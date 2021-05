–

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca de su propia conversi贸n en 芦imagen禄 de 芦yo-autor禄. Creo que es por eso que recurre al seud贸nimo, no para esconderse de los otros, sino de la cristalizaci贸n de s铆 -para no agilarse-. Aunque claro que tambi茅n de los otros: escribe sin tener encima la marca de lo correcto, del berreta supery贸 opinal, de la moral como todo llanto. Juega libre, juega suelto. A puro olfato, instinto, rechazo: expresiones mediadas de un amor 铆ntimo -y si se ama, se aman existencias fr谩giles, heridas; amar al poder es ox铆moron contranatura-. Amor por lo fr谩gil, no lo d茅bil. Su propia posici贸n de escritura es fr谩gil, de tan libre, de tan suelto. Porque la marca, la marca del contrario, a la vez nos contiene, nos sirve de justificaci贸n, nos delimita el terreno que tenemos permitido鈥 Valeriano escribe b谩rbaro, escritura que es m煤sica y artiller铆a: la m煤sica de las cosas en su verdad subyacente al caretaje 驴inevitable? del c谩lculo y las -aspiraciones a- posiciones fijas en el juego de hablar. Sin marca, all铆 donde nadie supuso que habr铆a ataque, ni juego, ni lujo. Fuera de toda estrategia, pura t谩ctica de ocupar r谩pido las zonas libres (libres de la defense enemiga y de la moral amiga). All铆, sin marca, lo que cabe es el segundeo, el estar, el no hacerse el boludo. Leerlo es un viento 茅tico para el pulso pol铆tico, y un viento de corporalidad para las letras est茅ticas. No por poner cuerpos con obscenidad, sino palabras, lenguaje, como hendijas de ventilaci贸n de un estado de los cuerpos quemado, invisivilizado por la saturaci贸n del orden normal del lenguaje.