De parte de Valladolor March 25, 2022 92 puntos de vista

CONCENTRACI脫N

en RECUERDO y HOMENAJE a K.D., chaval menor de edad, MUERTO VIOLENTAMENTE en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid, el pasado 3 de marzo de 2022.

La concentraci贸n ser谩 el pr贸ximo s谩bado 9 de abril a las 12’30h en el Paseo Juan Carlos I潞 a la altura de la antigua entrada del Zambrana hoy abandonada.

UN NI脩O MUERTO VIOLENTAMENTE EN

ZAMBRANA

Fue el pasado 3 de marzo despu茅s

de que el personal de seguridad 鈥渓o redujese鈥 provoc谩ndole 鈥渟upuestamente鈥 un

fallo cardiaco que acab贸 con su vida. Todo supuestamente, porque r谩pidamente

han dado carpetazo al asunto: la autopsia apunt贸 que la edad del menor no era

de 14 si no de 17, pero no hemos sabido nada m谩s sobre su muerte y las

circunstancias m谩s que sospechosas por la 鈥渃ontenci贸n鈥 a la que fue sometido.

Seg煤n la Junta el ni帽o permanec铆a

en el Centro Zambrana desde el pasado 25 de enero de 2022, tras llegar solo a

Valladolid procedente de Suiza, donde hab铆a sido sometido a una cirug铆a

abdominal. Que un ni帽o menor de edad estuviese solo en este mundo hace

necesaria su protecci贸n, pero 茅l acab贸 encontrando la muerte de parte de

quienes se supone que deb铆an cuidarlo y protegerlo.

En la prensa de estos d铆as hemos

podido constatar la poca verg眉enza y total falta de empat铆a de la responsable

de la Junta recalcando una y otra vez el supuesto comportamiento agresivo del

ni帽o en los meses que ha estado en el centro. Tanta insistencia nos hace

preguntarnos por qu茅 es necesaria tanta justificaci贸n en la actuaci贸n del

personal de seguridad, adelant谩ndose incluso a las distintas investigaciones

que de esta muerte deber铆an realizarse y otorgando total impunidad a este

grav铆simo hecho.

A este chaval se le aplicaron

鈥渕edidas de contenci贸n f铆sica y mec谩nica鈥, lo que quiere decir que dos personas

adultas, de mayor edad, mayor peso y seguramente mayor envergadura aplicaron su

fuerza f铆sica sobre 茅l y adem谩s usaron esposas para supuestamente 鈥渞educirlo鈥.

Tampoco sabemos qu茅 m谩s contempla 鈥渟u protocolo de contenci贸n鈥 pero lo que est谩

claro es que esto solo puede llamarse violencia y las consecuencias de sus

actos es el asesinato de un ni帽o. Incluso la ley de protecci贸n a la infancia

recoge de forma expresa la prohibici贸n de la contenci贸n mec谩nica, as铆 que es

totalmente injustificable: 隆No podemos permitir que esta muerte quede impune!

No es el primer ni帽o que muere en un centro-c谩rcel de

menores. Un sangrante goteo de ni帽os y ni帽as ha muerto en los 煤ltimos 20 a帽os.

No hay datos oficiales porque no interesa que existan, pero no olvidemos que

son ni帽os bajo la tutela del estado y por tanto es responsabilidad de todos

procurar su bienestar y sobre todo que sigan con vida despu茅s de estar

encarcelados.

Es complejo analizar y explicar la situaci贸n en la que se

encuentran estos ni帽os: El sistema capitalista genera grandes desigualdades y

hace negocio con la pobreza que crea; el endurecimiento de la ley penal, la

privatizaci贸n de la gesti贸n de los centros donde grandes empresas como grupo

Norte, Fundaci贸n O麓Belen, Ginso, etc., ganan millones de euros en un negocio

redondo donde poco importa el 鈥渋nter茅s superior del menor鈥, y una sociedad cada

vez m谩s punitiva y alejada del sufrimiento que este sistema provoca, hacen

parecer que la muerte de un ni帽o sea un da帽o colateral.

隆Que no se nos disloque el cuello de

tanto mirar hacia otro lado! Si justificamos la violencia institucional, si justificamos

la muerte de un ni帽o, si justificamos la

impunidad con la que estos centros act煤an鈥. 驴Cu谩ntos ni帽os m谩s tendr谩n que

morir? 驴C贸mo protegeremos a nuestros ni帽os?

Una vez m谩s comprobamos que en las c谩rceles de menores el

supuesto car谩cter educativo y de reinserci贸n es una falacia. Castigo,

sometimiento, violencia y, como en esta ocasi贸n, la muerte, es lo que sufren

los ni帽os y ni帽as que deber铆amos educar y proteger.

NO

M脕S NI脩OS ASESINADOS EN CENTROS DE MENORES

ZAMBRANA

= C脕RCEL

_____________________

INFORMACIONES ANTERIORES:

> Muerte(s) en el Zambrana: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/03/muertes-en-el-zambrana-asesinatos-sin.html

> La c谩rcel que quer铆a ser escuela (o los mitos sobre los que se ha construido esta c谩rcel de menores): https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201604/30/carcel-queria-escuela-20160421175946.html

> Ejemplo de la “visi贸n” de la prensa y la justificaci贸n de una muerte a todas luces injustificable: https://elpais.com/espana/2022-03-09/la-vida-errante-y-violenta-de-k-d-antes-de-morir-en-un-centro-de-menores.html

> Movilizaciones pasadas contra las muertes en centros de menores y la violencia en el Zambrana: https://diariodevurgos.com/dvwps/concentracion-%C2%A1zambranamuerte-valladolid.php