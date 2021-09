–

De parte de Valladolor September 29, 2021

[texto difundido en el marco de las Jornadas Antirrepresivas celebradas en Pajarillos, Valladolid]



驴QU脡 ES LA ASAMBLEA LABORAL?



Una organizaci贸n creada por la necesidad de hacer frente a los conflictos laborales propios y ajenos de una manera aut贸noma, solidaria y con perspectiva de clase.

Ante el retroceso de las m谩s m铆nimas condiciones laborales e incluso de vida, y ante la relaci贸n de los sindicatos mayoritarios con las organizaciones patronales y los propios patronos, un grupo de trabajadores hemos decidido organizarnos para hacer frente a los problemas que nos ata帽en en nuestros trabajos, y en otros conflictos laborales y sociales.

Llevamos ya 4 a帽os de actividad, desde los primeros debates y asambleas, y desde entonces hemos intervenido en varios sectores, factor铆as y/o conflictos, como por ejemplo en el cierre de Cinesa en Zarat谩n, la denuncia de la contaminaci贸n en los barrios y en los pueblos del alfoz, la denuncia de los accidentes laborales y sus consecuencias, as铆 como el peligro del amianto, los abusos en empresas como Aviporc, Ferrovial o Auvasa, la precariedad e interinidad en Educaci贸n y Sanidad, o la denuncia de las situaci贸n del obrero en algunas de las principales empresas vallisoletanas como Lingotes Especiales, Iveco o Renault.



驴PARA QU脡 Y PORQUE?



Para luchar con los trabajadores por los trabajadores.

Para concienciar a los trabajadores de que no todo vale, de que no todo es dinero, de que la competencia es esclavismo, de que uno solo puede poco, de que los trabajadores tenemos derecho a un trabajo y una vida dignos.

Para demostrar que la solidaridad entre nosotros es vital, que la uni贸n y la solidaridad son armas efectivas frente a las l贸gicas del beneficio, frente a la precariedad y la explotaci贸n, frente al abuso de los empresarios. Y que esto es verdad y m谩s a煤n m谩s en las circunstancias en las que nos ha tocado vivir en estos dos 煤ltimos a帽os.

Para combatir el sindicalismo traidor, creado a la sombra de las sucesivas reformas laborales y de los pactos con la patronal. Frente a su mensaje colaboracionista y su negaci贸n de la lucha de clases, nosotros afirmamos que unidos somos fuertes, que todos juntos podemos y debemos hacer frente a los abusos, y que nos va la vida en ello.

Porque somos nosotros los que cada d铆a nos levantamos y salimos de nuestras casas para ir a los tajos, cadenas y oficinas a dedicar nuestro tiempo de vida a obtener rentas que servir谩n para que la cadena del sistema siga funcionando, consumiendo los productos que nosotros mismos elaboramos, conduciendo los coches que fabricamos, etc.

Porque la uni贸n, la juntanza de los trabajadores, es la baza que tenemos que jugar para que nos tengan de verdad en cuenta y dejemos de ser la 鈥渙pini贸n p煤blica鈥 o cualquier otro eufemismo dedicado a mitigar cualquier conato de lucha, despersonalizando a los trabajadores, dividi茅ndonos por categor铆as: operario, funcionario, fijo, interino, eventual o masa salarial,… Todos somos trabajadores, pertenecemos a la clase obrera, y eso es lo que nos une.

Porque lo que est谩 claro, por lo menos para nosotros, es que los empresarios, esos que dicen que crean la riqueza y el trabajo all谩 donde meten sus zarpas, necesitan nuestras manos y cabezas para producir. Sin nosotros sus empresas y negocios no son nada. Y el d铆a que seamos conscientes de que tenemos en nuestro poder la herramienta m谩s poderosa: la uni贸n e independencia de la clase obrera para luchar contra el capital, la autonom铆a obrera, veremos cambiar muy mucho las cosas y las relaciones entre los patronos y los obreros ser谩n distintas.

COMPA脩ERXS!!! La riqueza la generamos nosotros, la riqueza depende de nuestra fuerza de trabajo, la verdadera riqueza social son nuestras manos. Tenemos la potestad de decidir cu谩ndo se produce y cu谩ndo no. De nosotros depende.

驴C脫MO?



El funcionamiento de la asamblea laboral es, como su nombre indica, asambleario, solidario y aut贸nomo respecto a cualquier otra organizaci贸n pol铆tica o sindical.

Nuestro actuar se basa en la movilizaci贸n, la actividad reivindicativa y de presi贸n. No somos una asesor铆a laboral, no disponemos de abogados, bufetes o gabinetes aunque se pueda recurrir a ello cuando sea necesario. No optamos por la v铆a legalista en la resoluci贸n de los conflictos. La v铆a legal se usa por decisi贸n del trabajador siempre y que sea la opci贸n m谩s beneficiosa o la mayoritaria de los trabajadores en conflicto. Por nuestra parte, la actividad principal, sin embargo, es la denuncia, la movilizaci贸n, la lucha.

Nuestros m茅todos y medios son los de la clase obrera: la asamblea, la huelga, los piquetes, los repartos y concentraciones, la denuncia y la movilizaci贸n, la solidaridad de clase y la acci贸n. Creemos que fomentar las asambleas dentro de los centros de trabajo es fundamental para la uni贸n y la defensa real de los trabajadores, huyendo de personalismos, de comit茅s representativos y dem谩s obst谩culos para una verdadera organizaci贸n obrera.

Nuestras armas son la solidaridad, la constancia y el estudio de los conflictos pasados para enfrentar los conflictos presentes y futuros, adelantarnos a sus consecuencias, siempre con el horizonte marcado en la lucha de clases y en la defensa de las condiciones de vida y trabajo del proletariado.

Asamblea Laboral (Valladolid), 25 de septiembre de 2021