Protegidos perfectamente y sin vacunas

Me he estado leyendo el informe de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento con respecto a las vacunas, con los datos oficiales de efectos adversos declarados. El informe es bastante amplio y os lo resumo. Hasta el 14 de noviembre, el 79% de la población española se ha vacunado con dos dosis de las diferentes vacunas empleadas. 72 millones de dosis. Se ha comprobado que la vacunación con las fórmulas que se emplean provoca una disminución de la incidencia de la infección, hospitalización y defunción en personas vacunadas. Se ha comprobado también que en los vacunados en marzo la efectividad de la vacuna disminuye, lo cual indica pérdida de inmunidad.

Coincidiendo con la vacunación, se han notificado 51000 acontecimientos adversos: fiebre, dolor, mareos, dolores musculares son los más frecuentes. El 71% lo han declarado los profesionales sanitarios, que han sido vacunados masivamente casi al 100%.

10.000 acontecimientos adversos, se han considerado graves: miocarditis y pericarditis, síndrome inflamatorio multisistémico (comirnaty-pfizer y spikevax-moderna), trombosis de senos venosos cerebrales (con la vaxzevria-astrazeneca), trastornos menstruales (con la Jansen).

En total 346 eventos adversos han sido mortales. Aclara el informe, que estass muertes se están estudiando y que no pueden atribuirse en principio a la vacuna, porque pueden tener otras explicaciones. Es decir, que si te vacunan y sufres un infarto y te mueres, no quiere decir que el infarto lo haya producido la vacuna. Del mismo modo que si te vacunas, te tomas un pastel y te mueres de un infarto, en principio no se atribuye el tema a los pasteles.

Estos son los datos oficiales, y que yo sepa son más o menos los únicos que tenemos, salvo lo que veáis en el barrio. Y que cada cual haga las cuentas que se le apetezcan.

Tampoco se habla gran cosa de lo que ocurre en China, La Patria del Covid, y de su política de tolerancia cero contra el coronavirus: estrictos controles fronterizos, veto a los turistas, cuarentena obligatoria de al menos 14 días en un hotel costeado por el viajero, confinamiento en donde se registre un caso, destuitución de gobernantes donde no controlen la situación. Más la vacuna China, que tienen ya cuatro o cinco tipos, y parecen bastante efectivas. En lo que va de pandemia han tenido cuatro mil y pico muertos. Aquí más de ochenta mil.

Yo, con absoluta displicencia, y ante opiniones afirmando que el fascismo de la jeringuilla hace que los robots se dirijan en fila a pincharse, como los judíos en Auswitzch (dicen), a cumplir con la dictadura sanitaria, por supuesto que me he ido a vacunar. Y no estoy diciéndole a nadie lo que tiene que hacer, para nada. Lo que he pensado, es que para una cosa buena que hay en medicina como son las vacunas, lo único que nos falta es adjudicárselas a los fachas. Pues menudo premio que les damos.


La verdad es que hasta ahora, y a pesar del cenizo que les echan, a mí las vacunas, la de la gripe, la del covid, la del neumococo, me sientan de película. Ni tengo dolor, ni fiebre, ni molestias. Y paso el invierno feliz, bañándome en aguas a cinco grados sin merma de mi capacidad natatoria. Añado a eso las vacunas sufridas por mí de chiquitín: viruela, polio, etc., y el resultado no puede ser más que positivo (en mi caso).

Si a alguien le altera los chakras o le da un tabardillo ponérsela, no hay problema. Que cada quien haga lo que le dé la gana. Porque la vacuna no es obligatoria (un despido por no vacunarse sería improcedente o nulo por posible vulneración de derechos fundamentales), y hay mil modos de escapar de ella. Y en una entrevista de trabajo lo mismo: la Constitución establece el “derecho a no ser discriminados por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Sería –por tanto– una falta muy grave establecer un proceso de selección basándose la empresa en una situación sanitaria, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su artículo 16.1c: Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado.

Y con respecto al certificado de vacunación… Bueno, quien sufra mucho por no poder entrar en un bar o en un museo allá donde esté impuesto, yo lo tendría claro: ir al supermercado y comprar allí la cerveza, como cuando me echan de una discoteca por ir en zapatillas. A cascarla a otro lao. ¿Y que no se puede viajar? Pues haced como yo: National Geographic. Que a veces hay que relativizar un poco,… Que el fascismo, si nos cae encima, va a ser como un saco de ladrillos. Y no tanto como una vacuna… Si al menos fuese china…