Extra铆do de barcelona indymedia

Una gran manifestaci贸n reafirma la oposici贸n al autopuerto de San Didero, obra accesoria a la duplicaci贸n de la l铆nea Tur铆n-Lyon. Al final, se disparan gas lacrim贸geno a la altura de las personas y es herida gravemente a un activista, en hospital en condiciones preocupantes.

El movimiento No Tav se muestra m谩s vivo que nunca con la respuesta popular a la nueva obra en San Didero el s谩bado 17 de abril, en la que m谩s de 4000 personas se manifestaron hasta Bruzolo para reiterar su f茅rrea oposici贸n a la obra.

En la noche del lunes 12 al martes 13, la empresa de construcci贸n del autopuerto de San Didero hab铆a iniciado las obras, escoltada por una cantidad sin precedentes de veh铆culos blindados de la polic铆a. Dentro de la zona vallada quedan cinco resistentes se quedan para defender la peque帽a acampada construida y todav铆a est谩n all铆. Ha hubido una respuesta de oposici贸n desde la primera noche, mientras que el martes por la noche algunos cientos de manifestantes recibieron una represi贸n violenta y sin precedentes por parte de la polic铆a que lanz贸 gases lacrim贸genos hasta en los patios de las casas del pueblo de San Didero. Desde entonces, cada d铆a cientos y cientos de carabineros, polic铆as antidisturbios y guardia de financias se turnan para asediar los 70 mil metros cuadrados de la zona.

En la jornada del s谩bado 17 la intenci贸n era dar una respuesta popular y amplia, para nada descontada dado el nivel de represi贸n y en la fase pand茅mica que a煤n vivimos con todas sus restricciones.

La primera cita es a las 3 de la tarde, en la plaza frente al polivalente de San Didero, para una asamblea p煤blica convocada por los alcaldes del valle opuestos a la obra. Un cuarto de hora antes del inicio ya hay muchas idas y venidas por las calles del pueblo, casi parece el ambiente febril que reina durante una fiesta de pueblo.

A las 5 de la tarde comienza la manifestaci贸n no autorizada por la jefatura de polic铆a pero que los vecinos deciden realizar de todos modos. El sol todav铆a est谩 alto en esta franja del extremo occidental de nuestro pa铆s, el cielo est谩 despejado y un viento fresco barre las nubes y aclara el aire.

Por la noche llega la peor noticia que arruina una jornada festiva de protesta. Un grupo de activistas se hab铆a acercado a la obra para recibir a los resistentes atrincherados en la acampada y rodeados por la polic铆a. La reacci贸n de la polic铆a fue inmediata y una vez m谩s se lanzaron bombas lacrim贸genas a la altura de los ojos. Una manifestante recibi贸 un disparo en la cara y ahora est谩 gravemente enferma en el hospital, con hemorragias y fracturas.

Giovanna, activista NO Tav herida gravemente por los botes de humo disparados por la polic铆a a la altura de las personas.

Ahora Giovanna est谩 en el hospital. La polic铆a se ha saltado el r茅gimen de visitas del hospital, causa la covid, y la ha ido a interrogar a la cama del hospital.

San Didero: las obras del nuevo autoporto puede remeter en circulaci贸n los venenos

Dos no Tav encadenados sobre el techo de la acampada de San Didero con un bloque de cemento.

Botes de humo a la altura de las personas

Acampada No-Tav a San Didero (Torino)

Val Susa, bloqueada la autov铆a. Barricada en la A32

post 鈥 19 de abril de 2021 a las 13:50

Actualizaciones sobre el estado de salud de Giovanna

Giovanna sigue internada en Molinette, los m茅dicos informaron hoy que se ha confirmado la cirug铆a maxilofacial para la ma帽ana del jueves (22 de abril) porque la fractura -la peor- es la de la parte inferior de la 贸rbita, adem谩s de la fractura de p贸mulo y nariz. Afortunadamente, no se detect贸 ninguna fractura en la mand铆bula, solo un dolor severo causado por el golpe recibido (no puede abrir la boca).

A nivel neurol贸gico la situaci贸n ha mejorado, por lo que no habr谩 operaci贸n. Los m茅dicos esperan para ver si el hematoma se reabsorbe por s铆 solo.

Adem谩s, hoy evaluar谩n si deben realizar una tomograf铆a computarizada adicional precisamente en vista de la doble lesi贸n en la cabeza.

Ma帽ana seguir谩 un examen de la vista, pero en el momento en que ve, no deber铆a haber ning煤n problema.

Giovanna nos hizo saber que con la buena noticia que los m茅dicos informaron esta ma帽ana, el estado de 谩nimo se alivia, a pesar de las continuas n谩useas fuertes y el gran dolor.

Un pensamiento para todos los compa帽eros, no ve la hora de estar lista para volver al Valle, a las calles y barrios 鈥

隆Vamos Giovanna, estamos contigo!

