud p煤blica que, al enfocarse en la salud de las poblaciones, se orientan a sostener la productividad de los cuerpos. Biopoder y capitalismo

Estas pol铆ticas est谩n estrechamente ligadas a las medidas de vigilancia, pues al buscar intervenir en los cuerpos de las personas, requieren operaciones de medici贸n, evaluaci贸n, censo, registro, etc. Es una forma de ejercicio del poder que Foucault llam贸 biopoder (o biopol铆tica): poder sobre la vida. Esto est谩 intr铆nsecamente ligado al desarrollo del capitalismo y la atenci贸n prestada al cuerpo productivo. Como tal, hoy la biopol铆tica se ha desarrollado y renovado considerablemente, basada tanto en la acci贸n de las instituciones estatales como en la de los individuos, con el desarrollo sin precedentes de l贸gicas de autocontrol (a trav茅s de herramientas tecnol贸gicas y digitales) que reflejan la integraci贸n individual de la l贸gica de el cuerpo que realiza y por lo tanto productivo. La oposici贸n de la izquierda al pase de la salud forma parte de esta cr铆tica al biopoder, sobre todo porque esta medida, obviamente, pretende empoderarse de las razones que justificaron su creaci贸n y constituir una medida que pueda extenderse a otros aspectos de la salud o vida. Pero detr谩s del rechazo al pase de salud, tambi茅n hay una oposici贸n a la vacuna que retoma esta cr铆tica al biopoder: vacunarse ser铆a someterse al poder. La vacuna y sus oposiciones: un liberalismo oculto

Esta oposici贸n es diferente de la oposici贸n m谩s general a la vacuna, que se debe a un declive bastante preocupante de la cultura cient铆fica dentro de la izquierda revolucionaria. Esta oposici贸n, en nombre de la libertad de vacunarse, sugiere que, en lo que respecta al biopoder, lo que est谩 en juego consiste en afirmar la propia libertad individual (entendida como estar libre de cualquier coacci贸n, de cualquier norma distinta a la de la elecci贸n). Sin embargo, la confusi贸n radica en el hecho de que, si el gobierno utiliza la vacunaci贸n con fines econ贸micos y de vigilancia, tambi茅n tiene una justificaci贸n sanitaria. Este es el 煤nico medio actualmente reconocido para frenar la epidemia y prevenir muchas muertes y garantizar la protecci贸n colectiva frente a un peligro real. Como tal, los estallidos libertarianos[1] presentes incluso en las filas de la izquierda revolucionaria traducen una confusi贸n pol铆tica sobre la relaci贸n con el poder y la libertad. Pero esta confusi贸n es un signo de la debilidad de los revolucionarios de hoy. Porque si algunas personas solo encuentran la ilusi贸n de su libertad individual para oponerse a las pol铆ticas de salud p煤blica que lleva a cabo el Estado, es indudable que las alternativas colectivas est谩n poco o nada plasmadas. La oposici贸n liberal al biopoder es la expresi贸n de un biopoder individual, una expresi贸n en el mejor de los casos puramente ficticia, en el peor de los casos perfectamente en las u帽as de la l贸gica del autocontrol, de la responsabilidad individual por los riesgos para la salud (que parad贸jicamente son las formas m谩s contempor谩neas y exitosas del biopoder estatal). Evitando las trampas del confusionismo

En realidad, una oposici贸n revolucionaria al poder no puede residir en la afirmaci贸n de la libertad individual; debe ser parte de la afirmaci贸n de otro poder. Esto es lo que falta hoy para evitar las trampas del confusionismo y el aventurerismo ideol贸gico. La afirmaci贸n de un poder colectivo y popular que podr铆a haber llevado su propia campa帽a de vacunaci贸n, por fuerzas sindicales, asociativas, una 鈥渂iopol铆tica鈥 al servicio de la poblaci贸n y sin caer bajo las horquillas caudinas del Estado burgu茅s. Trist谩n (UCL Toulouse) [1]鈥澛縇ibertariano o libertario?禄 , Alternative libertaire , septiembre de 2021.