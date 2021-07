–

De parte de El Miliciano July 31, 2021 63 puntos de vista

Artículo del historiador del movimiento anarquista y anarcosindicalista internacional, publicado en 2016 en la revista histórica rusa

Han pasado ochenta años desde el inicio de la Revolución española, y uno esperaría que después de todo este tiempo las pasiones se hubieran enfriado, dando paso a un análisis sobrio y más equilibrado de aquellos hechos pasados. Y, sin embargo, no se puede dejar de sentir por momentos que la guerra en España tuvo lugar ayer, al menos a juzgar por los debates que se desarrollan sobre este tema en los círculos científicos y pseudocientíficos de la propia España o, incluso, de Rusia.

Por supuesto, esto no es accidental. En cuanto a las relaciones sociales, la Revolución española fue uno de los acontecimientos más profundos del siglo XX, aunque sufrió una aplastante derrota. Sin embargo, demasiadas corrientes sociales y políticas, junto con los partidarios de una amplia variedad de puntos de vista, han interpretado la historia de la Guerra Civil española como la confirmación de sus propios conceptos y opiniones sociales sin tener en cuenta los hechos reales.

No en vano, esta politización extrema ha contribuido al surgimiento de multitud de mitos sobre la Guerra Civil española, que han sido absorbidos, reproducidos y repetidos por los historiadores hasta nuestros días. Especialmente desafortunados a este respecto son los “perdedores de la historia”: los anarcosindicalistas españoles. Para ellos, casi no hay quien interceda, a excepción de los activistas de su propio movimiento y algunos historiadores profesionales que casi se pueden contar con los dedos de una mano.

Los mitos sobre los anarquistas españoles y su papel en la Revolución y la Guerra Civil están muy extendidos y son tenaces. Van desde acusaciones de aventurerismo radical, violencia arbitraria, represión masiva, colectivización obligatoria, conspiraciones y el socavamiento del “frente antifascista” hasta afirmaciones de que la experiencia del anarquismo en España demostró la falta de solidez de las ideas anarquistas que casi conducen a la traición de la revolución.

En un breve artículo no hay espacio para examinar todos esos mitos. Desafortunadamente, los historiadores a menudo prefieren seguir el pensamiento establecido o depositar su confianza incondicional en la literatura de memorias (algunas de las cuales tienen un valor dudoso, mientras que otras, como las memorias de García Oliver, deben tratarse con cautela). Y esto se hace en lugar de referirnos a documentos archivarios, que nos permiten refutar fácilmente evaluaciones incorrectas y demostrar que muchas circunstancias deben considerarse de manera muy diferente y que muchos eventos procedieron de manera muy diferente a lo que se afirma en la literatura.

Me centraré en dos temas de la historia de la Revolución española y la Guerra Civil, y trataré de mostrar cómo una apelación a las fuentes de archivo puede cambiar esencialmente nuestras concepciones.

Primero: ¿qué tipo de decisión tomaron los anarcosindicalistas españoles después de la derrota del motín militar en Barcelona del 19 al 20 de julio de 1936?

Casi sin excepción, los historiadores afirman que durante una serie de conferencias y reuniones de los activistas barceloneses y catalanes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI), hubo un acuerdo casi unánime para abstenerse de proclamar el comunismo libertario, declinando así implementar las decisiones del Congreso de la CNT de mayo de 1936 en Zaragoza, a favor de la colaboración con las otras llamadas “fuerzas antifascistas”. Es cierto que los historiadores difieren en cuanto a las fechas de estas reuniones y no tienen del todo claro qué se discutió exactamente en cada una de ellas. Sin embargo, los investigadores coinciden en que la mayoría de anarcosindicalistas y anarquistas aprobaron la negativa a proclamar el comunismo libertario, es decir, la realización de una revolución social anarquista. Y esto a pesar de la evidencia de varios testigos y participantes de los hechos (Abel Paz y Liberto Callejas, por ejemplo), que la “base” del movimiento tomó una posición diferente.

