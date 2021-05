–

Varias comunidades activan ya la vacunación de los menores de 50 años.

Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias o Ceuta han activado ya la vacunación de los menores de 50, que se generalizará a lo largo del mes de junio en el resto de comunidades, algunas de las cuales, como Castilla y León o Euskadi, han optado por esperar a terminar con los grupos de mayor edad y recibir dosis antes de concretar fechas.

Castilla-La Mancha

Después de que Ceuta fuera el primer territorio, hace una semana, en comenzar a vacunar en esta franja de edad, conjuntamente con el grupo de 50 a 59 años, en Castilla-La Mancha se pincha desde este viernes con el preparado de Moderna a este colectivo y se hace, antes de extenderse al resto de la región, en un pueblo de Ciudad Real, en Bolaños de Calatrava. El presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, lo anunció el jueves y argumentó que el proceso de vacunación de los mayores de 50 años en la región “va a ir rápido”, lo que permite a la Junta incluso la posibilidad de anticipar en dos semanas la inmunización de menores de 40 años.

Castilla y León

La previsión de la Junta de Castilla y León es que las personas entre 40 y 49 años reciban la vacuna entre la última semana de junio y la primera de julio. “El objetivo es avanzar en la vacunación de los menores de 50 años antes de finalizar junio”, dijo el delegado territorial en Valladolid, Augusto Cobos, en Twitter. Por su parte, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, ha calificado de “estrategia peligrosa” los anuncios de vacunación de nuevos grupos de edad sin haberse cubierto aún a anteriores. “No puede ser porque me moleste que otras comunidades avancen más rápido, sino porque la mortalidad crece directamente con la edad”, y si se hace eso, ha continuado, “se desprotege a los que tienen mayor riesgo” en función de en qué autonomía vivan. “El objetivo es que en este país anteriormente llamado España se deje de intentar perjudicar políticamente a unos y a otros y se mande un mensaje de: estéis donde estéis os vamos a vacunar”, ha apostillado el portavoz de la Junta.

Baleares

En Baleares, los nacidos entre 1972 y 1976, de 49 a 45 años, grupo que componen algo más de 95.000 residentes en las islas, solicitan desde el jueves cita telemática para una vacunación que comienza oficialmente el miércoles 2 de junio aunque ya hay algunas concertadas para el mismo lunes 31 de mayo.

Canarias

Poco de después de abrir una web para pedir cita a partir de los 16 años, en las dos islas capitalinas canarias se está ya programando para junio a los solicitantes de 40 a 49 años y para finales de junio o principios de julio al grupo de 30 a 39 años. Para finales de julio se prevé los tramos finales del segmento de 20 a 29 años.

Aragón

Aragón también ha abierto esta semana la autocita para que los menores de 50 años pidan la vacuna, aunque su consejera, Sira Repollés, descarta hacer una planificación exacta de la campaña veraniega porque el plan de inmunización se adapta cada circunstancia.

Cantabria

Cantabria, sin concretar todavía cuando va a programar las citaciones, ha anunciado que la próxima semana pretende empezar a vacunar al grupo de 40 a 49 años, gracias a que está previsto un aumento del número de dosis disponibles.

Andalucía

La mayoría de comunidades estima vacunar a mediados de mes, como es el caso de Andalucía (a partir de la segunda semana de junio).

Murcia

De la vacunación del grupo 40-49 años en la Región de Murcia se desconoce la fecha exacta del inicio, pero se baraja que comience a principios de junio. El día 26 de mayo se puso en marcha en Cartagena la autocita y en la primera tarde más de 2.500 ciudadanos de entre 50 y 59 años solicitaron cita para vacunarse. Ya más del 90% de los mayores de 60 años están vacunados al menos con una dosis.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha fijado el inicio de vacunación para el tramo de 40 a 49 años el 17 de junio.

Navarra

Navarra estima también comenzar con este tramo de edad en la segunda quincena.

Madrid

Madrid prevé comenzar “en unas tres semanas, o quizá menos”, según el Ejecutivo regional, ya que la vacunación en el grupo de 50-59 años está por encima del 60% con la primera dosis, aunque ha aclarado que todo dependerá de la disponibilidad de viales.

Cataluña

Cataluña pretende también vacunar a este grupo en junio, después de que más de la mitad de los catalanes de 50 a 59 años ya tienen una primera inyección. Posteriormente, en julio, lo ampliarían al resto de la población adulta, desde los 18 hasta los 39 años.

La Rioja

En La Rioja la semana que viene comenzarán a vacunar al tramo de entre cincuenta y 54 años, con lo que los menores de 50 deberán esperar algo más. La consejera de Salud, Sara Alba, insiste en que en verano se alcanzará la inmunidad de grupo.

País Vasco

En Euskadi el Departamento de Salud no hace pública su planificación sobre cuándo se va a poder vacunar a la población de entre 40 y 50 años porque no quiere generar expectativas en los ciudadanos que luego no se puedan cumplir porque no lleguen las vacunas previstas.

Asturias

Asturias tampoco ha concretado fecha, pero los planes pasan por avanzar en la vacunación del tramo de 50 a 59 años la primera semana de junio y comenzar a llamar la siguiente semana a los menores de 50.

Galicia

Galicia no concreta fecha, aunque su presidente, Alberto Núñez Feijóo, espera finalizar con el grupo de 50-55 “en los próximos diez días“. A partir de ahí se comenzará con el grupo de menores de 50 años.

