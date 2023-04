–

De parte de Valladolor April 13, 2023 30 puntos de vista

El mi茅rcoles 5 de abril recogimos una notificaci贸n

judicial, metida bajo la puerta de La Molinera, en la que se informa del

desalojo forzoso del Centro Social, firmada por el juez Jos茅 Mar铆a

Crespo de Pablo el 3 de abril. Se establece para este desalojo

un plazo m谩ximo de 20 d铆as, en el que se prev茅 la intervenci贸n de la

Polic铆a Nacional y de la Polic铆a Municipal鈥

En el citado escrito, se alude la posibilidad de

plantear un recurso ante la misma instancia judicial. Hemos decidido no

hacerlo, en primer lugar porque ya se anuncia que este no tiene car谩cter

suspensivo; y en segundo t茅rmino, porque no confiamos en absoluto en la

objetividad del juez Jos茅 Mar铆a Crespo de Pablo, qui茅n dej贸 pasar el

tiempo para que algunas de las personas procesadas por las ilegalidades

relacionadas con el Plan General de Ordenaci贸n Urbana de Valladolid

(Caso PGOU) vieran sus causas sobrese铆das tras la prescripci贸n de los

plazos. Cabe recordar que la referida modificaci贸n ilegal del PGOU

permiti贸 la construcci贸n del hotel Marques de la Ensenada.Nos reiteramos

en la defensa del proyecto de La Molinera y nos plantamos,

coherentemente, ante la barbarie especulativa.

Consideramos que, de no

ser por la labor de las personas que durante estos casi cinco a帽os

venimos gestionando el espacio, el inmueble estar铆a totalmente

vandalizado y posiblemente destruido, tal como est谩 ocurriendo con

multitud de edificios que conforman el patrimonio arquitect贸nico

industrial de Castilla. Como 煤ltimos ejemplos de ello, tenemos el

derrumbe del tejado de la f谩brica de harinas de Pe帽afiel (reconvertida

en hotel y posteriormente abandonada), o el reciente incendio de la

f谩brica de harinas de Aguilar de Campoo. En contraste con la absoluta

negligencia con que las instituciones tratan este patrimonio tan

importante en el desarrollo de nuestra tierra, se encuentra la gran

atenci贸n que le dedican al recorte de los derechos y libertades

sociales.

Queremos se帽alar c贸mo el Ayuntamiento se ha mantenido al

margen en la b煤squeda de una soluci贸n digna para este edificio,

patrimonio de los/as vallisoletanos/as, desentendi茅ndose de trabajar por

un desenlace que lo mantuviera en manos del conjunto de la ciudad y que

evitase su adquisici贸n privada por un fondo buitre. Cabe recordar una

vez m谩s que los nuevos propietarios han adquirido la titularidad del

edificio por la irrisoria cantidad de un mill贸n de euros y que, pese a

ser preguntados al respecto, no han desvelado en ning煤n momento cu谩les

son sus intenciones para el inmueble. Expresamos nuestra preocupaci贸n

por el destino final de este lugar, y nos tememos que siga los mismos

pasos que otros edificios emblem谩ticos que han sido v铆ctimas de la

especulaci贸n o del abandono hasta su destrucci贸n.

Queremos manifestar

tambi茅n que hemos hecho un reportaje audiovisual para que consten las

condiciones en que se encuentra ahora el Centro Social La Molinera.

Teniendo en cuenta la total falta de escr煤pulos de la mafia que pretende

darle la puntilla a este proyecto, queremos prevenir la posibilidad de

que provoquen alg煤n tipo de da帽o en el edificio e intenten

responsabilizar a quienes con esmero lo hemos cuidado y gestionado como

Centro Social durante estos a帽os. Informaremos de las novedades.

隆La Molinera no se desaloja!

https://lamolinera.org/