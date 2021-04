–

De parte de CGT Correos Barcelona April 9, 2021 25 puntos de vista

Les companyes de la UR 4 de Sabadell est脿n de vaga indefinida desde el 6 d鈥檃bril contra les sobrec脿rregues, l鈥檃ssetjament laboral i la precarietat. L鈥檃ctuaci贸 de la direcci贸 de Correus en la irregularitat en la gesti贸 del repartiment de les notificacions i en negar l鈥檈vid猫ncia de la falta de personal 茅s lamentable.

Les treballladores s鈥檋an autoorganitzat per fer-li front, amb una actitut combativa durant el transcurs de la vaga, s贸n un exemple per la resta d鈥檜nitats, no calen organitzacions sindicals apoltronades, no calen excuses d鈥檜na hipot猫tica vaga futura a tot l鈥檃mbit de Correus que no acaba d鈥檃rribar mai, no calen resignacions per lluitar.

Desde CGT compartim els motius de la vaga i la forma de dur-la a terme, autogestionada i combativa.

Aquest esfor莽 ha de servir d鈥檈xemple per a la resta d鈥檜nitats, avui tots s贸m la UR 4 de Sabadell, dem脿 haurem de ser m茅s, fins assolir les leg铆times reivindicacions, d鈥檜n Correu p煤blic i de qualitat, en el que la precarietat i la submissi贸 no tinguin cabuda.

UR 4 SABADELL UN EXEMPLE DE LLUITA.

隆NO ESTEU SOLS!