El asunto se complica por el hecho de que las actas de estas reuniones no se han conservado (aunque García Oliver afirma en sus memorias que tales actas fueron tomadas). Pero en los archivos de la CNT conservados en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam hay un documento muy interesante que arroja una luz completamente diferente sobre los hechos. Este es el acta de una reunión ampliada del Comité Nacional de la CNT realizada el 29 de julio. Esta fue la primera reunión después del inicio del levantamiento militar, en la que se discutió la situación del país a escala nacional. En estos minutos encontramos:

“El delegado de la Regional Catalana describe la lucha sostenida por nuestra Organizacion, en Cataluña. De su informe se deduce que el triunfo ha obedecido solo y exclusivamente a la participación de los elementos de la C.N.T. y la F.A.I. En la actualidad, y como consecuencia del triunfo quienes llevan la hegemonía en todos los ordenes en Cataluña son ellos. En los pueblos los compañeros ordenan la vida en todos los sentidos (…)

Plante a seguido que la mayoria de la militancia parece dispuesta, como consequencia del predominio de la Organizacion, ir a la instauracion del Comunismo Libertario en toda Cataluña. Afirma que si columnas de compañesros (sic!) que han salido para Zaragoza toman esta ciudad, entonces no habrà posibilida de que la minoria sostenga como hasta aqui al grueso de la Organizacion. Iran repite, a la instauracion de nuestro ideario sin tener en cuenta las condiciones en que se desenbuelvan (sic!) el resto de las Regionales” (1).

Este documento representa la mejor prueba de cómo los anarcosindicalistas evaluaron realmente la situación después de la victoria de Barcelona y cómo pretendían actuar. Implica no solo que la mayoría de los anarcosindicalistas catalanes abogaran por la declaración inmediata del comunismo libertario, sino también que el Pleno de julio no había tomado la decisión de abstenerse de proclamarlo. ¡La organización regional catalana de la CNT decidió sólo posponer este paso hasta la liberación de Zaragoza por parte de las milicias anarquistas! En otras palabras, se decidió no decidir nada todavía. Esta opción se hizo con la esperanza de que la situación cambiara para mejor.

Sin embargo, la CNT y la FAI habían caído en una trampa. Al poner todo en un solo factor y vincular el futuro de la revolución social a la posible liberación de una ciudad (sin importar la importancia), los anarcosindicalistas se encontraron encaminándose por una pendiente resbaladiza que conducía a un callejón sin salida.

Pronto iban a experimentar conmoción y consternación cuando resultó que no podían tomar Zaragoza. De repente tuvieron que poner un nuevo rumbo en condiciones imprevistas. Tuvieron que decidir si proclamar el comunismo libertario y proceder a la revolución anarquista, a pesar del fracaso de sus planes anteriores, o transformar su decisión sobre un período interino de “cooperación antifascista” en una estrategia permanente hasta el final de la guerra

Según otro mito más, la mayoría de los miembros de la CNT y la FAI posteriormente apoyaron el curso de la “unidad antifascista”, al que se opuso sólo una pequeña camarilla de radicales. Pero las actas de los plenos, conferencias y del congreso regional catalán de la CNT (febrero-marzo de 1937) de los archivos de la CNT y la FAI en Amsterdam muestran un panorama diferente. La influencia de la “posición radical” aumentó gradualmente a principios de 1937, cuando los anarcosindicalistas se vieron cada vez más arrinconados, con la colectivización restringida y los trabajadores desarmados. En un congreso regional extraordinario de la CNT catalana, los delegados de base se quejaron de que se estaban tomando decisiones políticamente significativas sin consultar a sus sindicatos. En la votación, los candidatos “radicales”, los partidarios de acabar con las concesiones a los aliados “antifascistas” y retirarse del gobierno, obtuvieron más del 40 por ciento de los votos (2).

Delegados de numerosos sindicatos criticaron la actuación del gobierno de la república española en los términos más enérgicos posibles, acusándolo de negarse a destinar fondos a Cataluña y sabotear el aprovisionamiento del frente de Aragón. Se culpó a los ministros de la CNT por no cumplir con las decisiones de su organización. Por ejemplo, un representante sindical de las profesiones liberales declaró que si el Comité Nacional consideraba necesario colaborar, debía hacerlo de manera honrada y sincera.

