Concentracions cada dia a les 12h a l鈥橭ficina principal de Correus a Barcelona.

6 milions de persones afectades!!!

La vaga ha sigut convocada per CGT, SiPCTE i amb l鈥檃dhesi贸 de CNT per:

Exigir un augment de la contractaci贸 que faci possible la prestaci贸 d鈥檜n Servei Postal P煤blic de qualitat.

L鈥檃ugment de la pressi贸 laboral que suposen expedients disciplinaris.

Una prevenci贸 de riscos molt insuficient.

La conflictivitat laboral a Correus ha anat en augment: les treballadores de la unitat de repartiment 4 de Sabadell porten gaireb茅 dos mesos en vaga indefinida per reclamar la contractaci贸 necess脿ria (la plantilla d鈥檃questa unitat estava un 30% per sota els par脿metres que la mateixa direcci贸 de Correus havia reconegut en un estudi de c脿rregues de treball). Les tres unitats de repartiment de Terrassa tamb茅 han convocat vaga pel mateix motiu i aras贸n totes les unitats de Correus a la prov铆ncia de Barcelona.

A m茅s a la prov铆ncia de Barcelona, s鈥檈stan tancant un munt de centres de repartiment (Alella, Tiana, Teia, S. Cebri脿 de Vallalta, La Pobla de Claramunt, Monistrol de Montserrat鈥) que agreujar脿 encara m茅s la prestaci贸 d鈥檜n servei postal adient a les localitats m茅s petites.

La direcci贸 de Correus prioritza el repartiment de paquets de compra on-line de multinacionals com Amazon, Wish o Aliexpres amb contractes sotmesos a penalitzacions econ貌miques per sobre de les cartes, notificacions i els enviaments que no consideren rendibles econ貌micament.

Aquest fet comporta endarreriments en l鈥檈ntrega de notificacions administratives que poden suposar rec脿rrecs en multes, impostos, etc. 脡s del tot inacceptable que una empresa p煤blica no vulgui dotar de les plantilles necess脿ries per a garantir que els actes administratius arribin a la ciutadania dins el termini i en la forma escaient.

Des dels sindicats convocants d鈥檃questa vaga volem fer p煤blica la negativa de la direcci贸 de Correus a Catalunya a reunir-se amb la majoria de la representaci贸 legal de les persones treballadores per tractar aquests temes i tenim clar que nom茅s la mobilitzaci贸 far脿 fer enrere la intenci贸 de la direcci贸 de precaritzar un servei de Correus que en te 300 anys d鈥檋ist貌ria.

Fem una crida a la ciutadania i a les institucions a donar suport a la vaga.

Defensem un Correus p煤blic al servei de la ciutadania i no al servei de les multinacionals.