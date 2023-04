–

COMUNICADO CONJUNTO DE CGT Y CNT

En el 1潞 de Mayo, la clase trabajadora homenajeamos a los M谩rtires de Chicago, sindicalistas anarquistas y socialistas, que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas por la consecuci贸n de la jornada laboral de 8 horas; homenajeamos a todxs aquellxs que cuando peor ha estado la situaci贸n de las trabajadoras y los trabajadores, han dado un paso al frente para defender los derechos de todos y todas.

A nadie se le escapa, que la situaci贸n actual, con sus crisis y sus continuas reformas, consolida y ampl铆a la precariedad y la explotaci贸n. En los 煤ltimos a帽os hemos perdido muchos de los derechos que a compa帽eros y compa帽eras, al igual que a los M谩rtires de Chicago, les ha costado la vida o la c谩rcel. Hemos perdido tanto, que a d铆a de hoy compa帽eros y compa帽eras en la lucha, se est谩n enfrentando a penas de c谩rcel por defender a la clase trabajadora.

A los M谩rtires de Chicago les cost贸 la vida defender la jornada laboral de 8 horas.

8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para el ocio; 8 horas de trabajo para poder vivir con dignidad. 驴A d铆a de hoy, cu谩ntxs de nosotrxs podemos decir que con nuestro trabajo podemos vivir con dignidad?.

La respuesta la conocemos de sobra, nadie o casi nadie; el elevado precio de la vivienda (un derecho constitucional), ya sea en propiedad o en alquiler; la inflaci贸n disparatada que ha vaciado nuestras carteras, y la inestabilidad laboral (el contrato fijo ya no existe, a lo m谩s que puedes aspirar es a ser indefinido, y ahora tienen la intenci贸n de convertirnos en 鈥渇ijxs-discontinuxs鈥, trabajdorxs a la carta), hacen que el trabajar para vivir, se est茅 convirtiendo cada d铆a m谩s, en vivir para trabajar y pagar, eso s铆, sus crisis y sus guerras. Trabajar tenemos que trabajar m谩s, producir m谩s, generar m谩s riqueza: ahora tenemos que trabajar m谩s a帽os y cotizar m谩s tiempo, para seguir sosteniendo el chiringuito de lxs privilegiadxs; ahora tenemos que cotizar m谩s, para cobrar menos. Todos estos problemas para vivir con dignidad, se multiplican por 10, por 100 o por 1000, si perteneces a alguno de los colectivos m谩s desfavorecidos.

En CNT y CGT somos conscientes de la situaci贸n que est谩 atravesando la clase trabajadora, porque sufrimos los mismos abusos, los mismos ataques y la misma precariedad. Somos clase trabajadora y somos sindicatos de clase, no de 茅lites. Somos sindicatos combativos, no d贸ciles sindicatos que trabajan para las empresas y los estados. Trabajamos para defender los derechos de la clase trabajadora y, en consecuencia, con ese inter茅s com煤n, CGT y CNT no solo vamos juntos en el 1潞 de Mayo. La situaci贸n actual, y el futuro que nos quieren imponer, van tan en contra de la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores, que hemos dejado a un lado las diferencias, para ir de la mano en la lucha com煤n contra la precariedad.

Cuando peor estaba la situaci贸n de la clase trabajadora, los M谩rtires de Chicago dieron un paso al frente y dieron la cara. Ahora que el capitalismo salvaje quiere volver a imponer la explotaci贸n y la precariedad, CNT y CGT vamos a trabajar juntos para que las clases privilegiadas no alcancen sus objetivos.

El 1潞 de Mayo es solo el primer paso de las muchas luchas que vamos a llevar a cabo para recuperar los derechos perdidos: la defensa de las pensiones p煤blicas, la defensa de la igualdad en los centros de trabajo con el objetivo de que desaparezca la brecha salarial y el fin de la represi贸n contra los movimientos sociales y contra el movimiento obrero. Estos son solo algunos frentes en los que nuestras fuerzas, nuestras ganas de luchar, ir谩n de la mano.

Este 1潞 de Mayo es solo en principio.

!Viva el 1潞 de Mayo隆

!Viva la lucha de la clase trabajadora!