Un delegado del sindicato metalúrgico de Barcelona señaló que hasta ese momento las cosas iban a favor de la UGT a costa de la CNT, y que esta evolución estaba perjudicando la marcha de la revolución. Dijo que los ministros de la CNT y el Comité Regional Catalán de la CNT estaban influenciado por los marxistas y por la Esquerra, y expresó la opinión de que los anarcosindicalistas no necesitaban representación en el gobierno central, y que la colaboración antifascista debería ser directa, no mediada. Para la clase trabajadora, el triunfo del fascismo o del marxismo conduciría a las mismas consecuencias desastrosas, declaró, citando el ejemplo de Rusia.

El apoyo a esta posición fue expresado por el sindicato ferroviario de Lérida, los zapateros de Sitges, los trabajadores de la industria de distribución de Barcelona y los trabajadores de los servicios publicos de Barcelona (ambos grupos también acusaron al Comité Nacional de la CNT de violar las reglas confederales y retener información a los sindicatos). Los obreros de la construcción de Barcelona anunciaron que si la colaboración no se podía realizar de forma honorable, debería interrumpirse. Un representante de los trabajadores de los servicios publicos de Barcelona pidió la pronta convocatoria de un pleno nacional de la CNT, en el que los ministros rendirían cuentas de sus acciones y donde se tomaría una decisión sobre qué hacer a continuación. Un delegado del sindicato de trabajadores de las profesiones liberales de Barcelona señaló que los órganos revolucionarios formados después del 19 de julio habían cedido sus funciones a las estructuras gubernamentales. Exigió la destitución de los ministros de la CNT si la revolución seguía en suspenso, y planteó el tema así: “Hay que preguntarnos si estamos en revolución. Si es así hay que ir a la creación de los organismos adecuados” (3).

El ala radical del movimiento instó a que no se pospusiera la revolución hasta la victoria, sino a que se le permitiera continuar su curso mientras simultáneamente libraba la guerra. La evidencia de la mayor radicalización de las masas anarcosindicalistas proviene del pleno de los grupos anarquistas de Barcelona reunidos del 11 al 12 de abril de 1937, cuyas actas fueron publicadas por el historiador Agustín Guillamon. En este pleno participaron representantes de la “Juventud Libertaria” y los “Comités de Defensa” de los barrios. El pleno exigió la retirada de los anarquistas de todos los órganos gubernamentales y declaró que “toda forma de gobierno es por esencia reaccionaria y, por ende, contraria a toda revolución social”. Pidió la convocatoria el 1 de mayo en Valencia de un pleno peninsular de la FAI para desarrollar propuestas concretas y la coordinación de las fuerzas necesarias para implementar estas decisiones (4).

Cabe mencionar que los opositores a los anarquistas en el “campo republicano” se prepararon para un enfrentamiento decisivo. El historiador ruso Alexey Masterkov ha descubierto un informe del especialista militar soviético coronel Terekhin en el Archivo Militar del Estado Ruso (RGVA). Terekhin informó a Moscú que a principios de mayo de 1937 el estado mayor republicano envió tropas blindadas en Valencia y en la carretera a Barcelona, basándose en denuncias “sobre la preparación de un motín a gran escala en las regiones de Barcelona y Valencia y las ciudades entre ellas” (5).

Todos estos documentos nos obligan a reevaluar las nociones sobre el supuestamente robusto “frente antifascista” que fue socavado por los “radicales”. De hecho, esta alianza antifascista fue percibida como antinatural tanto por las masas anarcosindicalistas como por el liderazgo de los comunistas y republicanos. En este sentido, los sucesos de mayo de 1937 deben ser vistos no como una especie de “ruptura”, sino como el resultado lógico e inevitable de la creciente contradicción entre los puntos de vista y las posiciones de fuerzas y tendencias incompatibles, que ya había resultado en una “guerra civil dentro de la guerra civil” con miles de bajas.

