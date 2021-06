La CGT de la UTE Valls Cespa hem convocat vaga indefinida a partir de la revetlla.

La UTE Valls Cespa del grup Ferrovial Servicios 茅s el servei de recollida, neteja viaria i jardineria que t茅 contractat l鈥檃juntament de Valls per realitzar dites tasques.

En la actualitat estan en plena negociaci贸 del conveni col路lectiu que tenen empresa i treballadors del servei.

Des de fa temps les negociacions de convenis han tingut un descontent general per part dels treballadors pels intents reiterats per part de l鈥檈mpresa d鈥檃nar a la baixa alimentant aix铆 la precarietat laboral.

En aquest 煤ltim, la empresa en la primera reuni贸 va dir, NO a tots els punts de millora que proposaven els representants legals dels treballadors, un dels punts l鈥檃ntiguitat quan a altres centres de la mateixa empresa el tenen i en moltes empreses del sector. Tamb茅 es demana un IPC en condicions. Despr茅s d鈥檃questa hi ha hagut algunes reunions m茅s on el que ha ofert l鈥檈mpresa ha seguit sense agradar als treballadors i als delegats de personal.

Es per aix貌 que el col路lectiu de treballadors ha esclatat com una traca i en l鈥檃ssemblea que es va realitzar el dilluns dia 7 de juny i per votaci贸 majorit脿ria van decidir anar a una vaga indefinida de la recollida, neteja viaria i jardineria de la capital de l鈥橝lt Camp.

No 茅s la primera vegada.

Sense anar m茅s lluny, el m茅s de gener d鈥檃quest any el col路lectiu de jardiners es va plantar amb la problem脿tica que tenien amb el preu de les gu脿rdies.

L鈥橝juntament de Valls t茅 una responsabilitat directa en aquest conflicte. No es pot deixar un servei p煤blic tan necessari en mans d鈥檈mpreses que precaritzen plantilles nom茅s per guanyar fins a l’煤ltim c猫ntim. No es pot rentar-se les mans mentre, a m茅s, s鈥檌ncrementen taxes i facturaci贸 per omplir les butxaques de qui empitjora el servei.

Fem una crida a l鈥橝juntament de Valls a ser part d鈥檃quest conflicte i posar-se del costat dels treballadors i la poblaci贸, abans que la merda provocada per la prepot猫ncia de Ferrovial inundi, literalment, els carrers de la ciutat que estimem i netegem.